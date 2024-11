🛢️Petróleo valoriza 2%

A OPEP+ não aumentará a produção em dezembro e o Irão ameaça um novo ataque a Israel

A OPEP+ adiou um aumento da produção de petróleo. Os preços do petróleo estão a subir mais de 2% no início desta semana, mesmo antes das eleições nos EUA e da decisão da Reserva Federal. No entanto, o principal impulsionador dos preços do petróleo neste momento é a notícia de que a OPEP+ decidiu adiar um aumento da produção por um mês. A OPEP+ tinha anunciado anteriormente que a produção iria aumentar em 180.000 barris por dia, todos os meses, a partir de outubro, mas esta decisão foi posteriormente adiada para dezembro. Agora, o aumento da produção deverá começar em janeiro.

Neste momento, a OPEP+ não está sob pressão para aumentar a produção, devido à incerteza em torno da procura. Além disso, uma parte significativa dos países que participam no acordo de corte de produção já está a produzir mais. Só em outubro, a produção da OPEP+ aumentou em 400.000 barris por dia, principalmente devido à restauração da produção da Líbia. A próxima reunião da OPEP+ está agendada para 1 de dezembro.

Irão ameaça com novos ataques

Durante um discurso proferido no fim de semana, o líder supremo do Irão ameaçou Israel e os Estados Unidos, declarando que, após as eleições presidenciais mas antes da tomada de posse do novo presidente, o Irão decidiria uma resposta militar esmagadora às recentes acções. O Ayatollah Ali Khamenei indicou que o ataque seria maior do que apenas um ataque com drones e mísseis. Isto, por sua vez, está criando mais incerteza quanto à situação da oferta no mercado de petróleo.

Petróleo face às eleições nos EUA

A incerteza no mercado do petróleo está a ser agravada pelas eleições americanas e pela decisão da Reserva Federal esta semana. Recentemente, observámos uma quebra na correlação entre os rendimentos e o petróleo. As yields das obrigações dos EUA permanecem elevados, ligados ao prémio de risco com o recente aumento da popularidade de Trump e a redução das expectativas de cortes nas taxas de juro dos EUA. Por outro lado, se Harris ganhasse as eleições e a Fed adoptasse uma postura dovish após os últimos dados fracos dos EUA, os rendimentos poderiam cair, reduzindo a pressão ascendente sobre os preços. Recentemente, muitas previsões (incluindo as do Citi e do JP Morgan) indicaram que o excesso de oferta no mercado petrolífero poderia fazer descer os preços para 60 dólares por barril no próximo ano.

Fonte: xStation5