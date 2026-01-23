PMIs influenciam os mercados europeus🚨

A semana está a terminar maioritariamente no vermelho nos mercados europeus. Os futuros da maioria dos índices estão a registar ligeiras descidas: o FRA40 francês desceu 0,1%, o SPA35 espanhol caiu 0,2% e o ITA40 italiano está igualmente em baixa. Por outro lado, os futuros do DE40 alemão estão a subir 0,2%, enquanto o UK100 está a registar um ganho modesto.

desceu 0,1%, o caiu 0,2% e o está igualmente em baixa. Por outro lado, os futuros do estão a subir 0,2%, enquanto o está a registar um ganho modesto. Hoje, a Europa assistiu à divulgação de uma série de dados económicos importantes, com as principais economias do continente e a zona euro a apresentarem leituras preliminares do PMI. França: A atividade do sector privado caiu em janeiro, com o PMI Composto a cair para 48,6, principalmente devido aos fracos serviços (47,9), embora a produção industrial tenha subido para 51 e a confiança das empresas tenha atingido o seu nível mais elevado em 16 meses. Alemanha: A atividade empresarial aumentou em janeiro, com o PMI composto a atingir 52,5, impulsionado pelos serviços (53,3) e uma recuperação na indústria (48,7), juntamente com o aumento das novas encomendas, embora o emprego tenha diminuído e os custos e os preços de produção tenham aumentado. Zona Euro: A atividade do sector privado continuou a expandir-se em janeiro, com o PMI composto acima de 50, apoiado pelos serviços (51,9) e pela produção industrial (49,4), enquanto a confiança das empresas aumentou, apesar da queda do emprego e do aumento das pressões sobre os custos. Reino Unido: A atividade do sector privado acelerou em janeiro, com o PMI Composto a atingir 53,9, impulsionado principalmente pelos serviços (54,3) e pela indústria (51,6), num contexto de aumento das novas encomendas, embora as empresas tenham continuado a limitar as contratações e a enfrentar pressões sobre os custos. As vendas a retalho em dezembro aumentaram 0,4% em relação ao mês anterior, excedendo as expectativas, principalmente devido às fortes vendas online, sinalizando uma melhoria do sentimento dos consumidores. As vendas anuais subiram 2,5% - o maior aumento desde abril - embora o quarto trimestre continue fraco e os níveis de vendas ainda estejam abaixo dos níveis pré-pandémicos.

Atualização política em França: O governo francês sobreviveu ao voto de desconfiança sobre o orçamento para 2026, com o Primeiro-Ministro a planear fazer avançar a parte das despesas utilizando o n.º 3 do artigo 49.

O governo francês sobreviveu ao voto de desconfiança sobre o orçamento para 2026, com o Primeiro-Ministro a planear fazer avançar a parte das despesas utilizando o n.º 3 do artigo 49. Metais preciosos: As tendências mistas continuam, com o ouro caindo cerca de 0,2% em US $ 4.920 por onça, enquanto a prata sobe cerca de 3%, testando US $ 99 por onça.

As tendências mistas continuam, com o ouro caindo cerca de 0,2% em US $ 4.920 por onça, enquanto a prata sobe cerca de 3%, testando US $ 99 por onça. Criptomoedas: O sentimento misto persiste. Bitcoin está ligeiramente abaixo de 0,1% e Ethereum recupera cerca de 0,2%.

O sentimento misto persiste. Bitcoin está ligeiramente abaixo de 0,1% e Ethereum recupera cerca de 0,2%. Intel: A Intel relatou resultados sólidos do quarto trimestre de 2025, com receita de US $ 13,7 mil milhões e EPS de US $ 0,15, superando as expectativas dos analistas e observando um aumento de 9% ano a ano em seu segmento de Data Center e IA. No entanto, os investidores reagiram com cautela, concentrando-se em uma perspetiva fraca do primeiro trimestre de 2026, pressões de custo e riscos de execução, levando a uma reação negativa e a um sentimento de mercado mais suave.

Este material é uma comunicação de marketing na aceção do artigo 24.º, n.º 3, da Diretiva 2014/65 / UE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 15 de maio de 2014, sobre os mercados de instrumentos financeiros e que altera a Diretiva 2002/92 / CE e Diretiva 2011/61/ UE (MiFID II). A comunicação de marketing não é uma recomendação de investimento ou informação que recomenda ou sugere uma estratégia de investimento na aceção do Regulamento (UE) n.º 596/2014 do Parlamento Europeu e do Conselho de 16 de abril de 2014 sobre o abuso de mercado (regulamentação do abuso de mercado) e revogação da Diretiva 2003/6 / CE do Parlamento Europeu e do Conselho e das Diretivas da Comissão 2003/124 / CE, 2003/125 / CE e 2004/72 / CE e do Regulamento Delegado da Comissão (UE ) 2016/958 de 9 de março de 2016 que completa o Regulamento (UE) n.º 596/2014 do Parlamento Europeu e do Conselho no que diz respeito às normas técnicas regulamentares para as disposições técnicas para a apresentação objetiva de recomendações de investimento, ou outras informações, recomendação ou sugestão de uma estratégia de investimento e para a divulgação de interesses particulares ou indicações de conflitos de interesse ou qualquer outro conselho, incluindo na área de consultoria de investimento, nos termos do Código dos Valores Mobiliários, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 486/99, de 13 de Novembro. A comunicação de marketing é elaborada com a máxima diligência, objetividade, apresenta os factos do conhecimento do autor na data da preparação e é desprovida de quaisquer elementos de avaliação. A comunicação de marketing é elaborada sem considerar as necessidades do cliente, a sua situação financeira individual e não apresenta qualquer estratégia de investimento de forma alguma. A comunicação de marketing não constitui uma oferta ou oferta de venda, subscrição, convite de compra, publicidade ou promoção de qualquer instrumento financeiro. A XTB, S.A. - Sucursal em Portugal não se responsabiliza por quaisquer ações ou omissões do cliente, em particular pela aquisição ou alienação de instrumentos financeiros. A XTB não aceitará a responsabilidade por qualquer perda ou dano, incluindo, sem limitação, qualquer perda que possa surgir direta ou indiretamente realizada com base nas informações contidas na presente comunicação comercial. Caso o comunicado de marketing contenha informações sobre quaisquer resultados relativos aos instrumentos financeiros nela indicados, estes não constituem qualquer garantia ou previsão de resultados futuros. O desempenho passado não é necessariamente indicativo de resultados futuros, e qualquer pessoa que atue com base nesta informação fá-lo inteiramente por sua conta e risco.