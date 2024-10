PepsiCo regista quedas de rentabilidade nos resultados do último trimestre 📊

As ações da PepsiCo (PEP.US) estão a valorizar ligeiramente hoje após a divulgação dos seus resultados do 3T24. Os resultados da empresa estiveram, na sua maioria, em linha com as expectativas, mas reduziu ligeiramente a sua orientação para as receitas devido à recolha de alguns produtos no seu segmento Quaker Food e aos boicotes aos produtos da empresa no Médio Oriente.

Â

Â

A reação de hoje aos resultados continua a ser moderada, particularmente quando comparada com a última divulgação de resultados, em que as ações caíram mais de 2% na abertura, mas terminaram a sessão em terreno positivo. Fonte: xStation

A receita líquida da empresa no 3T24 permanece num valor semelhante ao do ano anterior (-0,6% ano-a-ano), devido a um ambiente de taxas de juros mais altas ainda limitando o poder de compra dos consumidores. Esta situação macroeconómica está a afetar os hábitos dos consumidores no que respeita às compras não essenciais, entre as quais se incluem os snacks e as bebidas da empresa.

Mais fortemente do que na dinâmica das receitas, esta situação reflecte-se a uma redução dos volumes de vendas, que afectou praticamente todos os segmentos (com exceção das vendas na Europa e na Ásia-Pacífico, onde os volumes de vendas aumentaram 1% y/y em ambos os casos). O segmento mais afetado por este declínio foi o da Quaker Foods na América do Norte, onde os volumes (bem como as receitas) caíram 13% em relação ao ano anterior. Um declínio tão forte é o efeito da recolha de certos produtos, que a empresa já tinha anunciado.

A empresa também enfrenta um aumento profundo dos custos, o que fez com que o lucro operacional caísse para 3,87 mil milhões de dólares (-4% em relação ao ano anterior). Este facto, associado a um aumento das despesas financeiras, fez com que o lucro diluído por ação descesse para 2,13 dólares (contra 2,24 dólares um ano antes). A nível da rentabilidade, a empresa decepcionou em relação às previsões consensuais de um lucro diluído por ação de 2,28 dólares.

Â

Resultados financeiros do 3T24:

Core EPS $2,31 vs. $2,25 y/y, estimativa $2,30 (Consenso Bloomberg)

Receita líquida $23,32 mil milhões, -0,6% y/y, estimativa $23,8 mil milhõesReceita da Frito-Lay North America $5,89 mil milhões, -1,1% y/y, estimativa $5,95 mil milhões Receitas da Quaker Foods na América do Norte: 648 milhões de dólares, -13% em relação ao ano anterior, estimativa de 672 milhões de dólares Receitas da PepsiCo Beverages na América do Norte: 7,18 mil milhões de dólares, contra 7,16 mil milhões de dólares no período homólogo, estimativa de 7,28 mil milhões de dólares Receitas da Europa: 3,95 mil milhões de dólares, +6,5% em relação ao ano anterior, estimativa de 3,93 mil milhões de dólares Receitas da América Latina: 2,92 mil milhões de dólares, -4,6% em relação ao ano anterior, estimativa de 3,11 mil milhões de dólares África, Médio Oriente e Sul da Ásia: receitas de 1,55 mil milhões de dólares, -3,9% em relação ao ano anterior, estimativa de 1,68 mil milhões de dólares Receitas da Ásia-Pacífico, Austrália, Nova Zelândia e China: 1,20 mil milhões de dólares, -1,8% em relação ao ano anterior, estimativa de 1,23 mil milhões de dólares

Receita orgânica +1,3% vs. +8,8% a/a, estimativa +3% Variação da receita orgânica da Frito-Lay na América do Norte: -1%, estimativa 0% Quaker Foods América do Norte - variação da receita orgânica: -13%, estimativa -10,4% PepsiCo Beverages América do Norte - variação orgânica da receita: +1%, estimativa +1,86% Variação orgânica da receita da América Latina: +3%, estimativa +4,49% Receita orgânica da Europa: +6%, estimativa: +7,45% Ásia-Pacífico, Austrália e Nova Zelândia e Região da China variação orgânica da receita: -1% (vs. anteriormente: +9%), estimativa +2,92% África, Médio Oriente e Sul da Ásia: receita orgânica +6%, estimativa +11,4%

EPS $2,13 vs. $2,24 y/y, estimativa $2,28

Previsões para o ano de 2024:

Core EPS: $8,15 (previsão mantida), estimativas: 8,14 $

Crescimento orgânico da receita de um dígito baixo (anteriormente: 4% de crescimento)

8% de crescimento do EPS em moeda constante (previsão mantida)

Â