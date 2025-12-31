Aumento de margens na COMEX pressiona metais preciosos após rally explosivo Após o encerramento da sexta-feira, a bolsa anunciou um aumento nas margens iniciais e de manutenção para metais preciosos na sua divisão COMEX. Isso provocou um recuo significativo em todo o setor, apesar de um aumento dramático anterior nos preços da prata para além de $80, impulsionado pelo anúncio de restrições às exportações chinesas. Citando a volatilidade persistente, a CME sinalizou um novo aumento a partir do encerramento do mercado de hoje. Os seguintes requisitos de margem inicial foram compilados utilizando ferramentas de IA, agregando dados de fontes como CME, Bloomberg, Yahoo Finance e AIInvest. A tabela reflete as margens iniciais; os requisitos de manutenção normalmente ficam em aproximadamente 80-90% desses níveis. Os números podem diferir dos reais. Embora o posicionamento especulativo nas bolsas de futuros ainda não tenha atingido níveis extremos, os aumentos atuais podem obrigar os investidores comerciais a reduzir a sua exposição ao mercado. No entanto, uma correção de preços mais sustentada provavelmente exigiria uma ação por parte dos investidores de longo prazo, como a realização de lucros em fundos negociados em bolsa (ETFs). Na terça-feira, os ETF's de prata e paládio reduziram as suas participações em metais preciosos, enquanto os fundos de ouro e platina aumentaram a sua exposição. Desde o início do ano, os volumes de ouro nos ETF's aumentaram 19%, a prata 20%, a platina 2% e o paládio 50%. O valor atual do ouro detido nestes fundos é de quase 430 mil milhões de dólares, com a prata a atingir 65 mil milhões de dólares, a platina 7 mil milhões de dólares e o paládio quase 2 mil milhões de dólares. A platina recuou mais de 7% hoje, testando o nível de 2000 dólares, após uma recuperação ontem que viu os preços atingirem 2200 dólares por onça. O metal está atualmente a testar o nível de retração de Fibonacci de 50,0%. Caso esse suporte seja rompido, o próximo piso técnico significativo fica perto de US$ 1.700, coincidindo com a retração de 78,6% da onda ascendente mais recente e a linha de tendência de alta predominante. Platina (D1) Fonte: xStation5

