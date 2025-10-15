Preços do cacau estabilizam antes dos dados de processamento: as notícias negativas já foram incorporadas nos preços?

- Confirmação da queda na procura: Os dados processados da Malásia (−35% em relação ao ano anterior) e do Brasil (−17% em relação ao ano anterior) indicam uma profunda destruição da procura, com números igualmente fracos previstos para a Europa e a Ásia amanhã.
- Paradoxo da resiliência dos preços: Apesar dos números catastróficos da procura, os preços do cacau estão a estabilizar em torno de US$ 5.800/tonelada, apoiados por fundamentos de oferta ainda restritos, indicadores técnicos de sobrevenda extremos e o início da colheita principal na África Ocidental.
- Mudança na estrutura do mercado: A mudança de backwardation para contango sugere um preço à vista sobrevendido ou um mercado que precifica uma oferta suficiente para a próxima temporada, sugerindo uma potencial estabilização dos preços perto dos níveis atuais.
Os preços do cacau mantêm-se estáveis em cerca de US$ 5.800 por tonelada, demonstrando notável resiliência pela terceira sessão consecutiva, especialmente hoje, apesar da divulgação de dados de processamento excepcionalmente negativos da Malásia e do Brasil, com números fracos também previstos para amanhã na Europa e em toda a Ásia. Esta situação levanta uma questão crucial: o mercado finalmente atingiu o fundo do poço ou outra onda de quedas é iminente?
Malásia: o teste decisivo para as dificuldades da Ásia
Os dados publicados pelo Malaysian Cocoa Board e pelo Cocoa Manufacturers Group ilustram a escala da destruição da procura em toda a região asiática:
Malásia - 3.º trimestre de 2025:
- A moagem de cacau caiu 35% em relação ao ano anterior (YoY), para 60.780 toneladas.
- Uma queda de 13% em relação ao trimestre anterior (QoQ) em comparação com o 2.º trimestre de 2025.
- Primeiros nove meses de 2025: 215.169 toneladas (−24% YoY).
Este é o resultado mais fraco do terceiro trimestre em anos e serve como um sinal de alerta para todo o mercado asiático. Como um dos principais players no processamento de cacau na Ásia, a Malásia tradicionalmente reflete as tendências regionais mais amplas.
Contexto asiático:
- Segundo trimestre de 2025: A moagem asiática caiu 16,3% YoY para 176.644 toneladas — o nível mais baixo para o segundo trimestre em oito anos.
- Os dados do terceiro trimestre para toda a Ásia, também previstos para amanhã, 16 de outubro, provavelmente mostrarão uma continuação dessa tendência negativa.
- A região que recentemente impulsionou o crescimento do consumo de chocolate está agora no centro de uma crise de procura.
Brasil - terceiro trimestre de 2025:
- A moagem de cacau diminuiu 17% em relação ao ano anterior, para 40,1 mil toneladas.
- A moagem de janeiro a setembro caiu 15% em relação ao ano anterior, para 144 mil toneladas.
- Os dados publicados pela APIC apontam para preços excessivamente altos dos grãos, baixa procura por manteiga de cacau e margens muito estreitas no setor.
- No entanto, os dados de entrega do terceiro trimestre foram inferiores aos do período correspondente do ano passado.
Europa: A procura por cacau está a registar a maior queda já observada?
Amanhã, 16 de outubro, provavelmente por volta das 8h00 CET, a European Cocoa Association (ECA) publicará os dados oficiais de processamento do terceiro trimestre de 2025. As expectativas são inequivocamente negativas:
Previsões para a Europa no terceiro trimestre de 2025:
- Prevê-se que a moagem de cacau caia para o nível mais baixo do terceiro trimestre em pelo menos uma década.
Continuação da tendência de queda: o segundo trimestre de 2025 apresentou um declínio de 7,2% em relação ao ano anterior, para 331.762 toneladas.
- A Alemanha, maior processadora da Europa, registou uma queda de 17% em relação ao ano anterior, com algumas empresas, como a Hanseatisches Chocoladen Kontor, a saírem completamente do mercado.
A Bloomberg indica que as fábricas de processamento de cacau em todo o mundo estão a sofrer as consequências da destruição da procura. Embora ainda estejam a processar grãos caros comprados no pico do mercado, os preços da manteiga de cacau — essenciais para a rentabilidade dos processadores — caíram aproximadamente 75% este ano. As margens tornaram-se negativas em agosto, tornando a utilização total da capacidade de produção antieconómica.
América do Norte: o terceiro pilar de fraqueza
O segundo trimestre de 2025 mostrou que a América do Norte também não conseguiu evitar problemas:
- A moagem caiu 2,8% em relação ao ano anterior, para 101.865 toneladas — o resultado mais fraco em dois anos.
- As vendas de chocolate têm caído a uma taxa de dois dígitos nas últimas semanas.
- Fabricantes como a Hershey relataram uma queda de 18% nos volumes, com um aumento de apenas 3% nos preços.
- As expectativas para os dados do terceiro trimestre sugerem um potencial pior trimestre em dois anos.
Por que o cacau não está a cair ainda mais?
O paradoxo da situação atual é que, apesar dos dados catastróficos sobre a procura, os preços permanecem relativamente estáveis, entre US$ 5.800 e US$ 5.900 por tonelada. Vários fatores podem explicar essa resiliência:
1. Fundamentos de oferta ainda positivos
Embora a situação tenha melhorado em relação ao desastre de 2023/24, a oferta ainda não está totalmente garantida:
- A Nigéria (quinto maior produtor) prevê uma queda na produção de 11% em relação ao ano anterior, para 305.000 toneladas em 2025/26.
- As entregas iniciais nos portos da Costa do Marfim para a temporada 2025/2026 parecem fracas, mesmo em comparação com o ano passado.
- O excedente global de 186 000 toneladas previsto para 2025/26 ainda é um número relativamente modesto após três anos consecutivos de déficits.
2. Condições extremas de sobrevenda no mercado de futuros
Analistas do Citi e do Societe Generale alertam que o cacau está «extremamente sobrevendido».
- Os especuladores no mercado do Reino Unido passaram para uma posição líquida curta pela primeira vez desde agosto de 2022.
3. Apoio psicológico no nível de US$ 6.000
- O nível de US$ 6.000 forneceu um apoio técnico significativo — os preços atuais em torno de US$ 5.800 estão apenas ligeiramente abaixo disso.
- Os preços já caíram 54% em relação ao pico de dezembro de 2024 (US$ 12.906).
- A Trading Economics prevê uma estabilização em US$ 5.604 até o final do trimestre.
- O pior cenário envolve uma queda para US$ 3.000, mas isso exigiria uma maior melhoria na oferta e a continuação da destruição da procura.
- Vale a pena notar que os preços atuais pagos aos agricultores na Costa do Marfim (cerca de US$ 4.000-5.000) limitam potencialmente a possibilidade de quedas sustentadas abaixo desse nível.
4. Sazonalidade — início da principal época de colheita
- A principal época de colheita na África Ocidental está atualmente em curso.
- O Gana aumentou os preços no produtor em 12%, para 58 000 cedis (4640 dólares/tonelada), seguindo uma medida semelhante da Costa do Marfim.
- Os preços mais elevados podem incentivar os agricultores a vender mais rapidamente, mas também podem apoiar o preço de mercado.
Market Structure Shift
Conclusão e Perspectivas
