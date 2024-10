Petróleo recua 2% 📉

Preços do petróleo voltam a estar sob pressão 🔴  Regresso do petróleo vindo do Líbia O petróleo tem estado a recuar fortemente desde a noite passada, após relatos sobre a nomeação de um governador interino do banco central da Líbia por ambos os governos do país. O governador do banco central é quem supervisiona as receitas provenientes da extração e exportação de petróleo. Foi precisamente por isso que o conflito em torno do candidato levou a uma paragem quase total da produção nas zonas controladas pelo governo de leste, na segunda metade de agosto. A Arábia Saudita pode aumentar a produção Além disso, há informações de que a Arábia Saudita está a considerar aumentar a produção mais rapidamente para recuperar a quota de mercado perdida. De acordo com o Financial Times, a Arábia Saudita abandonou completamente o objetivo de 100 dólares por barril para o Crude e Brent. Ainda assim, é importante recordar que em 2014 e inicialmente em 2020, os países árabes não quiseram reduzir a produção, o que levou a um recuo significativo dos preços, com o objetivo de forçar os produtores americanos a reduzirem também a produção. Comece a investir hoje ou teste gratuitamente uma conta demo Abrir Conta TESTAR A DEMO Download mobile app Download mobile app Cessar-fogo no Médio Oriente A Arábia Saudita, o Qatar, os EUA e a União Europeia estão a trabalhar em soluções para conseguir um cessar-fogo entre Israel e o Hezbollah que opera na Líbia. Novas medidas de estímulo da China e uma declaração do russo Novak De acordo com Novak, da Rússia, não existe atualmente qualquer plano para atrasar o calendário dos aumentos de produção na OPEP+. Estas palavras tiveram provavelmente o impacto mais significativo na limitação do aumento de preços no mercado petrolífero. Além disso, hoje, houve especulações de que o governo chinês recapitalizaria bancos no valor de US $ 1 trilhão para apoiar a recuperação. PETRÓLEO.WTI (intervalo D1) O petróleo está a recuar cerca de 1,80% esta sessão, testando a marca dos $68,50 por barril. Os níveis em torno dos $65-67 representam uma importante zona de suporte. Caso os compradores voltem a recuperar o controlo nesta zona, o movimento de alta poderá prolongar-se em direção à marca dos $70 ou até mesmo em direção aos $73.

Fonte: xStation 5

