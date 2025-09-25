Petróleo tem os maiores ganhos semanais desde junho

Os preços do petróleo bruto registraram uma forte recuperação de dois dias após uma série recente de quedas, impulsionados por crescentes preocupações com possíveis interrupções no fornecimento russo. O petróleo bruto WTI subiu quase 4% esta semana, registrando alguns dos seus maiores ganhos diários em semanas.

Aumento das ameaças ao fornecimento russo

O aumento dos preços é impulsionado pelas crescentes ameaças às exportações de energia da Rússia. A Rússia está supostamente a considerar outra proibição das exportações de gasóleo para certas empresas, após uma série de ataques com drones ucranianos a refinarias russas. Os últimos ataques durante a noite a um oleoduto causaram um aumento acentuado nos preços internos da gasolina e do gasóleo na bolsa de commodities Spimex. Curiosamente, os comerciantes sugerem que a incapacidade da Rússia de processar petróleo bruto internamente poderia, em última análise, levar a um aumento nas suas exportações de petróleo bruto. No entanto, algumas restrições à produção de petróleo bruto em si não podem ser descartadas.

Principais importadores de petróleo russo

Na sequência das sanções ocidentais, a geografia das exportações de petróleo da Rússia mudou drasticamente. Os principais importadores de crude russo são agora:

China – 47%-50% das exportações russas (mais de 2 milhões de barris por dia)

– 47%-50% das exportações russas (mais de 2 milhões de barris por dia) Índia – 37%-38% das exportações (aproximadamente 1,9 milhões de barris por dia)

– 37%-38% das exportações (aproximadamente 1,9 milhões de barris por dia) Turquia – 6% das exportações

– 6% das exportações União Europeia – 6-7% das exportações (uma queda significativa em relação ao nível de 30% antes da invasão da Ucrânia pela Rússia)

A China tornou-se o maior importador de petróleo russo em 2022, deslocando a Arábia Saudita do primeiro lugar. A Índia aumentou significativamente as importações de um nível quase nulo no início de 2022 e agora se beneficia de preços preferenciais, o que lhe permite atuar como reexportadora de combustíveis refinados. A Índia exporta esses combustíveis para a Europa e os Estados Unidos, apesar de sua origem russa. A Índia é o maior importador marítimo de petróleo bruto russo, representando atualmente aproximadamente 60% do mercado.

A Rússia continua a ser um importante interveniente no mercado global de petróleo, produzindo mais de 10 milhões de barris por dia e representando 10-11% do abastecimento global total. Ao mesmo tempo, a Rússia exporta aproximadamente 5 milhões de barris de petróleo bruto por dia.

O desenvolvimento da «frota paralela»

A Rússia construiu uma extensa «frota paralela» composta por centenas de petroleiros antigos para transportar petróleo, contornando as sanções ocidentais. Esta frota constitui agora cerca de 17% de todos os petroleiros em todo o mundo. A idade média destes navios é de aproximadamente 20 anos, em comparação com 13 anos para a frota global total.

A frota paralela permite à Rússia contornar o chamado «limite de preço» para o seu petróleo, que anteriormente era fixado em 60 dólares por barril. No entanto, desde o início de setembro, foi introduzida uma nova fórmula ainda mais restritiva, que fixa o limite de preço no preço de mercado menos 15%. Isto significa que o limite atual para o petróleo bruto russo é de aproximadamente 48 dólares. Além da evasão de preços, a frota paralela também ajuda a ocultar a origem do petróleo, transferindo a carga entre navios. A frota utiliza frequentemente documentos de seguro falsificados e localizadores GPS.

Tensões geopolíticas e resposta da NATO

Nas últimas semanas, verificou-se um aumento significativo da atividade militar russa perto das fronteiras da NATO, incluindo violações confirmadas do espaço aéreo envolvendo drones e aeronaves. No início de setembro, mais de 20 drones violaram o espaço aéreo polaco, seguidos por uma violação na Roménia. Na semana passada, três caças MiG-31 sobrevoaram a Estónia, enquanto incidentes recentes com drones foram observados na Noruega e na Dinamarca.

Em resposta, a NATO lançou a Operação Eastern Sentry, que inclui patrulhas contínuas de caças, sistemas de radar aprimorados e defesas aéreas reforçadas ao longo de suas fronteiras orientais.

O presidente Trump afirmou que os países da NATO devem «abater os aviões russos que violarem o seu espaço aéreo». Ele também reiterou os apelos aos aliados europeus para que parem de comprar energia russa, alertando: «Posso dizer-vos que eles têm de parar imediatamente todas as compras de energia da Rússia. Caso contrário, estamos todos a perder muito tempo». Embora Trump tenha falado favoravelmente da Ucrânia, não há indícios de que ele assumiria a liderança na implementação de sanções fortes contra a Rússia. Embora os custos para a Rússia decorrentes das restrições à exportação já sejam da ordem de centenas de milhares de milhões de dólares, os seus ganhos são muito maiores. Isto sugere que as sanções atuais não têm sido totalmente eficazes contra a Rússia. No entanto, se os Estados Unidos tomassem medidas mais agressivas, isso poderia, em última análise, levar a algumas limitações e forçar a Rússia a fazer concessões à Ucrânia.

Perspetivas do mercado

O petróleo bruto está atualmente a passar pelo seu maior aumento de preço desde a segunda semana de junho. O preço do petróleo bruto WTI aproximou-se da marca de US$ 65 por barril, seu nível mais alto desde o início de setembro. Embora uma ameaça ao abastecimento da Rússia não pareça realista neste momento, as tensões contínuas podem levar a novos ganhos e a um teste do nível de US$ 67 por barril. Por outro lado, a situação fundamental aponta para um excesso de oferta persistente, o que torna injustificados os preços acima de US$ 70-80 por barril. No entanto, se não fosse pelo risco geopolítico em curso, os preços provavelmente já teriam caído abaixo de US$ 60 por barril. O cenário mais provável é que o petróleo permaneça em uma tendência lateral dentro da faixa de US$ 61,50 a US$ 66 por barril.