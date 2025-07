PepsiCo dispara 6% após fortes resultados, potencial de reversão de tendência

As ações da PepsiCo subiram mais de 6% após a divulgação dos seus últimos resultados trimestrais, indicando o início de uma recuperação após dois anos de desempenho abaixo do esperado.

Principais destaques financeiros:

EPS: 2,12 dólares (consenso da Bloomberg: 2,03 dólares; ano anterior: 2,28 dólares)

2,12 dólares (consenso da Bloomberg: 2,03 dólares; ano anterior: 2,28 dólares) Receita: 22,73 mil milhões de dólares (+1% em relação ao ano anterior, previsão: 22,32 mil milhões de dólares)

22,73 mil milhões de dólares (+1% em relação ao ano anterior, previsão: 22,32 mil milhões de dólares) Receita orgânica: +2,1% (previsão: +1,15%)

Desempenho por segmento:

Alimentos na América do Norte: 6,47 mil milhões de dólares (previsão: 6,37 mil milhões de dólares)

6,47 mil milhões de dólares (previsão: 6,37 mil milhões de dólares) Alimentos na América Latina: 2,55 mil milhões de dólares (previsão: 2,53 mil milhões de dólares)

2,55 mil milhões de dólares (previsão: 2,53 mil milhões de dólares) EMEA: 4,54 mil milhões de dólares (previsão: 4,33 mil milhões de dólares)

4,54 mil milhões de dólares (previsão: 4,33 mil milhões de dólares) Franquia internacional de bebidas: 1,37 mil milhões de dólares (previsão: 1,36 mil milhões de dólares)

1,37 mil milhões de dólares (previsão: 1,36 mil milhões de dólares) Ásia-Pacífico: US$ 1,00 mil milhão(Previsão: US$ 999,4 milhões)

PepsiCo Beverages North America: Receita: US$ 6,80 mil milhõess (Ano anterior: US$ 6,81 mil milhõess; Previsão: US$ 6,78 mil milhõess) Receita orgânica: +1% (Previsão: -0,5%)



Perspectivas para o ano de 2025:

Crescimento esperado: Crescimento orgânico da receita de um dígito baixo em relação ao ano anterior.

Crescimento orgânico da receita de um dígito baixo em relação ao ano anterior. EPS (básico, moeda constante): Deve ficar em linha com o ano anterior.

Deve ficar em linha com o ano anterior. Taxa efetiva de imposto: Aproximadamente 20%.

Aproximadamente 20%. Retorno em dinheiro para os acionistas: Cerca de US$ 8,6 mil milhões (dividendos: US$ 7,6 mil milhões, recompra de ações: US$ 1,0 mil milhões).

Cerca de US$ 8,6 mil milhões (dividendos: US$ 7,6 mil milhões, recompra de ações: US$ 1,0 mil milhões). Impacto cambial: impacto de -1,5 pontos percentuais na receita e no EPS reportados (anteriormente -3 pontos percentuais).

impacto de -1,5 pontos percentuais na receita e no EPS reportados (anteriormente -3 pontos percentuais). EPS básico implícito para 2025: redução de aproximadamente 1,5%, uma melhora em relação à previsão anterior de -3% (EPS básico 2024: US$ 8,16).

Comentários sobre os resultados:

A empresa registou o maior aumento do preço das ações em uma única sessão, de mais de 6%, desde março de 2020. Embora ainda espere uma queda nos lucros em relação ao ano anterior, os resultados sugerem uma trajetória de melhora para a empresa. A administração destacou o progresso nos projetos de otimização de custos na América do Norte e indicou planos para novos investimentos. Analistas nos EUA comentaram que esses resultados podem marcar um ponto de virada para a PepsiCo.

Durante a conferência de imprensa, o CEO Ramon Laguarta enfatizou o compromisso da PepsiCo em se alinhar melhor às expectativas dos consumidores em relação à saúde, naturalidade e conveniência. A empresa está focada no desenvolvimento de produtos, particularmente nos segmentos de snacks e bebidas com alto teor proteico, e na expansão da sua oferta de embalagens menores para atender aos hábitos dos consumidores modernos. A PepsiCo também planeia reformular produtos com ingredientes mais naturais, incluindo uma mudança para óleos mais naturais e uma maior variedade de opções com baixo teor de açúcar. Comentando as mudanças entre os concorrentes, Laguarta salientou que a PepsiCo seguiria as preferências dos consumidores em relação aos níveis de açúcar e ingredientes naturais, afirmando: «Se o cliente quer, terá.»

Estas iniciativas são uma resposta estratégica à tendência de longo prazo dos consumidores para produtos mais saudáveis e ao crescimento das marcas próprias. A PepsiCo antecipa que a inovação de produtos e respostas ágeis às exigências do mercado ajudarão a manter o impulso positivo nos mercados internacionais e a melhorar a sua posição no crucial mercado americano. O conselho de administração reafirmou as suas orientações para o ano inteiro, apesar das pressões de custos, incluindo as relacionadas com tarifas, e manteve a sua estratégia de pagamento aos acionistas.

Atualmente, a Bloomberg reporta 8 recomendações de “compra”, 17 de ‘manter’ e 1 de “venda” para a PepsiCo. As ações da empresa caíram mais de um terço em relação ao seu pico de 2023, mas desde então recuperaram mais de 13% em relação ao seu valor mínimo local, atingindo o seu nível mais alto desde o final de abril.