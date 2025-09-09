Petróleo e gás apresentam ligeira queda após o relatório STEO.

A edição de setembro do relatório STEO (Short-Term Energy Outlook) destaca uma diminuição nos preços do petróleo, aumento nos stocks e crescente atividade da OPEP+, bem como uma tendência oposta no gás natural, onde se espera preços mais elevados devido ao fornecimento limitado em meio ao aumento das exportações de GNL. Ao mesmo tempo, o relatório sinaliza um claro apoio aos consumidores graças aos preços mais baixos da gasolina, mas também uma transformação sustentada em direção à energia renovável.

A produção de eletricidade nos EUA deverá aumentar 2,3% em 2025 e 3,0% em 2026. A principal fonte de crescimento é a energia fotovoltaica, cuja participação crescente na matriz energética reflete uma tendência sustentada de transformação energética. Nos próximos anos, este será um fator que limitará as emissões e reduzirá a dependência dos combustíveis fósseis.

Petróleo e gasolina

As previsões indicam uma diminuição nos preços do Brent de cerca de US$ 68/b em agosto para US$ 59/b no quarto trimestre de 2025 e, em seguida, para US$ 50/b no início de 2026. O preço médio do petróleo em 2026 deverá ser de 51 dólares/b. O principal fator é o aumento dos inventários nos mercados, resultante do aumento da produção da OPEP+ em 2 milhões de barris por dia durante o período do terceiro trimestre de 2025 ao primeiro trimestre de 2026. Só no final de 2026 é que será possível uma redução da oferta.

O preço médio da gasolina nos EUA em 2025 deverá ser de US$ 3,10/galão, e em 2026 cair para cerca de US$ 2,90/galão. A exceção continuará a ser a região da Costa Oeste, onde os preços permanecerão acima de US$ 3/galão. A queda nos preços significa que a participação das despesas com combustível na renda pessoal cairá para menos de 2%, o que será o nível mais baixo desde pelo menos 2005 (excluindo o ano da pandemia de 2020). Isso sustenta o poder de compra das famílias e é um fator pró-consumo.

A produção de petróleo nos EUA em 2026 deverá diminuir cerca de 1%, enquanto a extração de gás natural permanecerá estável. A mudança nas relações de preços das commodities favorece a transferência da atividade de perfuração para áreas ricas em gás, mostrando a evolução da estratégia do setor upstream.

OIL.WTI (D1)

Fonte: Xstation

O gráfico mostra que o preço permanece em uma ampla tendência de queda, com as cotações movendo-se em um canal descendente marcado por linhas vermelhas. Atualmente, o preço está a recuperar da zona de suporte na área de 60-61 USD. No entanto, até que ocorra uma quebra acima de 61,8 FIBO, a pressão da oferta mantém a vantagem, e somente uma quebra sustentada acima desse nível abriria caminho para 70-72 USD.

Uma queda abaixo de 60 USD aumentaria o risco de aprofundamento do movimento em direção a 57 USD e, a longo prazo, até mesmo 52 USD.

Gás natural

As previsões assumem um aumento nos preços do Henry Hub de US$ 2,91 por unidade térmica britânica em agosto para US$ 3,70 por unidade térmica britânica no quarto trimestre de 2025 e cerca de US$ 4,30 por unidade térmica britânica em 2026. O motivo são as restrições de produção nos EUA em meio ao aumento das exportações de GNL. Como resultado, o gás se torna uma commodity relativamente mais cara, aumentando os custos para a indústria e a energia.

NATGAS (D1)

Fonte: Xstation

O gráfico mostra uma cunha descendente, na qual o preço tem se movido em uma tendência de queda desde o início de 2025. Atualmente, o preço está a se recuperar de um forte suporte em 61,8 FIBO, mas enquanto as cotações permanecerem abaixo da zona de 3,25–3,30 USD (50% FIBO e a linha de tendência descendente), os vendedores têm a vantagem — apenas uma quebra acima deste nível abriria caminho para testar 3,63 USD e, potencialmente, 4,20–4,75 USD, enquanto um retorno abaixo de 2,85 USD aumenta o risco de uma queda adicional para 2,30 USD.