Petróleo valoriza 4% devido à decisão da OPEP+ e aos riscos geopolíticos 📈

O petróleo (Brent) está a valorizar quase 4% hoje, com o aumento da oferta da OPEP+ a revelar-se menor do que o mercado temia, apesar do aumento dos riscos geopolíticos em torno da Ucrânia e do Irão. No sábado, a OPEP+ concordou em aumentar a produção em 411.000 barris por dia em julho, contradizendo os relatórios do final da semana que sugeriam um aumento significativo da produção - notícias que tinham colocado pressão descendente sobre os preços do petróleo na sexta-feira, 30 de maio. A decisão está em linha com os planos de produção existentes para maio e junho e corresponde também às expectativas dos analistas da Bloomberg.

Entretanto, um ataque em larga escala de drones ucranianos em território russo terá danificado cerca de 40 aviões, incluindo bombardeiros estratégicos estacionados nos aeródromos mais remotos. Os mercados estão agora preocupados com a possibilidade de Moscovo encarar esta situação como uma razão para escalar as hostilidades e retaliar com mais força contra Kiev - algo que já foi observado. Este desenvolvimento pode atrasar ainda mais quaisquer potenciais negociações de cessar-fogo. Hoje, as delegações ucraniana e russa reuniram-se em Istambul.

Além disso, a AIEA avisou que as reservas de urânio enriquecido do Irão se aproximam do limiar necessário para produzir uma arma nuclear. Washington ainda não conseguiu um avanço nas negociações com Teerão, que continua a resistir aos termos relacionados com o chamado acordo nuclear. De acordo com informações do mercado, a Argélia, Omã e Rússia opõem-se aos cortes de produção da OPEP+ iniciados pela Arábia Saudita, Cazaquistão e Iraque. A próxima reunião da OPEP+ está agendada para 6 de julho. Comece a investir hoje ou teste gratuitamente uma conta demo Abrir Conta Abrir Conta Demo Download mobile app Download mobile app Petróleo (Gráfico D1) Fonte: xStation5

Este material é uma comunicação de marketing na aceção do artigo 24.º, n.º 3, da Diretiva 2014/65 / UE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 15 de maio de 2014, sobre os mercados de instrumentos financeiros e que altera a Diretiva 2002/92 / CE e Diretiva 2011/61/ UE (MiFID II). A comunicação de marketing não é uma recomendação de investimento ou informação que recomenda ou sugere uma estratégia de investimento na aceção do Regulamento (UE) n.º 596/2014 do Parlamento Europeu e do Conselho de 16 de abril de 2014 sobre o abuso de mercado (regulamentação do abuso de mercado) e revogação da Diretiva 2003/6 / CE do Parlamento Europeu e do Conselho e das Diretivas da Comissão 2003/124 / CE, 2003/125 / CE e 2004/72 / CE e do Regulamento Delegado da Comissão (UE ) 2016/958 de 9 de março de 2016 que completa o Regulamento (UE) n.º 596/2014 do Parlamento Europeu e do Conselho no que diz respeito às normas técnicas regulamentares para as disposições técnicas para a apresentação objetiva de recomendações de investimento, ou outras informações, recomendação ou sugestão de uma estratégia de investimento e para a divulgação de interesses particulares ou indicações de conflitos de interesse ou qualquer outro conselho, incluindo na área de consultoria de investimento, nos termos do Código dos Valores Mobiliários, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 486/99, de 13 de Novembro. A comunicação de marketing é elaborada com a máxima diligência, objetividade, apresenta os factos do conhecimento do autor na data da preparação e é desprovida de quaisquer elementos de avaliação. A comunicação de marketing é elaborada sem considerar as necessidades do cliente, a sua situação financeira individual e não apresenta qualquer estratégia de investimento de forma alguma. A comunicação de marketing não constitui uma oferta ou oferta de venda, subscrição, convite de compra, publicidade ou promoção de qualquer instrumento financeiro. A XTB, S.A. - Sucursal em Portugal não se responsabiliza por quaisquer ações ou omissões do cliente, em particular pela aquisição ou alienação de instrumentos financeiros. A XTB não aceitará a responsabilidade por qualquer perda ou dano, incluindo, sem limitação, qualquer perda que possa surgir direta ou indiretamente realizada com base nas informações contidas na presente comunicação comercial. Caso o comunicado de marketing contenha informações sobre quaisquer resultados relativos aos instrumentos financeiros nela indicados, estes não constituem qualquer garantia ou previsão de resultados futuros. O desempenho passado não é necessariamente indicativo de resultados futuros, e qualquer pessoa que atue com base nesta informação fá-lo inteiramente por sua conta e risco.