Petróleo e gás apresentam ligeira queda após o relatório STEO.

A edição de setembro do relatório STEO (Short-Term Energy Outlook) destaca uma diminuição nos preços do petróleo, aumento nos stocks e crescente atividade da OPEP+, bem como uma tendência oposta no gás natural, onde se espera preços mais elevados devido ao fornecimento limitado em meio ao aumento das exportações de GNL. Ao mesmo tempo, o relatório sinaliza um claro apoio aos consumidores graças aos preços mais baixos da gasolina, mas também uma transformação sustentada em direção à energia renovável.
Comece a investir hoje ou teste gratuitamente uma conta demoAbrir Conta Download mobile app Download mobile app
A produção de eletricidade nos EUA deverá aumentar 2,3% em 2025 e 3,0% em 2026. A principal fonte de crescimento é a energia fotovoltaica, cuja participação crescente na matriz energética reflete uma tendência sustentada de transformação energética. Nos próximos anos, este será um fator que limitará as emissões e reduzirá a dependência dos combustíveis fósseis.
Petróleo e gasolina
As previsões indicam uma diminuição nos preços do Brent de cerca de US$ 68/b em agosto para US$ 59/b no quarto trimestre de 2025 e, em seguida, para US$ 50/b no início de 2026. O preço médio do petróleo em 2026 deverá ser de 51 dólares/b. O principal fator é o aumento dos inventários nos mercados, resultante do aumento da produção da OPEP+ em 2 milhões de barris por dia durante o período do terceiro trimestre de 2025 ao primeiro trimestre de 2026. Só no final de 2026 é que será possível uma redução da oferta.
O preço médio da gasolina nos EUA em 2025 deverá ser de US$ 3,10/galão, e em 2026 cair para cerca de US$ 2,90/galão. A exceção continuará a ser a região da Costa Oeste, onde os preços permanecerão acima de US$ 3/galão. A queda nos preços significa que a participação das despesas com combustível na renda pessoal cairá para menos de 2%, o que será o nível mais baixo desde pelo menos 2005 (excluindo o ano da pandemia de 2020). Isso sustenta o poder de compra das famílias e é um fator pró-consumo.
A produção de petróleo nos EUA em 2026 deverá diminuir cerca de 1%, enquanto a extração de gás natural permanecerá estável. A mudança nas relações de preços das commodities favorece a transferência da atividade de perfuração para áreas ricas em gás, mostrando a evolução da estratégia do setor upstream.
OIL.WTI (D1)
Fonte: Xstation
O gráfico mostra que o preço permanece em uma ampla tendência de queda, com as cotações movendo-se em um canal descendente marcado por linhas vermelhas. Atualmente, o preço está a recuperar da zona de suporte na área de 60-61 USD. No entanto, até que ocorra uma quebra acima de 61,8 FIBO, a pressão da oferta mantém a vantagem, e somente uma quebra sustentada acima desse nível abriria caminho para 70-72 USD.
Uma queda abaixo de 60 USD aumentaria o risco de aprofundamento do movimento em direção a 57 USD e, a longo prazo, até mesmo 52 USD.
Gás natural
As previsões assumem um aumento nos preços do Henry Hub de US$ 2,91 por unidade térmica britânica em agosto para US$ 3,70 por unidade térmica britânica no quarto trimestre de 2025 e cerca de US$ 4,30 por unidade térmica britânica em 2026. O motivo são as restrições de produção nos EUA em meio ao aumento das exportações de GNL. Como resultado, o gás se torna uma commodity relativamente mais cara, aumentando os custos para a indústria e a energia.
NATGAS (D1)
Fonte: Xstation
O gráfico mostra uma cunha descendente, na qual o preço tem se movido em uma tendência de queda desde o início de 2025. Atualmente, o preço está a se recuperar de um forte suporte em 61,8 FIBO, mas enquanto as cotações permanecerem abaixo da zona de 3,25–3,30 USD (50% FIBO e a linha de tendência descendente), os vendedores têm a vantagem — apenas uma quebra acima deste nível abriria caminho para testar 3,63 USD e, potencialmente, 4,20–4,75 USD, enquanto um retorno abaixo de 2,85 USD aumenta o risco de uma queda adicional para 2,30 USD.
Este material é uma comunicação de marketing na aceção do artigo 24.º, n.º 3, da Diretiva 2014/65 / UE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 15 de maio de 2014, sobre os mercados de instrumentos financeiros e que altera a Diretiva 2002/92 / CE e Diretiva 2011/61/ UE (MiFID II). A comunicação de marketing não é uma recomendação de investimento ou informação que recomenda ou sugere uma estratégia de investimento na aceção do Regulamento (UE) n.º 596/2014 do Parlamento Europeu e do Conselho de 16 de abril de 2014 sobre o abuso de mercado (regulamentação do abuso de mercado) e revogação da Diretiva 2003/6 / CE do Parlamento Europeu e do Conselho e das Diretivas da Comissão 2003/124 / CE, 2003/125 / CE e 2004/72 / CE e do Regulamento Delegado da Comissão (UE ) 2016/958 de 9 de março de 2016 que completa o Regulamento (UE) n.º 596/2014 do Parlamento Europeu e do Conselho no que diz respeito às normas técnicas regulamentares para as disposições técnicas para a apresentação objetiva de recomendações de investimento, ou outras informações, recomendação ou sugestão de uma estratégia de investimento e para a divulgação de interesses particulares ou indicações de conflitos de interesse ou qualquer outro conselho, incluindo na área de consultoria de investimento, nos termos do Código dos Valores Mobiliários, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 486/99, de 13 de Novembro. A comunicação de marketing é elaborada com a máxima diligência, objetividade, apresenta os factos do conhecimento do autor na data da preparação e é desprovida de quaisquer elementos de avaliação. A comunicação de marketing é elaborada sem considerar as necessidades do cliente, a sua situação financeira individual e não apresenta qualquer estratégia de investimento de forma alguma. A comunicação de marketing não constitui uma oferta ou oferta de venda, subscrição, convite de compra, publicidade ou promoção de qualquer instrumento financeiro. A XTB, S.A. - Sucursal em Portugal não se responsabiliza por quaisquer ações ou omissões do cliente, em particular pela aquisição ou alienação de instrumentos financeiros. A XTB não aceitará a responsabilidade por qualquer perda ou dano, incluindo, sem limitação, qualquer perda que possa surgir direta ou indiretamente realizada com base nas informações contidas na presente comunicação comercial. Caso o comunicado de marketing contenha informações sobre quaisquer resultados relativos aos instrumentos financeiros nela indicados, estes não constituem qualquer garantia ou previsão de resultados futuros. O desempenho passado não é necessariamente indicativo de resultados futuros, e qualquer pessoa que atue com base nesta informação fá-lo inteiramente por sua conta e risco.