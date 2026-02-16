Os Jogos Olímpicos de Inverno Milano Cortina 2026, realizados entre 6 e 22 de fevereiro de 2026, trazem mudanças a nível dos patrocinadores do evento, alguns que já estavam ligados aos jogos há vários anos.

Panorama dos Patrocínios nos Jogos Olímpicos de Inverno

O programa de patrocinadores desde os Jogos Olímpicos de Paris 2024 mudou, com os patrocinadores a passarem de 15 para 10 empresas, representando uma contração de 33% no conjunto de parceiros globais premium. Esta redução materializa-se sobretudo através da saída de empresas japonesas.

A saída da Panasonic, Bridgestone, Toyota, Intel e Atos do programa representa não apenas uma alteração quantitativa, mas um reposicionamento estratégico na economia dos patrocínios olímpicos. As três empresas japonesas — Panasonic, Bridgestone e Toyota — constituíam pilares históricos do programa, com parcerias que se estendiam por várias décadas.

Por outro lado, este ano juntaram-se dois novos patrocinadores: Corona Zero e Deloitte (neste caso que substitui a Atos). Estima-se que o êxodo de patrocinadores japoneses representa uma perda de receitas situada entre 250 e 800 milhões de dólares para o programa de patrocínios dos jogos olímpicos.

Lista de Patrocinadores Oficiais

Desempenho no mercado acionista

A análise da performance das ações das empresas que são patrocinadoras durante o período dos Jogos Olímpicos mostra sinais mistos, refletindo tanto dinâmicas sectoriais específicas quanto o contexto macroeconómico mundial.

Samsung Electronics

A Samsung Electronics emerge como o caso paradigmático de valorização accionista excepcional entre os patrocinadores olímpicos, registando uma apreciação anual de 158%. Este desempenho extraordinário reflecte fundamentalmente a recuperação estrutural do mercado de semicondutores de memória, impulsionada pela explosão da procura por chips de inteligência artificial.

Procter & Gamble

A Procter & Gamble demonstra a força característica das ações de bens de consumo básico durante períodos de volatilidade de mercado, registando uma valorização de 16% apenas no mês de fevereiro de 2026. Esta performance contrasta marcadamente com a turbulência observada em sectores mais cíclicos.

Coca-Cola

A Coca-Cola apresenta uma performance year-to-date de 10,6%, sustentada por uma capitalização de mercado superior a 330 mil milhões de dólares que consolida a sua posição entre as maiores empresas globais de bens de consumo. O ano fiscal 2025 materializou 5% de crescimento de receita orgânica, com receitas líquidas de $47,9 mil milhões, demonstrando a capacidade de expansão em ambientes inflacionários através de gestão de preços e optimização de mix de produtos.

Visa

A Visa constitui o caso contrário no universo de patrocinadores analisados, registando uma desvalorização year-to-date de 7,2% e anual de 5,9%. Esta performance negativa reflete primariamente preocupações regulatórias emergentes relacionadas com potenciais limites sobre taxas de cartão de crédito, tema que ganhou tracção política nos Estados Unidos durante o primeiro trimestre de 2026.

Matérias-Primas em Alta

O desempenho de algumas classes de ativos tem se vindo a destacar ao longo dos últimos anos, com os metais preciosos a serem uma dessas classes.

Composição e Valorização das Medalhas

As medalhas olímpicas não são constituídas por metais puros. A medalha de ouro contém na realidade 92,5% de prata, e é banhada por aproximadamente 6 gramas de ouro puro. A medalha de prata é composta por 100% de prata (aproximadamente 550 gramas), enquanto a medalha de bronze utiliza 95% de cobre e 5% de zinco.

A esta composição podemos ver que o valor intrínseco das medalhas de ouro e prata tem vindo a valorizar de forma extraordinária ao longo dos últimos quatro anos. Por exemplo, a medalha de ouro, valorizada em aproximadamente $550 nas mercadorias de fevereiro de 2022, atingiu um valor estimado de $1.500 em fevereiro de 2026 — uma apreciação de 173%. A medalha de prata experimentou uma trajetória ainda mais pronunciada, passando de ~$425 para ~$1.450, refletindo a valorização de 242% da prata. Mesmo a medalha de bronze, dominada por metais base, registou um incremento modesto de $4-5 para $5-7.

Qual o Impacto do Patrocínio Olímpico na Performance Acionista?

Apesar de ser tentador atribuir movimentos na bolsa ao patrocínio olímpico, a relação directa entre este tipo de investimento e a performance accionista é, na prática, difícil de isolar. A cotação de uma empresa reage a múltiplos factores em simultâneo, desde resultados trimestrais a condições macroeconómicas, expectativas do mercado e decisões estratégicas. Ainda assim, quando se olha para o patrocínio olímpico como uma ferramenta de posicionamento e construção de marca, tornam-se visíveis alguns padrões relevantes.

Em primeiro lugar, a visibilidade durante um evento global como os Jogos Olímpicos funciona como um mecanismo de reforço reputacional. A repetição da presença da marca, associada a valores como excelência, superação e credibilidade institucional, tende a sustentar um posicionamento premium, sobretudo quando a comunicação é coerente com a identidade da empresa e é ativada de forma consistente nos diferentes canais.

Em segundo lugar, marcas de consumo mais defensivas, como a P&G e a Coca-Cola, parecem tirar partido de uma exposição internacional estável e transversal a públicos muito diversos. Por operarem em categorias de procura relativamente resiliente, o patrocínio pode não gerar picos imediatos de vendas de forma evidente, mas contribui para manter notoriedade e preferência de marca ao longo do tempo, reforçando a presença mental do consumidor em mercados maduros e emergentes.

Já no caso dos patrocinadores tecnológicos, como a Samsung, o valor tende a surgir menos do “logo no ecrã” e mais da capacidade de transformar o evento numa montra de inovação. Quando o patrocínio é acompanhado por demonstrações de produto, experiências e ativações que evidenciam desempenho, conectividade e novas funcionalidades, o retorno pode materializar-se em reforço de percepção de liderança tecnológica e diferenciação face a concorrentes, o que, indiretamente, pode apoiar expectativas de crescimento e competitividade.