Relatório do PIB na China surpreende pela positiva

Relatório do PIB na China

Esta madrugada foram conhecidos os dados preliminares do National Bureau of Statistics (NBS) do último trimestre de 2024 sobre a economia chinesa. O relatório do PIB trimestral acabou por surpreender positivamente os mercados, depois da economia chinesa ter registado um crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) de 5,4% no quarto trimestre de 2024 face ao mesmo período do ano anterior.

Além disso, o PIB registou um aumento de 1,6% em termos trimestrais, indicando uma aceleração no ritmo de crescimento económico no final do ano.

Este forte desempenho no quarto trimestre contribuiu para que a China alcançasse a sua meta anual de crescimento de 5,0% para 2024.

Relatório do PIB - Detalhado

O relatório publicado hoje mostra, portanto, que o PIB anual do país atingiu 134,9 biliões de yuans (18,4 biliões de dólares) em 2024.

Entre as componentes responsáveis pelo forte crescimento do PIB do país, temos o setor dos serviços em destaque ao ser o principal responsável por detrás dos números anuais.

A contribuição para o PIB representa mais de 76.558,3 mil milhões de yuans (+5,0% anual). Seguido da indústria (manufatura e construção) que contribuiu cerca de 49.208,7 mil milhões de yuans (+5,3% anual).

Por fim, a agricultura representou cerca de 9.141,4 mil milhões de yuans (+3,5% anual).

Não obstante, o consumo interno continua a ser peça chave para o crescimento económico e segundo o NBS estas cresceram cerca de 3,5% este ano, enquanto as vendas a retalho só em dezembro aumentaram 3,7%, acima do crescimento de 3% registado no mês anterior.

Reação dos mercados

O cobre subiu 0.2% para US $ 9,268 após a publicação dos dados sobre a economia chinesa, embora os ganhos tenham sido limitados pelas preocupações com a política comercial de Trump.

Os mercados asiáticos estiveram a ser negociados de forma mista esta madrugada, com as ações chinesas a subirem devido aos dados fortes do PIB, enquanto as ações japonesas desceram acentuadamente. O CSI 300 da China valorizou cerca de 0,5% e o índice Hang Seng cerca de 0,3%, após a publicação do relatório.