De acordo com a ABC News, que citou uma fonte anónima do governo dos EUA, a delegação ucraniana chegou a um acordo com os Estados Unidos sobre os termos de um possível acordo de paz. O plano — revisto de 28 pontos para 19 — já não inclui disposições sobre amnistia ou limites às futuras forças armadas da Ucrânia. «Os ucranianos concordaram com um acordo de paz», disse o funcionário norte-americano. «Ainda há alguns detalhes menores a serem finalizados, mas eles concordaram com um acordo de paz», acrescentou o funcionário.

Anteriormente, o secretário do Exército dos EUA, Dan Driscoll, manteve conversações secretas com a delegação russa em Abu Dhabi, nos Emirados Árabes Unidos, para discutir as alterações feitas ao plano preliminar debatido em Genebra no fim de semana passado. As conversações de Genebra foram conduzidas por uma equipa liderada pelo secretário de Estado Marco Rubio, pelo enviado especial Steve Witkoff e pelo secretário do Exército Driscoll.

Tanto a Ucrânia como a Rússia confirmaram extraoficialmente a presença das suas delegações nessas reuniões. O presidente ucraniano Volodymyr Zelensky afirmou que o plano ainda precisa ser trabalhado, enquanto as autoridades russas disseram que não receberam atualizações sobre o que foi discutido em Genebra. A iniciativa diplomática do governo Trump para reiniciar o processo de negociação de paz surgiu após discussões entre o presidente Donald Trump e o vice-presidente JD Vance há duas semanas, com a decisão de enviar o comandante militar de alto escalão sendo vista favoravelmente por ambos os lados do conflito. Fonte: xStation5

Este material é uma comunicação de marketing na aceção do artigo 24.º, n.º 3, da Diretiva 2014/65 / UE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 15 de maio de 2014, sobre os mercados de instrumentos financeiros e que altera a Diretiva 2002/92 / CE e Diretiva 2011/61/ UE (MiFID II). A comunicação de marketing não é uma recomendação de investimento ou informação que recomenda ou sugere uma estratégia de investimento na aceção do Regulamento (UE) n.º 596/2014 do Parlamento Europeu e do Conselho de 16 de abril de 2014 sobre o abuso de mercado (regulamentação do abuso de mercado) e revogação da Diretiva 2003/6 / CE do Parlamento Europeu e do Conselho e das Diretivas da Comissão 2003/124 / CE, 2003/125 / CE e 2004/72 / CE e do Regulamento Delegado da Comissão (UE ) 2016/958 de 9 de março de 2016 que completa o Regulamento (UE) n.º 596/2014 do Parlamento Europeu e do Conselho no que diz respeito às normas técnicas regulamentares para as disposições técnicas para a apresentação objetiva de recomendações de investimento, ou outras informações, recomendação ou sugestão de uma estratégia de investimento e para a divulgação de interesses particulares ou indicações de conflitos de interesse ou qualquer outro conselho, incluindo na área de consultoria de investimento, nos termos do Código dos Valores Mobiliários, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 486/99, de 13 de Novembro. A comunicação de marketing é elaborada com a máxima diligência, objetividade, apresenta os factos do conhecimento do autor na data da preparação e é desprovida de quaisquer elementos de avaliação. A comunicação de marketing é elaborada sem considerar as necessidades do cliente, a sua situação financeira individual e não apresenta qualquer estratégia de investimento de forma alguma. A comunicação de marketing não constitui uma oferta ou oferta de venda, subscrição, convite de compra, publicidade ou promoção de qualquer instrumento financeiro. A XTB, S.A. - Sucursal em Portugal não se responsabiliza por quaisquer ações ou omissões do cliente, em particular pela aquisição ou alienação de instrumentos financeiros. A XTB não aceitará a responsabilidade por qualquer perda ou dano, incluindo, sem limitação, qualquer perda que possa surgir direta ou indiretamente realizada com base nas informações contidas na presente comunicação comercial. Caso o comunicado de marketing contenha informações sobre quaisquer resultados relativos aos instrumentos financeiros nela indicados, estes não constituem qualquer garantia ou previsão de resultados futuros. O desempenho passado não é necessariamente indicativo de resultados futuros, e qualquer pessoa que atue com base nesta informação fá-lo inteiramente por sua conta e risco.