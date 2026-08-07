Quem vai surpreender nos resultados da próxima semana? (07.08.2026)

A época de divulgação de resultados do segundo trimestre de 2026 já está a chegar ao fim, mas ainda há várias empresas interessantes que só agora estão a divulgar os seus resultados. Muitas delas são empresas de capitalização média, cujas perspetivas, tanto positivas como negativas, permanecem incertas. Compreender as suas especificidades pode ajudar a posicionar-se adequadamente antes da divulgação dos resultados e a tirar melhores conclusões dos comunicados.
Lumentum
A empresa é uma das principais beneficiárias da explosão da procura por capacidade de computação. A Lumentum é líder num dos setores mais interessantes, que está apenas a dar os primeiros passos e poderá tornar-se um dos alicerces da próxima expansão do setor tecnológico. Trata-se da fotónica.
- A empresa é regularmente subvalorizada pelo mercado. Nas últimas 8 conferências sobre resultados, superou as expectativas do mercado em todas elas, tendo 6 dessas ocasiões sido seguidas por uma subida do preço das ações.
- A taxa de crescimento está a acelerar e os lucros estão a aumentar exponencialmente. Isto sugere que os mercados não só estão a subestimar os resultados da empresa, como, à medida que a tendência atual dos resultados se mantiver, as diferenças em relação às expectativas poderão tornar-se maiores. O trimestre atual aponta nessa direção.
- Igualmente importante, se não mais importante, é o facto de os lucros estarem a crescer mais rapidamente do que as receitas, o que indica uma elevada eficiência e uma alavancagem operacional significativa.
- Segundo notícias, o Governo dos EUA e o Departamento do Comércio estão a trabalhar numa proibição das importações de comutadores óticos da China, a fim de evitar a dependência de componentes chineses. Embora o trabalho sobre a proposta ainda se encontre numa fase inicial, o impacto nos resultados, mesmo que não seja significativo, poderá já ser visível.
- Para superar verdadeiramente as expectativas do mercado, a empresa deve manter o ritmo de expansão tanto na margem como na receita. O mercado espera atualmente cerca de mil milhões de dólares em receita e um EPS de cerca de 3 dólares, com uma margem bruta de, pelo menos, 35%. Uma verdadeira surpresa só se verificará acima do nível de US$ 1,02 mil milhões a US$ 1,05 mil milhões, com um EPS em torno de 3,1 a 3,2 dólares e uma margem bruta não inferior a 36%.
Coherent
A Coherent é também uma empresa focada na fotónica e irá beneficiar de muitos dos mesmos fatores favoráveis que a Lumentum, mas existem diferenças. A Coherent ainda não possui uma posição tão forte. Os fundamentos são bons, mas as expectativas ainda não são tão elevadas como no caso da Lumentum.
A maior contribuição para a expansão da rentabilidade reside no mix de produtos. Isto significa não só uma transição mais ampla para o segmento dos centros de dados, mas também um foco em produtos específicos onde as margens da empresa são mais elevadas. Isto é importante porque, enquanto o crescimento no segmento dos centros de dados ronda os 40%, o crescimento no setor industrial situa-se nos baixos dígitos únicos. A chave para a reação do mercado será manter a dinâmica de crescimento das receitas acima dos 20% em termos homólogos, mantendo simultaneamente a margem bruta acima dos 40%. Ao mesmo tempo, será importante superar os 1,5 USD no EPS e apresentar orientações otimistas por parte da administração. Sem isso, a reação aos resultados poderá ser moderada. O maior risco reside na expansão excessivamente agressiva da capacidade de produção. Uma expansão demasiado rápida ou dispendiosa poderá assustar os investidores, uma vez que o CAPEX exerce pressão sobre o fluxo de caixa livre.
Brinker International
A Brinker é um grupo proprietário de várias marcas icónicas dos EUA, como a Chipotle e a Chili’s. Os trimestres anteriores foram bastante positivos em termos de resultados, mas, em parte, esse crescimento partiu de uma base relativamente baixa. Atualmente, a base já é bastante elevada e as expectativas são maiores.As expectativas do mercado e dos analistas não têm em conta a assimetria do risco, que, neste momento, é claramente desfavorável aos compradores. Os resultados de retalhistas e de outras cadeias de baixo custo, como o McDonald’s, bem como os dados macroeconómicos, têm demonstrado que os consumidores com rendimentos mais baixos se encontram sob pressão, enquanto os consumidores mais abastados se concentram em negócios mais adaptados às suas necessidades. O mercado irá esperar um aumento das visitas aos restaurantes, o que poderá não ser possível. A Chipotle é particularmente sensível aos custos da gasolina, da carne de vaca e da mão-de-obra, ao mesmo tempo que dispõe de menos ferramentas e menor capacidade para os gerir. O consenso aponta para um EPS de cerca de 10 a 11 dólares, e no contexto atual tal resultado será muito difícil de alcançar. As cadeias internacionais conseguem gerir as margens, a mão-de-obra e a logística a nível global, o que lhes confere uma flexibilidade significativa. Os grupos de menor dimensão focados nos EUA não dispõem dessa capacidade.
Cardinal Health
O setor da saúde tem vivido um período forte em termos de valorizações, mas isso tornou menos racional o crescimento que o mercado agora espera destas empresas.
- De certa forma, a própria empresa estabeleceu um padrão elevado ao publicar uma previsão de 10,7 a 10,8 USD de lucro por ação (EPS) para o ano completo. No entanto, a Cardinal Health constitui um exemplo único em que a rentabilidade não é tudo, uma vez que a escala de crescimento também é importante. No trimestre anterior, as ações caíram após a divulgação dos resultados, apesar do forte EPS, porque as receitas ficaram aquém das expectativas. Isto deve-se ao fraco desempenho do segmento Global Medical, cujo lucro registou uma queda superior a 30%.
- Os resultados globais da empresa dependem do desempenho no segmento de produtos farmacêuticos especializados. As condições nesse segmento são atualmente excelentes, tal como confirmado por relatórios de analistas, por exemplo, sobre a McKesson, mas isso poderá não ser suficiente para impulsionar as ações de todo o grupo.
- Os bons resultados já estão refletidos no preço. O EPS de 10,8 USD mencionado é o ponto de partida, não o objetivo. O mercado espera um crescimento das receitas, a expansão das margens nos segmentos em crescimento e a manutenção das margens nos segmentos em que o mercado está a encolher. Além disso, serão necessárias orientações otimistas para o próximo ano para que os resultados sejam recebidos de forma totalmente positiva.
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