Preços do Cacau sobem 6% 🍫

Recuperação no final do mês quebra sequência de seis dias de perdas📈

Os preços do cacau estão a subir hoje mais de 6%, aproximando-se novamente do nível de US$ 10.000. Os ganhos de hoje são provavelmente uma recuperação após as recentes quedas acentuadas e o reequilíbrio no final do mês. Desde 20 de maio, os preços caíram até 20% dos seus níveis mais altos para os mais baixos, mas essas quedas agora diminuíram significativamente. Vale ressaltar, no entanto, que os preços do cacau aumentaram cerca de 12% ao longo de maio.

A volatilidade no mercado do cacau está a aumentar visivelmente. As quedas recentes foram impulsionadas por relatos de chuvas nos países da África Ocidental, o que poderia melhorar as perspetivas de produção. No entanto, estas permanecem altamente incertas. Os estoques de cacau continuam a aumentar, aproximando-se de 2,2 milhões de sacas, um aumento de quase 1 milhão de sacas em comparação com os níveis mais baixos em 20 anos, observados em janeiro.

Por outro lado, alguns fatores positivos a longo prazo incluem:

Uma queda contínua nas entregas nos portos da Costa do Marfim. Na semana que terminou em 25 de maio, as entregas foram de apenas 20.000 toneladas, em comparação com 32.000 toneladas no ano anterior.

Gana deverá produzir menos do que as 650.000 toneladas anteriormente previstas para a temporada 2024/25. A produção na próxima temporada permanece incerta.

Fonte: xStation5