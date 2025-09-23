Platina valoriza 4%📈

Platina perto de novos ATH impulsionada pela procura de metais preciosos e pelas expectativas de cortes nas taxas da Fed 📈 As expectativas de cortes nas taxas de juros dos EUA, os preços recordes do ouro que se aproximam de quase US $ 3.790 por onça e um dólar enfraquecido estão a beneficiar os preços também da platina, que está a subir mais de 4,3% esta sessão. Nos últimos dias, as entradas líquidas de ETF de ouro atingiram o nível mais elevado desde 2021. A perspetiva de taxas de juros mais baixas nos EUA (bem como cortes nas taxas em outros bancos centrais) apóia a liquidez global e o impulso de crédito, o que naturalmente se traduz em maior demanda por platina à vista - não apenas para fins de investimento, mas também para aplicações industriais e automotivas.

Os dados de hoje sobre os EUA foram mais fracos do que o esperado (PMI de setembro, índice regional da Fed de Richmond), enquanto os funcionários da Reserva Federal (incluindo Michelle Bowman) apontaram para riscos crescentes de deterioração significativa do mercado de trabalho, o que poderia forçar a Fed a tomar medidas ainda mais agressivas. Os investidores estão agora a prever pelo menos mais dois cortes nas taxas de juro nos EUA este ano.

A subida dos preços do ouro não só está a aumentar o interesse pelos metais preciosos em geral, como também está a fazer com que a platina “volte a ser apreciada” no sector da joalharia. O interesse pela platina como alternativa de “luxo”, mais barata e mais rara ao ouro aumentou após anos de procura adormecida de jóias de ouro branco. Platina - Análise técnica Os preços da platina subiram quase 5% hoje, atingindo a zona dos US $ 1.480 por onça. Comece a investir hoje ou teste gratuitamente uma conta demo Abrir Conta Download mobile app Download mobile app Fonte: xStation5 Os preços da platina (gráfico amarelo) estão a evoluir em linha com a dinâmica do ouro, embora a volatilidade seja mais elevada e os movimentos de preços mais bruscos. Fonte: xStation5 Fonte: xStation5

Este material é uma comunicação de marketing na aceção do artigo 24.º, n.º 3, da Diretiva 2014/65 / UE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 15 de maio de 2014, sobre os mercados de instrumentos financeiros e que altera a Diretiva 2002/92 / CE e Diretiva 2011/61/ UE (MiFID II). A comunicação de marketing não é uma recomendação de investimento ou informação que recomenda ou sugere uma estratégia de investimento na aceção do Regulamento (UE) n.º 596/2014 do Parlamento Europeu e do Conselho de 16 de abril de 2014 sobre o abuso de mercado (regulamentação do abuso de mercado) e revogação da Diretiva 2003/6 / CE do Parlamento Europeu e do Conselho e das Diretivas da Comissão 2003/124 / CE, 2003/125 / CE e 2004/72 / CE e do Regulamento Delegado da Comissão (UE ) 2016/958 de 9 de março de 2016 que completa o Regulamento (UE) n.º 596/2014 do Parlamento Europeu e do Conselho no que diz respeito às normas técnicas regulamentares para as disposições técnicas para a apresentação objetiva de recomendações de investimento, ou outras informações, recomendação ou sugestão de uma estratégia de investimento e para a divulgação de interesses particulares ou indicações de conflitos de interesse ou qualquer outro conselho, incluindo na área de consultoria de investimento, nos termos do Código dos Valores Mobiliários, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 486/99, de 13 de Novembro. A comunicação de marketing é elaborada com a máxima diligência, objetividade, apresenta os factos do conhecimento do autor na data da preparação e é desprovida de quaisquer elementos de avaliação. A comunicação de marketing é elaborada sem considerar as necessidades do cliente, a sua situação financeira individual e não apresenta qualquer estratégia de investimento de forma alguma. A comunicação de marketing não constitui uma oferta ou oferta de venda, subscrição, convite de compra, publicidade ou promoção de qualquer instrumento financeiro. A XTB, S.A. - Sucursal em Portugal não se responsabiliza por quaisquer ações ou omissões do cliente, em particular pela aquisição ou alienação de instrumentos financeiros. A XTB não aceitará a responsabilidade por qualquer perda ou dano, incluindo, sem limitação, qualquer perda que possa surgir direta ou indiretamente realizada com base nas informações contidas na presente comunicação comercial. Caso o comunicado de marketing contenha informações sobre quaisquer resultados relativos aos instrumentos financeiros nela indicados, estes não constituem qualquer garantia ou previsão de resultados futuros. O desempenho passado não é necessariamente indicativo de resultados futuros, e qualquer pessoa que atue com base nesta informação fá-lo inteiramente por sua conta e risco.