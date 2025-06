Platina dispara 3% e atinge os máximos de maio de 2021 📈

A platina está a valorizar quase 3% hoje, subindo para a zona dos US $ 1240 por onça, o nível mais alto desde maio de 2021. A procura por parte dos joalheiros, pressionada pela subida dos preços do ouro, também faz subir a platina. Â

A forte dinâmica dos preços, com a maior oscilação semanal desde o crash da Covid-19, leva a uma liquidação maciça do posicionamento curtas, fazendo com que os especuladores sejam pressionados e o movimento do preço seja ampliado através do “short squeeze” no mercado. O que é importante, não só a platina, mas também o ouro e a prata estão a subir, apoiando os “técnicos” e o interesse geral na platina como o metal precioso mais raro.

De acordo com o Conselho Mundial de Investimento em Platina, o aperto do mercado é observado desde dezembro de 2024 e o défice em 2025 é um cenário de base, apesar dos fluxos de saída da NYMEX. As participações em fundos negociados em bolsa (ETF) apoiados pela platina atingiram um máximo de 10 meses. Os futuros da platina estão atualmente ligeiramente acima dos preços spot.

Â

Fonte: xStation5