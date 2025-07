RBNZ mantem as taxas inalteradas e sinaliza potencial corte futuro ✂📣

A OCR permanece em 3,25%; decisão unânime, apesar de se ter considerado uma redução de 25 pontos base

Trajetória da inflação: pico em torno de 3% em meados de 2025, caindo para cerca de 2% no início de 2026

Mais reduções prováveis à medida que a inflação diminui – reunião de agosto será crucial  O Banco Central da Nova Zelândia (RBNZ) manteve a sua taxa oficial de juros (OCR) inalterada em 3,25%, encerrando uma sequência de seis cortes consecutivos. Os formuladores de políticas avaliaram quebras na procura doméstica e o enfraquecimento da procura global permitirão que a inflação retorne à meta de 2% no início de 2026 — mesmo que o IPC possa oscilar perto do limite superior da faixa-alvo de 1% a 3% até meados de 2025. Comece a investir hoje ou teste gratuitamente uma conta demo Abrir Conta Download mobile app Download mobile app Os preços elevados das exportações e os estímulos fiscais anteriores estão a ajudar a sustentar uma recuperação gradual, embora a incerteza da guerra comercial e o aumento dos rendimentos globais de longo prazo pesem sobre as perspetivas. O Comité de Política Monetária debateu um corte de 25 pontos base na taxa, mas optou por unanimidade por esperar, citando a necessidade de mais dados sobre a atividade económica, a inflação e as tarifas. O tom da declaração foi dovish: se a pressão inflacionária de médio prazo continuar a diminuir conforme projetado, é provável que haja mais flexibilização, com a próxima decisão potencial marcada para a Declaração de Política Monetária (MPS) de 20 de agosto. Quase metade das hipotecas pendentes na Nova Zelândia devem ser reajustadas para taxas mais baixas no segundo semestre de 2025, o que poderia flexibilizar as condições financeiras, mesmo sem uma mudança imediata na OCR. Os mercados interpretaram a decisão como uma pausa antes de um corte, aumentando as expectativas de divergência das taxas com a Austrália. O par AUDNZD subiu de cerca de 1,086 para 1,089-1,090, atingindo o máximo de duas semanas, com os investidores a preverem um caminho de flexibilização mais rápido por parte do RBNZ em comparação com o Banco Central da Austrália. Os caminhos divergentes da política monetária, os dados fracos da China e as novas ameaças tarifárias dos EUA estão a exercer mais pressão sobre o dólar neozelandês (NZD) do que sobre o dólar australiano (AUD).

