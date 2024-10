💥Petróleo recupera 2%

⚡Segundo a Casa Branca, o Irão está a preparar um ataque com mísseis contra Israel

De acordo com comentários da Casa Branca, mas também com relatórios das agências Bloomberg e Axios, o Irão prepara-se para atacar iminentemente Israel com mísseis. Esta situação, a ser verdade, é uma notícia negativa para os mercados (especialmente para o mercado de ações), mas uma “boa notícia” para os preços do petróleo, que são apoiados por preocupações geopolíticas e pelo potencial de perturbação do aprovisionamento no caso de um conflito mais vasto entre Israel e o Irão, uma vez que ambos os países possuem provavelmente armas nucleares.



Ontem, as forças armadas israelitas iniciaram uma operação militar terrestre local no sul do Líbano. Vale a pena recordar que o Irão é responsável por uma produção de petróleo de 3,3 milhões de barris por dia e por exportações de cerca de 1,5 milhões de barris por dia. A maior parte deste petróleo é comprado pela China.

