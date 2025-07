Principais eventos para esta semana Reunião do Banco do Canadá (BoC)

quarta-feira, 30 de Julho, às 14h45 GMT+1 Na última reunião o Banco manteve a taxa de juro nos 2,75%, marcando a segunda decisão de manutenção após cortes acumulados de 225 pontos base desde meados de 2024. O comunicado delineou cautela face à incerteza nas tarifas dos EUA, realçando riscos de crescimento e pressões inflacionistas geradas por instabilidade comercial. Na decisão da próxima 4ª feira o mercado espera um corte de 25 p.b. e dois cortes totais no ano de 2025, apontando para diminuição da taxa para cerca de 2,25% ou até 2,00%, dependendo da evolução económica e dos efeitos das tarifas. Reunião da FOMC

quarta-feira, 30 de Julho, às 19h00 GMT+1

Na próxima reunião espera-se a manutenção da taxa, embora existam crescentes pressões para cortes já em setembro. Recentemente, o Governador Christopher Waller defendeu publicamente um corte de 25 p.b., citando enfraquecimento no mercado de trabalho apesar da estabilidade superficial, e inflação próxima de 2%. Existe portanto dissidência interna rara: Waller e Michelle Bowman poderão votar a favor de cortes — algo que não acontecia desde 1993. A Fed também enfrenta pressão pública do ex‑Presidente Trump, o que desafia a sua independência institucional e a liderança de Powell. Reunião do Banco do Japão (BoJ)

quarta-feira, 30 de Julho, às 23h00 GMT+1 Na última reunião de Junho o Banco do Japão manteve a t axa de juro nos 0,50%, o nível mais alto desde 2008, como esperado pelos mercados. A decisão reflete prudência face a incertezas geopolíticas e comerciais, especialmente relativas às tarifas dos EUA. na reunião da semana que vem a taxa deverá ser mantida no nível atual, com o e x‑membro do BoJ, Makoto Sakurai, a prever que o BoJ adie novos aumentos até 2026, dadas as incertezas e resiliência económica incerta.

