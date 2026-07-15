Qual a moeda mais forte do mês de julho ? (15.07.2026)

O início de julho, marcado por turbulências geopolíticas, trouxe consigo um fortalecimento das moedas ligadas às matérias-primas (entre as quais se destaca a coroa norueguesa). No entanto, o primeiro lugar da lista do G10 é ocupado pelo dólar neozelandês, o que poderá constituir uma surpresa para alguns. A moeda valorizou-se quase 2,5 % face ao dólar nas últimas duas semanas. O que está por trás de uma medida tão significativa? Fundamental para isso, como é frequentemente o caso, foram as medidas tomadas pelo banco central. A 8 de julho, o Banco Central da Nova Zelândia aumentou a taxa de juro de referência em 25 pontos base, elevando-a para 2,5%. Este foi o primeiro aumento das taxas de juro na Nova Zelândia em mais de três anos. O fator determinante, no entanto, não foi apenas a decisão de aumentar as taxas (que já estava, em grande parte, descontada pelos mercados), mas sim a comunicação que a acompanhou. A decisão foi tomada por unanimidade pelo comité. Na reunião anterior, em maio, houve um empate de 3-3 nos votos, e a balança só foi decidida pela nova governadora, Anna Breman.

O economista-chefe do RBNZ, Paul Conway, chamou claramente a atenção para os riscos pró-inflacionistas resultantes da escalada das tensões no Médio Oriente.

O Banco afirmou no seu comunicado que «embora pareçam prováveis novos aumentos das taxas de juro nas próximas reuniões, o seu calendário é altamente incerto».

A investigação do RBNZ sugere que, após um longo período de inflação elevada, as empresas neozelandesas estão significativamente mais inclinadas a repercutir imediatamente os custos nos consumidores e menos dispostas a baixar os preços quando os custos diminuem. Consequentemente, o cenário de base do mercado aponta para um novo aumento em setembro e outra subida em outubro ou dezembro. Tal elevaria a taxa de juro principal (cash rate) para 3%, valor que o banco define atualmente como o nível neutro. O que nos espera? Ainda há muito tempo até setembro. Entretanto, será publicado o relatório sobre a inflação do segundo trimestre. O consenso aponta para um aumento significativo do indicador global, provavelmente para cerca de 4%.

Depois de o PMI do setor industrial ter subido para o seu nível mais elevado desde 2021 (59,7), os dados relativos à produção poderão revelar-se particularmente interessantes. Os dados da China, o maior parceiro comercial da Nova Zelândia, que absorve quase 25% do total das exportações do país (principalmente lacticínios, carne, madeira e fruta), serão igualmente significativos. Dados económicos mais sólidos provenientes da China significam, normalmente, uma maior procura de produtos importados da Nova Zelândia.

Neste contexto, os valores publicados hoje não são particularmente otimistas. A dinâmica do PIB caiu para o nível mais baixo desde 2022 (+4,3% em termos homólogos).

O gigante asiático está a ser afetado por uma crise no mercado imobiliário, uma procura interna fraca e um declínio no investimento (uma descida de 5,7% em termos homólogos no primeiro semestre do ano). A própria força do dólar, que aguarda novas notícias da frente geopolítica e a decisão do FOMC de setembro, poderá, naturalmente, revelar-se também fundamental. O mercado não espera realmente um aumento das taxas, pelo que a atenção centrar-se-á na comunicação. Kevin Warsh continua enigmático, pelo que as próximas conferências poderão atrair especial atenção. Análise Técnica Figura 1: NZDUSD [D1] (08.07.2025 - 15.07.2026) Fonte: xStation, 15.07.2026 O par NZDUSD rompeu a tendência descendente e está atualmente a testar níveis de suporte fundamentais. O preço ultrapassou a retração de Fibonacci de 50% e oscila em torno da média móvel de 150 dias. O indicador MACD também sugere um impulso ascendente. O Índice de Força Relativa (RSI) atingiu 63,4, o que confirma uma clara vantagem para os otimistas do mercado, ao mesmo tempo que indica que o mercado ainda não se encontra na zona extrema de sobrecompra (acima de 70).



Vítor Madeira Analista XTB Vítor Madeira é economista e responsável pela área de Research na XTB Portugal, com uma forte paixão pelos mercados financeiros. Dedica-se à produção de análises aprofundadas, focadas na identificação de tendências e oportunidades de investimento nas várias classes de ativos. Com vasta experiência em trading e especialização em análise técnica e fundamental, destaca-se pela capacidade de transformar informação complexa em insights claros, acessíveis e práticos para os investidores, tendo como principal foco o trading de ações. Concluiu recentemente com sucesso o Nível I do CFA e encontra-se atualmente a preparar o Nível II. O seu trabalho contribui para decisões de investimento mais informadas, reforçando a missão da XTB de promover conhecimento financeiro rigoroso e confiável. Mais sobre o analista

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