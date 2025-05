Parceria Amazon-Stellantis SmartCockpit termina após 3 anos

A Amazon.com Inc. (AMZN.US) e a Stellantis N.V. (STLA.US) confirmaram o término da sua colaboração no software SmartCockpit, encerrando uma parceria que visava integrar a tecnologia da Amazon nos veículos Jeep, Fiat, Dodge e Chrysler. O projeto, anunciado em janeiro de 2022, prometia conectividade perfeita entre as casas dos condutores e os veículos, com recursos personalizados de climatização, navegação e automação residencial. Originalmente previsto para ser lançado no final de 2024, o sistema SmartCockpit foi projetado para transformar a experiência dentro do veículo. Comece a investir hoje ou teste gratuitamente uma conta demo Abrir Conta Abrir Conta Demo Download mobile app Download mobile app “A Stellantis continua a ser um parceiro valioso para a Amazon”, afirmaram as empresas, considerando a decisão mútua e estratégica. A dissolução destaca os desafios que os fabricantes de automóveis tradicionais enfrentam para dominar a arquitetura de veículos definida por software, em comparação com a Tesla e outros pioneiros em veículos elétricos. Ambas as empresas manterão a sua relação através da Amazon Web Services e da integração da Alexa em veículos selecionados da Stellantis. A Stellantis também anunciou Antonio Filosa como seu novo CEO na quarta-feira. Amazon (D1) As ações estão atualmente a ser negociadas perto da SMA de 100 dias e do nível de retração de Fibonacci de 38,2%. Os otimistas pretendem manter-se acima da retração, visando o nível de retração de Fibonacci de 23,6%, enquanto os pessimistas tentarão empurrar o preço para a SMA de 30 dias, em US$ 192,47.

Este material é uma comunicação de marketing na aceção do artigo 24.º, n.º 3, da Diretiva 2014/65 / UE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 15 de maio de 2014, sobre os mercados de instrumentos financeiros e que altera a Diretiva 2002/92 / CE e Diretiva 2011/61/ UE (MiFID II). A comunicação de marketing não é uma recomendação de investimento ou informação que recomenda ou sugere uma estratégia de investimento na aceção do Regulamento (UE) n.º 596/2014 do Parlamento Europeu e do Conselho de 16 de abril de 2014 sobre o abuso de mercado (regulamentação do abuso de mercado) e revogação da Diretiva 2003/6 / CE do Parlamento Europeu e do Conselho e das Diretivas da Comissão 2003/124 / CE, 2003/125 / CE e 2004/72 / CE e do Regulamento Delegado da Comissão (UE ) 2016/958 de 9 de março de 2016 que completa o Regulamento (UE) n.º 596/2014 do Parlamento Europeu e do Conselho no que diz respeito às normas técnicas regulamentares para as disposições técnicas para a apresentação objetiva de recomendações de investimento, ou outras informações, recomendação ou sugestão de uma estratégia de investimento e para a divulgação de interesses particulares ou indicações de conflitos de interesse ou qualquer outro conselho, incluindo na área de consultoria de investimento, nos termos do Código dos Valores Mobiliários, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 486/99, de 13 de Novembro. A comunicação de marketing é elaborada com a máxima diligência, objetividade, apresenta os factos do conhecimento do autor na data da preparação e é desprovida de quaisquer elementos de avaliação. A comunicação de marketing é elaborada sem considerar as necessidades do cliente, a sua situação financeira individual e não apresenta qualquer estratégia de investimento de forma alguma. A comunicação de marketing não constitui uma oferta ou oferta de venda, subscrição, convite de compra, publicidade ou promoção de qualquer instrumento financeiro. A XTB, S.A. - Sucursal em Portugal não se responsabiliza por quaisquer ações ou omissões do cliente, em particular pela aquisição ou alienação de instrumentos financeiros. A XTB não aceitará a responsabilidade por qualquer perda ou dano, incluindo, sem limitação, qualquer perda que possa surgir direta ou indiretamente realizada com base nas informações contidas na presente comunicação comercial. Caso o comunicado de marketing contenha informações sobre quaisquer resultados relativos aos instrumentos financeiros nela indicados, estes não constituem qualquer garantia ou previsão de resultados futuros. O desempenho passado não é necessariamente indicativo de resultados futuros, e qualquer pessoa que atue com base nesta informação fá-lo inteiramente por sua conta e risco.