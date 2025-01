Quedas nas ações dos EUA estão a pressionar as yields das obrigações para os mínimos deste ano 📉

O sell-off generalizado nos mercados accionistas está a provocar também quedas nas yields das obrigações dos E.U.A., empurrando os preços dos instrumentos de dívida para os níveis mais elevados desde o início de 2025. As yields das obrigações do Tesouro a 10 anos caíram para 4,504%, aproximando-se da barreira psicológica de 4,5%, que anteriormente tinha servido de apoio aos investidores no mercado de dívida. Entretanto, as yields das obrigações do Tesouro a 2 anos desceu para 4,17%, reduzindo o spread 10y-2y para 0,335% (a diferença entre as taxas de rendibilidade das obrigações a 10 anos e a 2 anos tinha atingido o máximo no início de janeiro, ultrapassando os 0,4%). Comece a investir hoje ou teste gratuitamente uma conta demo Abrir Conta TESTAR A DEMO Download mobile app Download mobile app Yields das obrigações americanas a 10 anos (linha branca), obrigações a 2 anos (linha azul) e a diferença entre as taxas de juro a 10 e a 2 anos (linha vermelha). Fonte: Bloomberg Finance L.P. Observamos também uma mudança na curva dos juros em comparação com o início de janeiro, quando a curva inverteu na sequência das crescentes preocupações do mercado quanto à orientação futura da política da Reserva Federal. A ausência de alterações na forma da curva sugere que a fonte das actuais descidas dos rendimentos não é uma mudança no sentimento dos investidores em relação à política da Reserva Federal, mas sim um aumento das estratégias de redução do risco num contexto de fortes vendas no mercado acionista dos E.U.A. Fonte: Bloomberg Finance L.P. Um movimento tão forte nas obrigações, impulsionado pelas preocupações dos investidores, pode revelar-se prematuro, especialmente antes da reunião da Reserva Federal na quarta-feira e da sua decisão sobre as taxas de juro. A chave para sustentar este movimento será o tom da decisão da Reserva Federal, uma vez que os mercados atualmente não prevêem qualquer alteração nas taxas de juro, e um corte nas taxas neste ambiente é altamente improvável. Os investidores concentrar-se-ão particularmente nas explicações da Reserva Federal sobre a primeira semana das políticas de Trump e a pressão do presidente por taxas de juro mais baixas. Por enquanto, o declínio nos rendimentos das obrigações reduz a margem para novos aumentos de preços no mercado de dívida, no caso de um tom mais dovish da Fed. Em vez disso, os investidores devem esperar que este movimento se fortaleça num tal cenário, em vez de uma continuação drástica. Os futuros das obrigações aproximaram-se novamente da zona dos 109, perto da EMA de 50 períodos. Fonte: xStation.

