PayPal cai 3.5% depois dos resultados 📊As acções estão a apagar as perdas iniciais

As acções do PayPal (PYPL.US) perderam 3,5% hoje, apesar de os lucros por ação terem sido melhores do que o esperado e do crescimento de 6% da receita anual, que veio em linha com as expectativas. A empresa relatou um EPS de US $ 1,20, acima dos US $ 1,07 previstos em Wall Street, no entanto, seu aumento de lucratividade (e margens) foi equilibrado por uma orientação bastante mista, sinalizando pressão de realização de lucros. Por enquanto, as acções reduziram as perdas iniciais de 8% para 3,5%, sinalizando que a reação de “pânico” do primeiro mercado pode ser demasiado grande, uma vez que o relatório do terceiro trimestre do PayPal foi globalmente forte e sinaliza algumas melhorias importantes. A receita do terceiro trimestre aumentou 6% em relação ao ano anterior, para US $ 7.85 bilhões, contra US $ 7.88 bilhões estimados, abaixo do volume total de pagamentos (TPV), que aumentou 9% em relação ao ano anterior, para mais de US $ 422 bilhões. O número de contas activas diminuiu 0,9% para 432 milhões, mas as transacções por conta aumentaram 9% Os pagamentos aumentaram 6% para 6,6 mil milhões de dólares.

Espera-se que as receitas do quarto trimestre aumentem numa percentagem baixa de um dígito em comparação com os 8,03 mil milhões de dólares no período do ano anterior e ligeiramente abaixo do consenso de 7,81 mil milhões de dólares. O PayPal também espera um EPS ajustado entre US $ 1,03 e US $ 1,07, contra US $ 1,10 previsto em Wall Street.

O crescimento da receita no terceiro trimestre atingiu 6%, alinhando-se de perto com as expectativas dos investidores e com a orientação anterior de um dígito médio da empresa. No entanto, não é suficiente para alimentar o crescimento, uma vez que as acções do PayPal subiram nos últimos meses. Em uma moeda constante, o crescimento da receita veio em 6% A / A vs 4% estimado pelo JP Morgan.

A margem de transação em dólares (TMD) aumentou 8% A / A vs 3% a 4% projetados por Wall Street 'em linha com o ritmo de crescimento do segundo trimestre. A taxa de utilização das transacções foi de 1,67%, ligeiramente abaixo do consenso. As despesas de transação ficaram cerca de 0,5 bps abaixo das expectativas. As despesas não relacionadas a transações aumentaram 3% contra o resultado estável esperado em Wall Street; as margens melhoraram em 1.9 ponto percentual.

O PayPal para o quarto trimestre de 4 espera um crescimento de receita de um dígito baixo, abaixo da dinâmica de 2024%, prevista pelos analistas. O EPS ajustado está projetado para diminuir YoY em um dígito baixo a médio. Para o ano inteiro, o PayPal aumentou sua perspetiva de crescimento de TMD para meados de um dígito, acima da faixa anterior de baixo a médio. Espera-se que as despesas operacionais não transacionais cresçam na casa de um dígito baixo, sem alterações na orientação anterior. Além disso, a orientação do fluxo de caixa livre permanece estável em US$ 6 bilhões. O crescimento do EPS ajustado foi aumentado para os dez por cento, em comparação com os dez por cento anteriores, que eram baixos ou médios.  Fonte: xStation5 Comece a investir hoje ou teste gratuitamente uma conta demo Abrir Conta TESTAR A DEMO Download mobile app Download mobile app  Source: XTB Research, Bloomberg Finance L.P.  Source: XTB Research, Bloomberg Finance L.P.

Este material é uma comunicação de marketing na aceção do artigo 24.º, n.º 3, da Diretiva 2014/65 / UE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 15 de maio de 2014, sobre os mercados de instrumentos financeiros e que altera a Diretiva 2002/92 / CE e Diretiva 2011/61/ UE (MiFID II). A comunicação de marketing não é uma recomendação de investimento ou informação que recomenda ou sugere uma estratégia de investimento na aceção do Regulamento (UE) n.º 596/2014 do Parlamento Europeu e do Conselho de 16 de abril de 2014 sobre o abuso de mercado (regulamentação do abuso de mercado) e revogação da Diretiva 2003/6 / CE do Parlamento Europeu e do Conselho e das Diretivas da Comissão 2003/124 / CE, 2003/125 / CE e 2004/72 / CE e do Regulamento Delegado da Comissão (UE ) 2016/958 de 9 de março de 2016 que completa o Regulamento (UE) n.º 596/2014 do Parlamento Europeu e do Conselho no que diz respeito às normas técnicas regulamentares para as disposições técnicas para a apresentação objetiva de recomendações de investimento, ou outras informações, recomendação ou sugestão de uma estratégia de investimento e para a divulgação de interesses particulares ou indicações de conflitos de interesse ou qualquer outro conselho, incluindo na área de consultoria de investimento, nos termos do Código dos Valores Mobiliários, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 486/99, de 13 de Novembro. A comunicação de marketing é elaborada com a máxima diligência, objetividade, apresenta os factos do conhecimento do autor na data da preparação e é desprovida de quaisquer elementos de avaliação. A comunicação de marketing é elaborada sem considerar as necessidades do cliente, a sua situação financeira individual e não apresenta qualquer estratégia de investimento de forma alguma. A comunicação de marketing não constitui uma oferta ou oferta de venda, subscrição, convite de compra, publicidade ou promoção de qualquer instrumento financeiro. A XTB, S.A. - Sucursal em Portugal não se responsabiliza por quaisquer ações ou omissões do cliente, em particular pela aquisição ou alienação de instrumentos financeiros. A XTB não aceitará a responsabilidade por qualquer perda ou dano, incluindo, sem limitação, qualquer perda que possa surgir direta ou indiretamente realizada com base nas informações contidas na presente comunicação comercial. Caso o comunicado de marketing contenha informações sobre quaisquer resultados relativos aos instrumentos financeiros nela indicados, estes não constituem qualquer garantia ou previsão de resultados futuros. O desempenho passado não é necessariamente indicativo de resultados futuros, e qualquer pessoa que atue com base nesta informação fá-lo inteiramente por sua conta e risco.