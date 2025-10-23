⏫ Petróleo dispara 2%

Principais conclusões Os EUA impuseram sanções abrangentes à Rosneft e à Lukoil , as duas maiores empresas petrolíferas da Rússia. Este facto marca uma reviravolta na política de Trump, com o objetivo de forçar um cessar-fogo na Ucrânia.

(com um período de transição até 21 de novembro de 2025), visam sobretudo restringir as exportações de petróleo para a , que representam a maior parte do abastecimento russo. A reação do mercado foi um aumento de 2% nos preços do petróleo bruto WTI, mas o mercado subjacente continua a debater-se com um excesso de oferta significativo (cerca de 4 milhões de bpd). Os analistas sugerem que as sanções poderão reduzir o excedente de oferta no próximo ano.

No dia 22 de outubro, os Estados Unidos, mais concretamente Donald Trump, decidiram impor sanções abrangentes à Rosneft e à Lukoil- os dois maiores conglomerados petrolíferos da Rússia. Esta é a primeira medida significativa da administração Trump contra o sector energético russo desde o regresso do Presidente à Casa Branca. Esta medida é vista como uma mudança em relação à recente comunicação do Presidente dos EUA, em que este manifestou satisfação com as conversações com Putin e instou a Ucrânia a abandonar a luta por determinados territórios. Agora, os EUA pretendem pressionar a Rússia no sentido de um cessar-fogo, com o Presidente ucraniano Zelensky a indicar uma elevada probabilidade de cessar-fogo, mas sem qualquer declaração de cedência de território. Sanções impostas pelos EUA a empresas russas: Ordem Executiva 14024 - sanções impostas ao abrigo da ordem executiva relativa às actividades prejudiciais da Rússia.

- sanções impostas ao abrigo da ordem executiva relativa às actividades prejudiciais da Rússia. Congelamento de activos - foram bloqueados todos os activos de ambas as empresas nos EUA ou sob o controlo de pessoas dos EUA.

- foram bloqueados todos os activos de ambas as empresas nos EUA ou sob o controlo de pessoas dos EUA. Proibição de transacções - os cidadãos e as empresas dos EUA estão proibidos de realizar quaisquer transacções financeiras com os conglomerados sancionados.

- os cidadãos e as empresas dos EUA estão proibidos de realizar quaisquer transacções financeiras com os conglomerados sancionados. Regra dos $50\%$ - todas as entidades controladas em pelo menos $50\%$ pela Rosneft ou pela Lukoil estão automaticamente sujeitas a sanções.

- todas as entidades controladas em pelo menos $50\%$ pela Rosneft ou pela Lukoil estão automaticamente sujeitas a sanções. 34 Subsidiárias - empresas listadas pelo OFAC, incluindo a Sibneftegaz, a Bashneft-Dobicha, a Lukoil-Perm, a Lukoil-Kaliningradmorneft, a RN-Yuganskneftegaz e a RITEK. Ameaça de sanções secundárias: Os bancos estrangeiros que efectuam transacções significativas com a Rosneft ou a Lukoil podem ficar sujeitos a sanções secundárias.

As instituições financeiras não americanas que efectuam transacções com as empresas russas perdem o acesso ao sistema financeiro dos EUA se prestarem serviços a entidades sancionadas.

O objetivo é limitar as importações de petróleo da Rússia por países terceiros - principalmente a China e a Índia - que, em conjunto, importaram cerca de 2,2 milhões de barris por dia (bpd) das duas empresas no primeiro semestre de 2025.

e - que, em conjunto, importaram cerca de barris por dia (bpd) das duas empresas no primeiro semestre de 2025. O Secretário do Tesouro, Scott Bessent, alertou para novas acções e apelou à cooperação dos aliados. A UE está a impor outro pacote de sanções, indicando que renunciará ao gás GNL russo a partir de 2027.

Trump anunciou uma conversa com o Presidente Xi Jinping sobre a compra de petróleo russo.

As transacções com a Lukoil e a Rosneft serão permitidas até 21 de novembro de 2025 .

. Este período de carência destina-se a permitir que as empresas se adaptem aos novos requisitos. Consequências económicas: Os preços do petróleo registaram uma forte recuperação nos últimos dias. O ganho desta semana é superior a 5% .

. Escala de exportação - A Rosneft e a Lukoil são responsáveis por quase metade das exportações russas de petróleo, cerca de 3,1 milhões de bpd .

- A Rosneft e a Lukoil são responsáveis por quase metade das exportações russas de petróleo, cerca de . Receitas orçamentais - o sector russo do petróleo e do gás constitui cerca de 25% das receitas do orçamento federal russo.

- o sector russo do petróleo e do gás constitui cerca de das receitas do orçamento federal russo. Índia - o maior comprador de petróleo russo transportado por via marítima iniciou uma revisão do contrato; as refinarias estatais poderão ser forçadas a retirar-se dos fornecimentos russos.

- o maior comprador de petróleo russo transportado por via marítima iniciou uma revisão do contrato; as refinarias estatais poderão ser forçadas a retirar-se dos fornecimentos russos. China - importa cerca de 20% do seu petróleo da Rússia (aproximadamente 2 milhões de bpd), sendo as refinarias da província de Shandong e da CNPC particularmente vulneráveis. A Índia importa cerca de 2 milhões de bpd da Rússia por via marítima. Os representantes das refinarias indianas indicam que será agora praticamente impossível comprar petróleo russo. Fonte: Bloomberg Finance LP, XTB Recentemente, observámos um aumento significativo da quantidade de petróleo no mar, que é desproporcionado mesmo em relação ao elevado excesso de oferta no mercado. Isto pode ser o resultado do facto de a Índia ter deixado de comprar petróleo russo. Fonte: Bloomberg Finance LP, XTB Contexto geopolítico: As sanções foram anunciadas no dia seguinte ao cancelamento da reunião Trump-Putin na Hungria.

Trump declarou que tinha “esperado muito tempo” e que não queria uma “reunião desperdiçada” sem progressos nas conversações de paz.

Simultaneamente, a UE adoptou o seu 19º pacote de sanções, incluindo a proibição das importações russas de GNL a partir de 2027 e restrições a 117 navios da frota sombra. Fundamentos do mercado petrolífero: O atual excesso de oferta no mercado é de quase 4 milhões de bpd . O excedente tem vindo a aumentar desde o início deste ano. A situação atual assemelha-se ao final dos anos $1990$ ou ao período $2014-2016$, que também registou um enorme excedente de mercado. As quedas de preços foram significativamente mais acentuadas durante esses períodos do que agora, embora o atual excesso de oferta esteja presente, com poucas interrupções, desde $2022$.

. O excedente tem vindo a aumentar desde o início deste ano. A situação atual assemelha-se ao final dos anos $1990$ ou ao período $2014-2016$, que também registou um enorme excedente de mercado. As quedas de preços foram significativamente mais acentuadas durante esses períodos do que agora, embora o atual excesso de oferta esteja presente, com poucas interrupções, desde $2022$. A AIE prevê que o excesso de oferta se mantenha em cerca de 4 milhões de bpd no próximo ano, mas a situação atual pode alterar esse cenário. A Índia e, potencialmente, a China não são facilmente substituídas como destinos de exportação de petróleo. Anteriormente, estes dois grandes países substituíram toda a União Europeia como principal destinatário. Esta situação ameaça potencialmente reduzir a oferta disponível no mercado em 2-4 milhões de bpd, embora se encontrem certamente países mais pequenos que poderão comprar petróleo russo em quantidades menores, utilizando frotas mais antigas e sem seguro. A tendência descendente do mercado petrolífero deverá continuar, mas o excesso de oferta no próximo ano poderá certamente ser menor do que o previsto pela AIE. A atual situação de excesso de oferta faz lembrar os finais dos anos $1990$ ou o período $2014-2016$. Embora o excedente possa diminuir devido às sanções contra a Rússia, o mais provável é que ainda esteja presente, o que poderá exercer pressão sobre os preços. Fonte: Bloomberg Finance LP Análise técnica O preço do petróleo está a subir mais de 2% hoje, testando a média móvel de 25 períodos. O movimento de alta poderá prolongar-se até aos $62 por barril, onde a média móvel de 50 períodos está localizada. No entanto, não deve excluir também um movimento em direção à zona dos $63-$65 por barril, que contém a linha de tendência de baixa e a consolidação anterior de agosto e setembro.

