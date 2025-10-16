Relatório da manhã (16.10.2025)

Principais conclusões Os sólidos resultados financeiros da TSMC no terceiro trimestre apoiam o otimismo do mercado de ações



A taxa de desemprego aumenta na Austrália



Os mercados aguardam os relatórios de resultados financeiros das empresas americanas hoje

Os índices de ações dos EUA encerraram a sessão de ontem em alta, embora a maioria dos ganhos tenha sido apagada durante a segunda metade das negociações em Wall Street. Hoje, os futuros dos índices dos EUA estão a subir após os fortes resultados trimestrais da Taiwan Semiconductor (TSMC), enquanto o foco dos investidores se voltará para os comentários dos bancos centrais, uma vez que o relatório de inflação do PPI de setembro não será divulgado devido à paralisação do governo. As empresas que divulgarão os seus resultados hoje incluem a Intuitive Surgical, a Charles Schwab, a Infosys, a U.S. Bancorp, a Travelers Company e a BNY Mellon.



A TSMC de Taiwan reportou um lucro líquido de mais de NT$ 452 mil milhões no terceiro trimestre, em comparação com os NT$ 405 mil milhões esperados (um aumento de mais de 39% em relação ao ano anterior), e uma margem bruta de 59,5%, contra os 57,1% esperados e os 58,6% no segundo trimestre. As margens operacionais atingiram 50,6%, superando as estimativas de 47,3%. A receita da empresa cresceu 30% em relação ao ano anterior, para NT$ 989 mil milhões, em comparação com as previsões de NT$ 967 mil milhões. O CAPEX para os três primeiros trimestres do ano totalizou quase USD 29,4 mil milhões.



O Livro Bege de setembro do Fed mostrou que os salários aumentaram em todos os distritos relatados. Um relatório regional apontou riscos de desaceleração do crescimento económico no caso de uma paralisação prolongada do governo.



A atividade económica geral pouco mudou em comparação com o relatório anterior — três distritos relataram um crescimento ligeiro a modesto, cinco não apresentaram alterações e quatro indicaram um ligeiro abrandamento na atividade. Durante a sessão asiática, o índice Hang Seng da China caiu quase 0,8%, enquanto o Nikkei do Japão ganhou mais de 1,2%. O ASX da Austrália subiu quase 0,9% após dados mistos do mercado de trabalho.



A taxa de desemprego da Austrália em setembro subiu para 4,5%, contra 4,3% esperados e 4,2% anteriormente, mas o emprego aumentou em 14,9 mil postos de trabalho, significativamente melhor do que a previsão de um declínio de 5,4 mil. Da mesma forma, na Holanda, a taxa de desemprego subiu para 4,0%, em comparação com 3,9% esperados e 3,9% anteriormente.



O par EUR/USD está a registar ganhos moderados e mantém-se perto de 1,166, enquanto o ouro é negociado estável, ainda oscilando em torno dos máximos históricos de ontem acima de 4.200 dólares por onça; a prata caiu 0,5%. O ex-presidente Trump afirmou que o primeiro-ministro indiano Modi concordou em parar de importar petróleo russo. Após este comentário, os preços do Brent e do WTI subiram, embora hoje o Brent (OIL) esteja novamente a recuar para 62 USD por barril.

