Sentimento misto em Wall Street🗽Oracle dispara 10%

Os futuros do S&P 500 caíram 0,1% após a divulgação dos dados de inflação dos EUA em fevereiro, que ficaram em linha com as expectativas, e a proposta da Agência Internacional de Energia de liberar reservas estratégicas de petróleo. Comentários de Donald Trump sugerem que o conflito com o Irão pode estar chegando ao fim, embora a Axios, citando fontes, tenha relatado que a guerra pode continuar por mais algumas semanas. Fonte: xStation5 Notícias das empresas Tesla (TSLA.US) sobe 0,5% após relatos de que a empresa está a acelerar o trabalho num projeto de agente de IA.

sobe após relatos de que a empresa está a acelerar o trabalho num projeto de agente de IA. AeroVironment (AVAV.US) cai mais de 12% após reportar receitas do terceiro trimestre abaixo do esperado e reduzir as suas previsões para o ano inteiro.

cai após reportar receitas do terceiro trimestre abaixo do esperado e reduzir as suas previsões para o ano inteiro. Alliant Energy (LNT.US) sobe 0,3% após a RBC Capital Markets iniciar a cobertura com uma classificação de desempenho superior .

sobe após a RBC Capital Markets iniciar a cobertura com uma classificação de . Campbell’s (CPB.US) cai 5% após reduzir a sua previsão de lucro por ação ajustado para o ano inteiro.

cai após reduzir a sua previsão de lucro por ação ajustado para o ano inteiro. CarMax (KMX.US) sobe 7% após o investidor ativista Starboard Value divulgar uma participação no valor de cerca de US$ 350 milhões .

sobe após o investidor ativista Starboard Value divulgar uma participação no valor de cerca de . A Intuitive Surgical (ISRG.US) valorizou 0,3% após o Citi elevar a classificação das ações para comprar .

valorizou após o Citi elevar a classificação das ações para . A Nike (NKE.US) subiu 2% após o Barclays elevar a sua classificação para sobreponderar .

subiu após o Barclays elevar a sua classificação para . A Oracle (ORCL.US) registou um aumento de 10% após resultados sólidos e previsões que apontam para uma procura contínua por infraestrutura de IA.

registou um aumento de após resultados sólidos e previsões que apontam para uma procura contínua por infraestrutura de IA. A Serve Robotics (SERV.US) sobe 13% após resultados melhores do que o esperado no quarto trimestre e melhores previsões.

A Upstart (UPST.US) ganha 2% após anunciar planos para solicitar uma licença bancária nacional nos EUA.

A uniQure (QURE.US) sobe 2% após o Mizuho elevar a classificação das ações para «outperform». Oracle acalma preocupações da Nasdaq A Oracle (ORCL.US), gigante da infraestrutura de IA que recentemente esteve no centro do debate sobre despesas de capital e níveis de endividamento do setor de tecnologia, divulgou resultados melhores do que o esperado para o terceiro trimestre fiscal de 2026 e elevou sua previsão de receita para 2027. Os resultados sustentaram o preço das ações, embora os investidores continuem avaliando a escala dos gastos com infraestrutura de IA e os riscos financeiros associados. A Oracle (ORCL.US) superou as expectativas dos analistas tanto em receita quanto em lucro.

superou as expectativas dos analistas tanto em receita quanto em lucro. A empresa elevou sua previsão de receita para o ano fiscal de 2027 para 1 mil milhões de dólares .

. Após os resultados, as ações subiram até 14% nas negociações pré-mercado .

. A receita do terceiro trimestre atingiu 1 mil milhões de dólares , acima das previsões de 1 mil milhões de dólares e acima dos 1 mil milhões de dólares do ano anterior .

, acima das previsões de e acima dos . O lucro por ação (EPS) ficou em US$ 1,79 , acima das expectativas de US$ 1,70 .

ficou em , acima das expectativas de . O segmento de nuvem gerou US$ 8,9 mil milhões em receita, ligeiramente acima das estimativas do mercado.

em receita, ligeiramente acima das estimativas do mercado. A receita de infraestrutura em nuvem atingiu US$ 4,9 mil milhões , também superando as expectativas.

, também superando as expectativas. A empresa apontou para uma forte procura por serviços de IA e nuvem , com uma carteira de contratos atingindo US$ 553 mil milhões .

, com uma carteira de contratos atingindo . A Oracle manteve a sua previsão de receita de mil milhões de dólares para o ano fiscal de 2026 e manteve o seu dividendo trimestral em US$ 0,50 por ação.

Ao mesmo tempo, a empresa está aumentando significativamente o investimento em centros de dados de IA — as despesas de capital aumentaram 269% em um trimestre, para US$ 8,5 bilhões, e o CAPEX anual pode chegar a US$ 50 bilhões.

Relatos da mídia sugerem que a empresa pode planejar cortar milhares de empregos para financiar a expansão de sua infraestrutura de IA.

para financiar a expansão de sua infraestrutura de IA. A Oracle também negou relatos de que o projeto de expansão do centro de dados Stargate com a OpenAI (OPAI.PVT) no Texas tivesse sido interrompido.

no Texas tivesse sido interrompido. Apesar da recuperação de hoje, as ações continuam sob pressão — elas caíram cerca de 54% nos últimos seis meses e 23% desde o início do ano. Os elevados gastos com infraestrutura de IA são uma tendência mais ampla em todo o setor: a Amazon (AMZN.US), a Alphabet (GOOGL.US), a Meta (META.US) e a Microsoft (MSFT.US) planeiam alocar um total combinado de cerca de 1 mil milhões de dólares em CAPEX em 2026, principalmente para centros de dados de IA. Fonte: xStation5

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