O Nasdaq 100 está a subir mais de 3% hoje, registando uma das maiores valorizações deste ano. Esta evolução é sustentada tanto pela descida dos preços do petróleo, na sequência das declarações de Scott Bessent, como pelos excelentes resultados das empresas, incluindo a Palantir, cujas ações subiram quase 30% hoje.

Ações

Para além da Palantir, as empresas com melhor desempenho pertencem ao setor dos semicondutores, que sofreu uma correção muito acentuada em julho. As ações da ARM subiram 15%, as da Marvell 14%, as da Astera Labs 12%, as da Sandisk 11% e as da Intel 10%. A AMD também está a apresentar um bom desempenho (+8%), aguardando a publicação dos resultados trimestrais, que terá lugar hoje após o fecho do mercado norte-americano.

Figura 1: Mapa de calor do Nasdaq 100 (04.08.2026)

Fonte: XTB Research Team

O mercado já incorporou, em grande medida, os lucros futuros decorrentes da revolução da IA para justificar as atuais valorizações; por conseguinte, a empresa não pode limitar-se a cumprir as expectativas dos analistas, mas deve ultrapassá-las claramente e apresentar previsões muito otimistas para os próximos meses. Os investidores estarão atentos, sobretudo, aos resultados do segmento de centros de dados, em rápido crescimento, bem como à rentabilidade e ao desenvolvimento de novas soluções para a inteligência artificial. Qualquer desilusão relativamente à dinâmica de crescimento ou estimativas mais cautelosas por parte da administração poderá conduzir a operações de realização de lucros, pesando sobre o sentimento em todo o setor.

Figura 2: Painel de controlo da AMD

Fonte: XTB Research Team

Nos últimos dias, a AMD, tal como outras empresas do setor dos semicondutores, recebeu apoio por parte das hiperescaladoras, cujos relatórios trimestrais revelaram despesas de capital incessantes. No caso da Alphabet, prevê-se que o CAPEX atinja os 200 mil milhões de dólares em 2026. A diminuição das preocupações relativamente ao aperto dinâmico da política monetária por parte da Fed, após a última reunião do FOMC, também constituiu um fator favorável.

Figura 3: Vencedores e perdedores no Nasdaq 100 (04.08.2026)

Fonte: XTB Research Team

Todas as empresas acima mencionadas encontram-se, no entanto, muito abaixo dos seus máximos de junho. Numa base mensal, as perdas da Sandisk ou da Intel oscilam em torno dos 18%.

Voltando ao tema da Palantir, que está a impulsionar os ganhos generalizados dos índices de hoje (e que também se mantém significativamente abaixo dos máximos recentes):

O sentimento antes da publicação do relatório não era dos melhores, havia preocupações, entre outras coisas, com a venda de ações por parte de Alex Karp ou Peter Thiel (embora seja de salientar que isto é uma ocorrência habitual no caso da Palantir).

Os resultados publicados pela empresa revelaram-se muito superiores às expectativas, apresentando um crescimento da receita para 1,94 mil milhões de dólares (um aumento de 94% em relação ao mesmo período do ano anterior) e um lucro por ação (EPS) de 0,41 dólares (uma melhoria de 256% em relação ao segundo trimestre de 2025).

Os produtos da Palantir já não se limitam a um nicho restrito de contratos governamentais, mas constituem uma poderosa ferramenta empresarial para o setor privado.

A dinâmica de desenvolvimento da empresa continua a ser extremamente impressionante. No terceiro trimestre, a empresa prevê um crescimento da receita para um nível de 2,16 mil milhões de dólares.

Figura 4: Painel de controlo da Palantir

Fonte: XTB Research Team

Entre as próximas publicações contam-se as da SpaceX e da AMD. Ambas serão divulgadas após o encerramento do mercado norte-americano. A primeira constituirá o primeiro teste sério para a empresa, que se estreou no mercado norte-americano em junho.

No mercado europeu, os principais índices também encerraram em alta.

O WIG20 polaco valorizou 1,4%.

O MIB FTSE italiano encerrou o dia com uma subida de 1,3%.

O Euro Stoxx 50 pan-europeu registou uma valorização de 0,9%.

O DAX alemão encerrou o dia com uma subida de 0,8%.

Matérias-primas

Um dos principais temas nos mercados hoje foi a queda dos preços da energia, depois de Scott Bessent, Secretário do Tesouro dos EUA, ter anunciado na CNBC que poderia ser alcançado hoje ou amanhã um acordo relativo à abertura do Estreito de Ormuz:

«Existe a possibilidade de conseguirmos chegar a um acordo sobre a abertura do estreito ainda hoje ou amanhã e de darmos passos no sentido de uma maior normalização da situação neste conflito.»

«Não se trata apenas de energia. Trata-se de fertilizantes, produtos refinados e vários gases industriais.»

«À medida que estes preços descem, poderemos assistir a um aumento significativo da procura, resultante da redução dos preços.»

Figura 5: PETRÓLEO [H4] (24.03.2026 - 04.08.2026)

Fonte: xStation5

Atualmente, temos de pagar menos de 80 dólares por um barril de Brent, o que representa uma descida superior a 20% em relação ao valor registado há menos de duas semanas. Observamos uma descida ligeiramente menor no GNL, o MWh no TTF custa atualmente pouco mais de 54 dólares (uma descida de 14% em relação ao pico local de 24 de julho).

Os metais preciosos estão a subir, o que pode estar relacionado, entre outros fatores, com a descida das taxas de rendibilidade das obrigações a 10 anos nas principais economias.

Atualmente, pagamos menos de 4 100 dólares por uma onça troy de ouro (+1%) e 60 dólares pela prata (+3%).

Os preços do cobre também estão a subir (+0,7%).

Dados macroeconómicos

As publicações de dados foram escassas hoje. A atenção centrou-se no mercado de trabalho dos EUA, que irá dominar o calendário macroeconómico até ao final da semana.

O relatório JOLTS de junho, publicado hoje, revelou uma ligeira descida no número de vagas de emprego nos EUA para um nível de aproximadamente 7,36 milhões, ficando ligeiramente aquém do consenso do mercado (7,45 milhões). A taxa de despedimentos e saídas voluntárias, no entanto, manteve-se em níveis muito estáveis.

Temos ainda pela frente a publicação do relatório ADP (quarta-feira), dos pedidos semanais de subsídio de desemprego (quinta-feira) e do relatório NFP (sexta-feira). Este último, em particular, estará no centro das atenções – poderá ajudar a determinar o rumo futuro da Reserva Federal e do dólar.

Moedas

O dólar continua sob pressão. A esta situação contribui a descida dos preços da energia (os EUA são um exportador líquido neste setor) e a melhoria do apetite pelo risco. A taxa de câmbio EUR/USD oscila em torno do nível de 1,152.

Figura 6: Cotações selecionadas de moedas (04.08.2026)

Fonte: XTB Research Team

Os preços mais baixos do petróleo estão a exercer pressão sobre a coroa norueguesa e o dólar canadiano, moedas de países altamente dependentes da sua exportação. O iene japonês também se encontra em queda, a taxa de câmbio USDJPY está a regressar a uma tendência ascendente após a recente intervenção conjunta dos EUA e do Japão.

De acordo com dados fornecidos pelo Banco do Japão, a dimensão da intervenção por parte do Japão poderá ter atingido os 59 mil milhões de dólares, o que constituiria uma ação sem precedentes (tendo em conta a dimensão de uma intervenção de um dia).

Embora não seja possível estimar a dimensão das ações dos EUA com base em dados oficiais, há muitos indícios de que esta tenha atingido os 5 a 10 mil milhões de dólares. É o que sugere, pelo menos, uma nota deixada por Scott Bessent durante uma reunião em Maryland.

Devido à cooperação por parte dos EUA na recente intervenção destinada a fortalecer o iene, a questão da política mais ampla da Casa Branca volta a estar em cima da mesa. Um regresso a medidas destinadas a enfraquecer a moeda norte-americana, com o objetivo de apoiar as exportações nacionais, não parece impossível. No início de 2025, tais medidas foram designadas como o «Acordo de Mar-a-Lago», o que significa uma tentativa moderna de repetir os pressupostos do Acordo do Plaza de 1985.