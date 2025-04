Porque é que os acionistas da Meta não estão a prestar atenção à ação judicial da FTC?

As ações da Meta estão a cair com o sell-off de hoje. No entanto, o mercado está a prestar pouca atenção à ação judicial da FTC contra a empresa, acusando-a de monopolizar as redes sociais. Porque é que os investidores não consideram isto um risco?

A ação judicial contra a Meta não assusta os investidores

Embora as ações da Meta tenham vindo a cair nos últimos dias, estão mais correlacionadas com o resto do mercado do que com o receio da ação judicial da FTC em si. Esta ação judicial pode mesmo levar a Meta a ter de vender o Instagram, mas a empresa tem-se defendido vigorosamente e os especialistas dizem que essa possibilidade é muito pequena.

Um dos argumentos que a Meta tem usado para se defender é a inovação dentro do Instagram. Neste sentido, salienta que um monopólio não inova porque não precisa de o fazer, enquanto os desenvolvimentos no Instagram têm sido numerosos. Além disso, a empresa salientou que a percentagem de despesas de I&D sobre as vendas é superior à do resto da indústria, o que não se enquadra no argumento do monopólio.

Por outro lado, outro dado interessante que a Meta apresenta é a distribuição dos utilizadores do TikTok nos Estados Unidos por outras aplicações após a proibição temporária. E se é verdade que o Facebook e a Meta foram os que mais beneficiaram, outros como o YouTube também conseguiram capitalizar a situação.

Em última análise, os acionistas da Meta podem, em princípio, ficar tranquilos com a exigência. No entanto, devem estar atentos à concorrência do TikTok e do YouTube , uma vez que a utilização destas aplicações está a aumentar em comparação com o Instagram ou o Facebook, o que poderá corroer as margens da Meta a longo prazo.

As ações da Meta estão a cair 20% em 2025.

Fonte: xStation5