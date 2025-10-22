Previsão dos resultados da IBM: O pioneiro da indústria de TI corresponderá às expectativas?

Principais conclusões A aceleração no software impulsionada pela inteligência artificial e pela nuvem é fundamental para os investidores, juntamente com dados concretos sobre o valor dos contratos e a monetização.



Os investidores desejam melhorias nas margens e nos fluxos de caixa, bem como comentários claros sobre o impacto dos cronogramas dos contratos.



Os serviços tradicionais, como manutenção e modernização de sistemas, continuam a ser a base das receitas recorrentes.



O ciclo de renovação dos computadores mainframe da série Z seventeen deverá aumentar as encomendas e impulsionar as vendas.



As parcerias tecnológicas e a integração das aquisições deverão fortalecer a oferta e o alcance.



O tom da gestão e os indicadores específicos da adoção da IA serão cruciais para avaliar o relatório.

A IBM é uma das empresas de tecnologia mais antigas e reconhecidas do mundo. A empresa cresceu com hardware e sistemas transacionais para grandes organizações e, atualmente, combina software, serviços e nuvem com um amplo ecossistema de parceiros. Os seus clientes são principalmente instituições com exigências muito elevadas em termos de fiabilidade e segurança. Hoje, a empresa está a publicar os seus resultados. Os dois relatórios anteriores foram decepcionantes, principalmente em relação ao lucro por ação. Os investidores estarão atentos principalmente ao ritmo de adoção de soluções baseadas em IA, à credibilidade das margens e do caixa após os recentes contratempos, à condição dos chamados serviços tradicionais, à importância do portfólio de patentes e à contribuição do novo ciclo de infraestrutura da série Z dezessete. A expectativa mais importante dos investidores é a aceleração no segmento de software impulsionado por inteligência artificial e nuvem. A empresa está a entrar cautelosamente na inteligência artificial, expandindo o seu portfólio e integrando novos recursos às plataformas existentes. O mercado estará atento aos dados concretos sobre o valor dos contratos assinados, os efeitos das implementações com grandes clientes, bem como o plano de monetização e o papel das parcerias tecnológicas.



O segundo desafio para a empresa é atender às expectativas conservadoras dos investidores em relação aos resultados após dois trimestres relativamente fracos. A atenção está a mudar das receitas para a qualidade das margens e fluxos de caixa. Os investidores também estão à procura de sinais de maior disciplina de custos, estabilização dos custos gerais e de vendas, bem como confirmação das metas de caixa para o ano inteiro, com comentários claros sobre o cronograma de execução dos contratos.



O terceiro pilar das expectativas são os serviços. Além dos projetos relacionados à inteligência artificial, os chamados serviços tradicionais, como manutenção, desenvolvimento e modernização de sistemas existentes, são de importância fundamental. Eles garantem a repetibilidade das receitas, mas estão sujeitos à pressão das taxas e à rotação de contratos. Um forte portfólio de patentes continua a ser um ativo importante, ajudando a defender margens, apoiar o licenciamento e fornecer uma proteção para novos recursos em software e infraestrutura.



A quarta área significativa é a infraestrutura. Espera-se que o ciclo de renovação dos computadores mainframe da série Z seventeen traga um aumento nas encomendas e impulsione a procura por software e serviços em torno desta plataforma. Serão importantes as informações sobre a duração do ciclo, o ritmo das implementações e até que ponto a nova geração suporta aplicações relacionadas à inteligência artificial. IBM.US (D1) Fonte: xStation5

