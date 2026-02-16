Quando a IA está em risco?

Principais conclusões Não há muito tempo atrás, a inteligência artificial era um símbolo de crescimento quase ilimitado. As empresas relacionadas à IA estavam a quebrar recordes de valorização, e a narrativa predominante era que essa tecnologia se tornaria um impulsionador universal de lucros em quase todos os setores da economia. Hoje, o sentimento mudou claramente.

Em vez de entusiasmo, cada vez mais se questiona quais empresas podem perder e quais podem se beneficiar com a revolução da IA. Cada incerteza, cada sombra de dúvida faz com que o mercado se assemelhe a um campo minado, onde cada movimento pode ser arriscado. Da euforia à correção: porque o mercado está mais seletivo com a IA Os mercados não mais direcionam o capital em massa, mas de forma seletiva, separando os potenciais vencedores daqueles que podem não sobreviver à transformação tecnológica. A mudança no sentimento é particularmente evidente no setor tecnológico. Empresas que até recentemente eram as principais beneficiárias dos influxos de capital estão agora a passar por uma forte correção nas avaliações. Surgem dúvidas sobre se os enormes investimentos no desenvolvimento da IA trarão retornos reais e rápidos. Como resultado, os índices com grande participação de empresas tecnológicas estão sob pressão e a volatilidade do mercado aumentou significativamente. A incerteza também envolve a rapidez com que os modelos básicos de IA se tornarão amplamente disponíveis e baratos. Se isso acontecer, uma vantagem competitiva baseada exclusivamente na tecnologia pode revelar-se de curta duração. O que contará são os dados exclusivos, a escala das operações, a marca e a capacidade de integrar a IA nos processos existentes. As preocupações já não se limitam ao setor tecnológico. A suscetibilidade à automatização nos serviços financeiros, consultoria, direito, imobiliário e logística está a ser analisada. Se a IA puder realizar algumas tarefas de forma mais rápida e barata do que os seres humanos, as margens dos negócios tradicionais podem ficar sob pressão, causando uma liquidação mais ampla e maior cautela no mercado. A IA como fator de risco nas avaliações das empresas No ambiente atual, prevalece a regra de “na dúvida, venda”. O capital está a fluir para setores resistentes à automação ou que se beneficiam diretamente da crescente procura por ferramentas e serviços relacionados à IA. Os mercados financeiros estão a entrar numa fase em que a inteligência artificial já não é apenas uma promessa de crescimento, mas está a tornar-se um fator de risco para as avaliações. Esta é uma fase natural no amadurecimento de qualquer tecnologia inovadora: após a euforia, vem um momento de verificação. Isso significa maior seletividade, análise mais profunda dos modelos de negócios e uma abordagem mais cautelosa às avaliações. A revolução da IA não está a abrandar, mas os mercados já não a veem em termos de preto e branco. Em vez de um cenário «ganha-ganha», há uma divisão crescente entre aqueles que se adaptarão com sucesso à tecnologia e aqueles que podem ser vítimas dela. A incerteza significa que os mercados de ações hoje se assemelham a um campo de tiros precisos e nervosos, em vez de uma recuperação ascendente unidirecional, e cada movimento que os investidores fazem pode determinar o valor futuro das empresas.

