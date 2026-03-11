Os dados da EIA mostraram uma queda maior do que o esperado nos inventários de combustível nos EUA, embora os inventários de petróleo bruto tenham aumentado mais do que o previsto. Os inventários de gasolina, em particular, caíram significativamente mais do que o mercado esperava. Inventários de petróleo bruto: 3,824 milhões de barris (previsão: 2,5 milhões, anterior: 3,475 milhões)

3,824 milhões de barris (previsão: 2,5 milhões, anterior: 3,475 milhões) Reservas de gasolina: -3,654 milhões de barris (previsão: -2 milhões, anterior: -1,704 milhões)

-3,654 milhões de barris (previsão: -2 milhões, anterior: -1,704 milhões) Reservas de destilados: -1,349 milhões de barris (previsão: -0,947 milhões, anterior: 0,429 milhões)

-1,349 milhões de barris (previsão: -0,947 milhões, anterior: 0,429 milhões) Reservas de petróleo bruto em Cushing: 0,117 milhões de barris (anterior: 1,564 milhões) O Irão reiterou hoje que o transporte marítimo pelo Estreito de Ormuz continua fechado a navios ligados aos EUA, Israel e aos seus países aliados, incluindo aqueles que fornecem acesso ao espaço aéreo a aeronaves americanas. Até agora, mais de 10 navios foram atacados no estreito desde 28 de fevereiro, confirmando que o transporte marítimo na área continua perigoso. Por outro lado, a infraestrutura de oleodutos que contorna o Estreito de Ormuz tem atualmente uma capacidade de cerca de 9 milhões de barris por dia, enquanto o porto de Yanbu pode movimentar cerca de 4,5 milhões de barris por dia, o que mitiga um pouco o potencial choque de abastecimento. Petróleo (H1) Fonte: xStation5

Este material é uma comunicação de marketing na aceção do artigo 24.º, n.º 3, da Diretiva 2014/65 / UE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 15 de maio de 2014, sobre os mercados de instrumentos financeiros e que altera a Diretiva 2002/92 / CE e Diretiva 2011/61/ UE (MiFID II). A comunicação de marketing não é uma recomendação de investimento ou informação que recomenda ou sugere uma estratégia de investimento na aceção do Regulamento (UE) n.º 596/2014 do Parlamento Europeu e do Conselho de 16 de abril de 2014 sobre o abuso de mercado (regulamentação do abuso de mercado) e revogação da Diretiva 2003/6 / CE do Parlamento Europeu e do Conselho e das Diretivas da Comissão 2003/124 / CE, 2003/125 / CE e 2004/72 / CE e do Regulamento Delegado da Comissão (UE ) 2016/958 de 9 de março de 2016 que completa o Regulamento (UE) n.º 596/2014 do Parlamento Europeu e do Conselho no que diz respeito às normas técnicas regulamentares para as disposições técnicas para a apresentação objetiva de recomendações de investimento, ou outras informações, recomendação ou sugestão de uma estratégia de investimento e para a divulgação de interesses particulares ou indicações de conflitos de interesse ou qualquer outro conselho, incluindo na área de consultoria de investimento, nos termos do Código dos Valores Mobiliários, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 486/99, de 13 de Novembro. A comunicação de marketing é elaborada com a máxima diligência, objetividade, apresenta os factos do conhecimento do autor na data da preparação e é desprovida de quaisquer elementos de avaliação. A comunicação de marketing é elaborada sem considerar as necessidades do cliente, a sua situação financeira individual e não apresenta qualquer estratégia de investimento de forma alguma. A comunicação de marketing não constitui uma oferta ou oferta de venda, subscrição, convite de compra, publicidade ou promoção de qualquer instrumento financeiro. A XTB, S.A. - Sucursal em Portugal não se responsabiliza por quaisquer ações ou omissões do cliente, em particular pela aquisição ou alienação de instrumentos financeiros. A XTB não aceitará a responsabilidade por qualquer perda ou dano, incluindo, sem limitação, qualquer perda que possa surgir direta ou indiretamente realizada com base nas informações contidas na presente comunicação comercial. Caso o comunicado de marketing contenha informações sobre quaisquer resultados relativos aos instrumentos financeiros nela indicados, estes não constituem qualquer garantia ou previsão de resultados futuros. O desempenho passado não é necessariamente indicativo de resultados futuros, e qualquer pessoa que atue com base nesta informação fá-lo inteiramente por sua conta e risco.