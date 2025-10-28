PayPay - Resultados da empresa surpreendem os investidores

Principais conclusões Os resultados superaram as expectativas na maioria dos indicadores

A empresa aumentou os objectivos para os próximos trimestres

Cooperação com a OpenAI e implementação do ChatGPT

Token de confiança do capital privado

PayPal termina a época de ganhos com um aumento espetacular. Um dos maiores fornecedores de serviços de pagamento do mundo publicou os seus resultados e gabou-se da sua colaboração com a OpenAI. A avaliação da empresa está a subir mais de 10% na sessão de hoje. A empresa apresentou seus resultados para o terceiro trimestre de 2025 e publicou previsões para os próximos trimestres. A receita líquida foi de US $ 8,42 mil milhões, crescendo 7% em relação ao mesmo período do ano passado, superando as expectativas do mercado de US $ 8,24 mil milhões.

A empresa registou o maior crescimento no segmento “Serviços de Valor Acrescentado”, com a receita a atingir 895 milhões de dólares, crescendo 15% em relação ao ano anterior.

Os EUA foram responsáveis por 4,75 mil milhões de dólares em receitas, o que representa um aumento de 5% em relação ao ano anterior.

O número de utilizadores activos aumentou para 438 milhões.

O volume total de pagamentos ascendeu a 458 mil milhões de dólares, o que representa um aumento de mais de 8% em relação ao ano anterior.

Como resultado, o indicador EPS “ajustado” atingiu 1,34 dólares, em comparação com as expectativas do mercado de 1,2 dólares.

Significativo é também o enorme aumento do fluxo de caixa livre, que aumentou 48% em relação ao ano anterior, ascendendo atualmente a 2,3 mil milhões de dólares. No final do trimestre, a empresa prevê um aumento do Adj. EPS para $1,31, o que está em linha com as expectativas do mercado. Na comunicação relativa à previsão para o final do ano, a empresa assegurou aos investidores um aumento do EPS de $5,35 para $5,39, em comparação com as expectativas do mercado de $5,25. A empresa está também a aumentar o seu CAPEX para mil milhões de dólares até ao final do ano. Além disso, a empresa anunciou o próximo dividendo, que será de 14 cêntimos por ação neste trimestre. Estes resultados, por si só, foram suficientes para satisfazer os investidores, uma vez que a empresa apresentou resultados visivelmente acima das expectativas. No entanto, o que causou os aumentos de avaliação de dois dígitos foi o acordo com a OpenAI. O PayPal será a primeira plataforma a implementar a sua carteira digital diretamente no ChatGPT. Considerando o sentimento muito otimista em relação à IA no mercado, especialmente entre os investidores institucionais, qualquer colaboração com a OpenAI tem sido recentemente uma razão suficiente para o aumento da avaliação de uma empresa. No entanto, neste caso, considerando os mais de 800 milhões de utilizadores do ChatGPT, e reconhecendo que muitos destes utilizadores já utilizam a IA para pesquisar produtos - a integração direta com a carteira poderia gerar receitas enormes, embora atualmente difíceis de estimar com precisão. A empresa também recebeu um voto de confiança da Blue Owl Capital, que adquiriu 7 mil milhões de dólares em créditos do PayPal para o serviço “Buy Now, Pay Later”. Após os ganhos de hoje, a empresa conseguiu voltar aos níveis de julho deste ano, quando o preço das ações recuaram 15%. No entanto, a empresa ainda está a cerca de 20% de distância dos máximos locais de 2024. PYPL.US (D1) Fonte: xStation5

