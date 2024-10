Preços do trigo recuam 1%, apesar de as estimativas de colheita da SovEcon serem mais baixas 📉

O trigo cotado na bolsa de Chicago, CBOT (WHEAT), está a recuar mais de 1%, e não está a reagir às notícias da SovEcon da Rússia, que reviu em baixa as estimativas preliminares sobre as colheitas de trigo para 2025. As quedas continuam a ser estimulados por um dólar americano forte e pelo bom tempo para as colheitas na região chave do Midwest dos EUA, onde os ursos também não foram assustados pelas previsões de chuva no sudoeste dos EUA. O último relatório do Commitment of Traders, publicado em 15 de outubro, indicou uma posição ainda em baixa por parte dos grandes especuladores, ao mesmo tempo que uma grande posição curta por parte dos Comerciais (empresas que se protegem contra a descida dos preços). Isto sugere que tanto os especuladores como os produtores que fazem a cobertura dos fornecimentos esperam uma descida dos preços do trigo. Por outro lado, porém, a posição curta dos Managed Money (especuladores) nos relatórios CoT tem vindo a diminuir desde agosto

A Sovecon estima 80,1 milhões de toneladas de colheita em 2025, em comparação com 81,5 milhões de toneladas este ano (o menor desde a temporada 2021-2022) e uma média de 5 anos de 88,1 milhões de toneladas. A razão para as estimativas mais baixas é a seca, que reduziu tanto a área de plantação como os rendimentos. De acordo com o Sovecon, o trigo de inverno entrará na estação fria em muito mau estado, apesar da precipitação mais forte em algumas regiões da Rússia relevantes para a oferta. A seca poderá fazer com que os rendimentos caiam para os níveis mais baixos desde 2019, sugerindo um problema com as existências globais de trigo, que já são relativamente baixas

A consultora IKAR prevê uma produção de trigo na Rússia, em 2024, de 81 a 85 milhões de toneladas, após as recentes chuvas, mas estas previsões não são apoiadas pela Sovecon, preocupada com o mau estado do trigo de inverno, que poderá surpreender com rendimentos muito inferiores. Significativamente, é a grande oferta de trigo russo em 2022-2023 que tem sido um fator importante, deprimindo os preços globais do trigo.

A S&P estima uma queda de 16% nas exportações de trigo da Ucrânia este ano, apesar do acordo comercial do Mar Negro em vigor e da procura recorde de cereais ucranianos por parte dos países da UE, bem como do Bangladesh e do Vietname, entre outros. A Ucrânia estima uma colheita de 22,4 milhões de toneladas para a atual época, menos 600.000 toneladas do que no ano anterior. TRIGO (H1) Ao analisarmos para o gráfico do TRIGO no intervalo H1, vemos que os preços voltaram a ser negociados abaixo das três médias móveis importantes, mostrando que poderá haver espaço para novas quedas.

