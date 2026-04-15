Principais conclusões O petróleo desce: Brent a 94,30 USD, WTI a 90,80 USD – diminuição do prémio de risco

Os mercados estão a antecipar progressos antes da próxima ronda de negociações entre os EUA e o Irão (quinta-feira)

Trump sinaliza uma resolução rápida; não há necessidade de prolongar a trégua

Vance aponta para um «grande acordo» e progressos nas negociações

Mais de 100 petroleiros a caminho dos EUA indicam uma reorganização do abastecimento

O Estreito de Ormuz continua a ser um risco fundamental para os fluxos energéticos globais

O mercado petrolífero está a refletir uma probabilidade crescente de uma trégua entre os EUA e o Irão. O prémio de risco geopolítico está a diminuir gradualmente. O Brent desceu para 94,30 dólares e o WTI para 90,80 dólares, aproximando-se dos níveis mais baixos das últimas semanas. Esta evolução reflete a crescente convicção do mercado de que é possível uma solução diplomática. Os mercados entraram claramente num modo de «otimismo em relação a um acordo» antes de mais uma ronda de negociações entre os EUA e o Irão, agendada para o final desta semana. O Presidente Trump está a reforçar esta narrativa, afirmando que o conflito está «muito perto do fim» e sugerindo que a prorrogação do cessar-fogo poderá não ser necessária. O Vice-Presidente Vance destacou «progressos significativos» e delineou um potencial «grande acordo», envolvendo a reintegração económica do Irão em troca de concessões nucleares. Isto contrasta claramente com o colapso das negociações no fim de semana anterior. O comportamento do mercado nos últimos dois dias confirma este otimismo. As ações recuperaram fortemente, com os índices norte-americanos a aproximarem-se mais uma vez de máximos históricos, enquanto a procura por ativos de refúgio enfraqueceu. Ao mesmo tempo, o mercado energético está a reagir de forma mais direta — os preços do petróleo caíram significativamente em relação aos máximos recentes, com o WTI a registar uma queda superior a 22% em relação ao seu pico. Apesar disso, a situação continua frágil: os fluxos através do Estreito de Ormuz continuam significativamente limitados, e qualquer perturbação ou ruptura nas negociações poderá rapidamente inverter a tendência atual. O facto de mais de 100 petroleiros vazios se dirigirem para os EUA sugere uma reorganização da oferta, em vez de uma normalização total do mercado. Apesar da melhoria do sentimento, os mercados continuam presos entre o otimismo e a incerteza estrutural. Um potencial acordo poderia reduzir gradualmente o prémio de risco geopolítico, mas questões-chave — particularmente no que diz respeito aos compromissos nucleares e à influência regional a longo prazo — permanecem por resolver. Por enquanto, o petróleo continua a ser o barómetro mais sensível do sentimento: desce com notícias positivas, mas permanece vulnerável a fortes recuperações em caso de desenvolvimentos negativos.

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