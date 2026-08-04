O USDJPY continua a ser um dos temas centrais no mercado cambial, na sequência da recente reação das autoridades japonesas à forte desvalorização do iene. O par voltou a ficar sob pressão de venda e avançou para a zona dos 158, caindo abaixo do nível dos 160, que tem sido repetidamente descrito por responsáveis do governo japonês como um nível que requer especial atenção.

A intervenção no mercado cambial produziu um efeito a curto prazo. O iene valorizou significativamente e o USDJPY afastou-se do nível psicológico de 160. No entanto, a questão fundamental que se coloca é se esta evolução poderá ser sustentada. A história demonstra que a intervenção cambial pode limitar eficazmente os movimentos bruscos das taxas de câmbio, mas, sem uma alteração nos fatores fundamentais subjacentes à fraqueza de uma moeda, o seu impacto é frequentemente de duração limitada.

A curto prazo, o USDJPY poderá continuar a descer e aproximar-se do nível de 157. De uma perspetiva técnica, o mercado recebeu um sinal de que a zona em torno de 160 continua a ser um nível em que as autoridades japonesas estão preparadas para responder de forma decisiva. A longo prazo, contudo, as perspetivas para o iene continuam a ser desafiantes, uma vez que o principal fator que influencia a taxa de câmbio — o diferencial de taxas de juro entre os Estados Unidos e o Japão — continua a atuar em detrimento da moeda japonesa.

Fonte: xStation5

Fatores que atualmente influenciam o USDJPY

A intervenção do Japão travou a tendência, mas não resolveu o problema do iene

O acontecimento mais importante dos últimos dias foi a reação das autoridades japonesas ao enfraquecimento do iene. Uma subida do USDJPY acima dos 160 foi considerada demasiado rápida e desfavorável, aumentando a pressão sobre as famílias e as empresas devido ao aumento dos custos de importação.

As medidas tomadas no mercado cambial ajudaram a limitar a amplitude da depreciação do iene e empurraram o USDJPY para abaixo do nível de 160. O mercado recebeu um sinal claro de que o Japão está disposto a intervir caso os movimentos cambiais se tornem excessivamente rápidos.

No entanto, o problema reside no facto de a intervenção não alterar os fundamentos subjacentes. Se o diferencial de taxas de juro entre os Estados Unidos e o Japão se mantiver amplo, a pressão sobre o iene poderá regressar.

Por conseguinte, a questão fundamental já não é se o Japão conseguirá impedir a subida do USDJPY, mas sim durante quanto tempo conseguirá manter os efeitos dessa intervenção sem apoio adicional da política monetária.

Fed e Banco do Japão: o diferencial de taxas de juro continua a pesar contra o iene

Um dos fatores mais importantes para o USDJPY continua a ser a orientação da política monetária de ambos os bancos centrais.

Na sua última reunião, a Reserva Federal manteve as taxas de juro inalteradas. Os mercados reduziram as expectativas de novos aumentos das taxas nos Estados Unidos, mas as taxas de juro norte-americanas continuam a situar-se em níveis muito elevados em comparação com o Japão.

Por outro lado, o Banco do Japão iniciou este ano o seu ciclo de subida das taxas e indicou claramente que a medida atual poderá não ser a última. Os mercados estão a precificar a possibilidade de um novo aumento das taxas ainda este ano, especialmente se a inflação e o crescimento salarial se mantiverem em níveis adequados.

Mesmo que o Banco do Japão decida proceder a outro aumento das taxas, a amplitude do diferencial de taxas de juro entre os EUA e o Japão continuará a ser significativa. Este fator tem sido o principal argumento por detrás da venda do iene há muitos meses e continua a ser um dos maiores desafios que a moeda japonesa enfrenta.

O Banco do Japão está a alterar a sua postura, mas o iene necessita de mais apoio

O início de um ciclo de subida das taxas por parte do Banco do Japão constitui uma mudança importante após muitos anos de política monetária ultralaxista. Os mercados estão cada vez mais focados na possibilidade de uma maior normalização da política monetária por parte do banco central japonês.

O problema, no entanto, continua a ser o ritmo destas mudanças. O Banco do Japão continua a agir com cautela, uma vez que a economia japonesa é significativamente mais sensível ao aumento dos custos de financiamento do que a economia dos EUA.

Para o iene, será, portanto, crucial não só se o Banco do Japão aumentar as taxas de juro, mas também se os mercados acreditarem que o banco central está preparado para continuar este processo nos próximos meses.

Se as expectativas em relação ao BoJ aumentarem mais rapidamente do que as expectativas em relação à Reserva Federal, o iene poderá receber um apoio adicional. Nesta fase, no entanto, o diferencial das taxas de juro continua a ser o principal desafio para a moeda japonesa.

O petróleo e o Golfo Pérsico aumentam os riscos para o iene

Outro fator que afeta o USDJPY é a situação geopolítica e os preços da energia.

As tensões em torno do Golfo Pérsico e o risco de perturbações no abastecimento de petróleo continuam a ser fatores importantes para o mercado. O Japão, enquanto economia fortemente dependente das importações de energia, é particularmente vulnerável ao aumento dos preços do petróleo.

Custos energéticos mais elevados podem aumentar a pressão inflacionista no Japão, ao mesmo tempo que agravam a balança comercial do país devido ao aumento das despesas com as importações. Historicamente, tais fatores têm tido frequentemente um impacto negativo sobre o iene.

Além disso, durante períodos de crescente incerteza geopolítica, o dólar norte-americano beneficia frequentemente do seu estatuto de moeda de refúgio a nível global. Isto significa que, mesmo no meio dos desafios que a economia norte-americana enfrenta, o dólar poderá continuar a ser apoiado face ao iene.

Os riscos orçamentais do Japão constituem outro desafio para a moeda

Para além da política monetária, o mercado está a prestar cada vez mais atenção à situação orçamental do Japão.

Os planos para aumentar a despesa pública e possíveis reduções fiscais estão a suscitar dúvidas quanto a um maior aumento do peso da dívida do país. Para o mercado cambial, a questão fundamental é se a política fiscal irá apoiar o crescimento económico ou aumentar as preocupações quanto à sustentabilidade das finanças públicas.

Se os mercados concluírem que o Japão irá seguir uma política fiscal mais expansionista sem um controlo suficiente da despesa, tal poderá limitar o potencial de uma nova valorização do iene.

USDJPY à beira de mais um teste

A atual descida do USDJPY mostra que o nível de 160 continua a ser um limiar em que as autoridades japonesas estão preparadas para intervir. A curto prazo, o par poderá continuar a descer, especialmente se os mercados reduzirem ainda mais as expectativas relativamente à política da Reserva Federal.

A longo prazo, no entanto, a situação continua a ser mais complicada. O iene continua a enfrentar pressão devido ao grande diferencial de taxas de juro entre os Estados Unidos e o Japão, e a intervenção cambial, por si só, não altera o panorama fundamental do mercado.

A direção futura do USDJPY dependerá principalmente do facto de o Fed começar a flexibilizar a política monetária mais rapidamente ou de o Banco do Japão proceder a aumentos mais agressivos das taxas de juro.

Por enquanto, o mercado recebeu um sinal claro de que a zona em torno de 160 está a ser defendida por Tóquio. A questão que permanece é se isto será apenas uma correção de curto prazo ou o início de uma mudança mais duradoura na tendência do iene.

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