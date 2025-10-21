⏬Prata cai quase 5%

Principais conclusões A prata caiu quase 5%, ficando abaixo do nível de US$ 50, a maior perda em um único dia desde abril.



A correção segue um aumento do FOMO (medo de ficar de fora) no varejo, frequentemente visto como um sinal contrário por investidores experientes.



Os principais fatores incluem a diminuição do risco político nos EUA, o otimismo renovado em relação ao comércio entre os EUA e a China e uma quebra técnica da linha de tendência ascendente acelerada.

A correção segue-se a um período em que imagens de filas à porta de lojas físicas de metais preciosos circularam globalmente, sugerindo um aumento do FOMO (medo de perder) entre clientes de retalho anteriormente não familiarizados com metais preciosos. A entrada de investidores menos experientes num mercado é frequentemente considerada um sinal contrário. Embora os fundamentos subjacentes do mercado continuem robustos, as retrações são uma característica regular, especialmente quando vários catalisadores se alinham: Risco político nos EUA diminui: Ontem surgiram notícias de um possível acordo entre republicanos e democratas esta semana, abrindo caminho para que o governo dos EUA retome as suas operações. Este desenvolvimento remove potencialmente uma camada de risco geopolítico do mercado.

Ontem surgiram notícias de um possível acordo entre republicanos e democratas esta semana, abrindo caminho para que o governo dos EUA retome as suas operações. Este desenvolvimento remove potencialmente uma camada de risco geopolítico do mercado. Otimismo comercial: Donald Trump declarou que um acordo comercial com a China será “magnífico” e planeia se reunir com Xi Jinping na cimeira da APEC no final deste mês.

Mudança no inventário da COMEX: os inventários de prata na COMEX começaram a diminuir, uma tendência que pode sinalizar o retorno do metal a Londres. A prata está a registar a sua maior queda diária desde abril. Historicamente, movimentos desta magnitude têm sido extremamente raros. Fonte: Bloomberg Finance LP A queda nos stocks de prata da COMEX pode significar uma normalização da situação na bolsa e o retorno de parte do metal para Londres. Fonte: Bloomberg Finance LP Resumo técnico O preço está recuando significativamente hoje, caindo não apenas abaixo de US$ 50 por onça, mas também ultrapassando os picos de 2011. Além disso, a linha de tendência ascendente acelerada, iniciada na segunda metade de setembro, está sendo quebrada. Caso essa correção se estenda além de um evento pontual de realização de lucros, o próximo nível de suporte importante será em torno de US$ 47 por onça, coincidindo com a média móvel de 30 dias.



