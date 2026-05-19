A Home Depot (HD.US) deu início ao seu ano fiscal de 2026 com resultados que — embora não sejam espetaculares — dizem mais sobre o mercado do que muitos indicadores macroeconómicos. A empresa gerou receitas de 41,77 mil milhões de dólares, o que representa um aumento de 4,8% em relação ao ano anterior e supera ligeiramente as estimativas do consenso. O lucro por ação ajustado situou-se nos 3,43 dólares, contra os 3,41 dólares esperados, um resultado modesto, mas acima do previsto. Num ambiente em que os consumidores estão a apertar o cinto, cada cêntimo acima das estimativas conta.
A principal conclusão, no entanto, não é tanto o resultado em si, mas sim o facto de a previsão para o ano inteiro ter sido confirmada. A Home Depot continua a prever um crescimento das vendas comparáveis de 0–2% e um crescimento do EPS de 0–4%. Isto pode parecer modesto, mas num contexto de subida das taxas de juro, pressão sobre o mercado imobiliário e incerteza dos consumidores, manter as orientações é um ato de coragem e um sinal claro para o mercado. Para o setor, esta é uma mensagem otimista: a empresa vê a procura a estabilizar, em vez de continuar a desmoronar-se.
Por trás destes números, no entanto, reside algo mais significativo, um retrato do americano médio. A Home Depot não é uma empresa de luxo nem de tecnologia — é um barómetro do estado da classe média dos EUA. Quando as pessoas estão a renovar as suas casas de banho, a substituir os seus telhados ou a modernizar as suas cozinhas, isso significa que têm emprego, têm poupanças e, mais importante ainda, têm confiança na sua situação financeira. O aumento de 2,3% em relação ao ano anterior no valor médio dos recibos (para 92,76 dólares) sugere que os clientes não estão a evitar compras de maior valor, apesar de o número de transações ter descido ligeiramente em 0,9%. Por outras palavras: estão a comprar com menos frequência, mas não a preços mais baixos, este é um comportamento característico de um consumidor cauteloso, e não desanimado.
A pressão sobre o mercado imobiliário e as taxas de juro hipotecárias continuam a ser um fardo real. O CEO Ted Decker admitiu abertamente que a empresa está a sentir os efeitos da incerteza dos consumidores e da barreira à acessibilidade da habitação, o que explica por que razão os resultados ficaram «em linha com as expectativas», em vez de serem espetaculares. As vendas comparáveis nos EUA aumentaram apenas 0,4%, bem abaixo dos 0,88% estimados. Esta é a única mancha no quadro. O mercado imobiliário continua paralisado pelas altas taxas de juro — os proprietários não estão a vender porque não querem perder as baixas taxas de juro anteriores a 2022, o que significa que a rotatividade imobiliária é baixa e, com ela, a procura por renovações está a diminuir.
No entanto, no seu conjunto, os resultados da Home Depot retratam uma economia que se recusa a ceder. A empresa gera mais de 6 mil milhões de dólares em fluxo de caixa operacional num único trimestre, mantém uma margem bruta de 33%, distribui 2,32 mil milhões de dólares em dividendos e planeia abrir 15 novas lojas este ano.
Em resumo:
PRINCIPAIS INDICADORES FINANCEIROS DO PRIMEIRO TRIMESTRE DE 2026
🔹 Receitas: 41,77 mil milhões de dólares (previsão: 41,51 mil milhões de dólares) 🟢; +4,8% a/a
🔹 Resultado por ação ajustado: 3,43 dólares (previsão: 3,41 dólares) 🟢
🔹 Vendas comparáveis: +0,6% (previsão +0,9%) 🔴
🔹 Vendas nas mesmas lojas nos EUA: +0,4%
🔹 Lucro líquido: 3,3 mil milhões de dólares
Previsão para o exercício financeiro de 2026:
🔹 Crescimento das vendas comparáveis: do nível de base para +2,0% (previsão +1,55%) 🟡
🔹 Crescimento das vendas: de +2,5% a +4,5%, confirmado
🔹 Crescimento do EPS ajustado: do nível de base para +4,0%, confirmado
🔹 Novas lojas: ~15
🔹 Margem operacional ajustada: 12,8%–13,0%
Comentário:
🔸 «Os resultados do primeiro trimestre estiveram em linha com as nossas expectativas.»
🔸 «A procura subjacente no nosso setor foi, em termos gerais, semelhante à observada ao longo do exercício de 2025, apesar da maior incerteza dos consumidores e das pressões relacionadas com a disponibilidade de habitação.»
As ações da empresa estão a ser negociadas sem grandes variações no mercado pré-abertura. Os ligeiros ganhos iniciais foram, por enquanto, anulados, e as ações da HD estão agora a ser negociadas cerca de 0,75% abaixo do fecho de ontem.
A Home Depot está a testar a zona de suporte marcada pelos 299–300 dólares. O RSI(14), atualmente em 32,7, aproxima-se da zona de sobrevenda (abaixo de 30), embora o preço se mantenha bem abaixo das três EMAs (50/100/200). Fonte: xStation
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