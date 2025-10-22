Resultados da Netflix desiludem e ações caem cerca de 7%

Resultados Netflix 3º T 2025
A Netflix divulgou os seus resultados financeiros para o terceiro trimestre de 2025, que infelizmente desapontaram o mercado. A receita da empresa foi de US$ 11,51 mil milhões, marcando um aumento de aproximadamente 17% em relação ao ano anterior e em linha com as expectativas dos analistas. No entanto, o lucro líquido atingiu US$ 2,5 mil milhões, ficando aquém dos US$ 3,01 mil milhões previstos. A maior decepção foi o lucro por ação, que caiu para US$ 5,87 em comparação com os US$ 7,00 esperados. Este é um sinal claro de que a margem operacional e a rentabilidade da empresa estão sob pressão, o que levou a uma queda no preço das ações após o relatório. Como resultado, as ações da Netflix caíram cerca de 8% no after market, refletindo a reação negativa dos investidores aos resultados financeiros e aos riscos associados.
Um dos principais fatores negativos que afetaram os resultados foi uma disputa fiscal no Brasil. A Netflix teve que contabilizar um encargo fiscal único superior a US$ 600 milhões, o que reduziu significativamente a margem operacional para 28%. Além disso, os custos operacionais estão a crescer mais rapidamente do que a receita, indicando que, apesar da expansão da empresa, as pressões de custos estão a tornar-se cada vez mais evidentes. O impacto da disputa fiscal brasileira também serve como um forte lembrete dos riscos regulatórios significativos que podem afetar negativamente o desempenho financeiro da empresa no futuro.
Embora a Netflix não tenha divulgado números específicos, os sinais e comentários disponíveis relacionados ao mercado dos EUA – a região principal da empresa – sugerem que o crescimento do número de utilizadores pode ter sido mais lento do que o esperado. Isso pode indicar uma cautela crescente dos consumidores, especialmente em mercados maduros, onde fatores macroeconómicos como inflação e incerteza económica estão a limitar os gastos com serviços de streaming.
Por outro lado, a Netflix registou um forte crescimento nos mercados europeu e asiático, juntamente com um rápido desenvolvimento no seu segmento de publicidade, que pela primeira vez começou a gerar receitas significativas. Apesar dos desafios, a empresa cumpriu importantes objetivos estratégicos para 2025. No terceiro trimestre, a Netflix revelou um abastado catálogo de novos conteúdos, incluindo a segunda temporada de Wednesday, o programa de culinária Bon Appétit, o drama coreano Your Majesty e a sequela Happy Gilmore 2. O filme KPop Demon Hunters tornou-se um grande sucesso, quebrando recordes como o título mais assistido na história da plataforma.
O segmento de publicidade teve um trimestre recorde em termos de vendas, e a Netflix duplicou os seus gastos com publicidade nos Estados Unidos. Outro grande sucesso foi a transmissão da luta de boxe entre Canelo e Crawford, que se tornou a luta pelo título masculino mais assistida do século XXI.
A Netflix pretende terminar o ano com um forte impulso. Os planos incluem a estreia da última temporada de Stranger Things, as novas séries The Diplomat e Nobody Wants This, bem como produções de Guillermo del Toro, Kathryn Bigelow e Rian Johnson. A empresa também planeia expandir a sua oferta de eventos ao vivo, incluindo jogos da NFL durante a época festiva e outro grande evento de boxe, desta vez entre Jake Paul e Tank Davis.
A empresa prevê receitas no quarto trimestre de cerca de 11,96 mil milhões de dólares, ligeiramente acima do consenso do mercado de 11,90 mil milhões de dólares. O lucro por ação projetado está fixado em 5,45 dólares. Isto pode sugerir que a Netflix pretende encerrar o ano com um impulso positivo, apoiado por uma forte programação de conteúdos e pelo crescimento da programação ao vivo.
Os resultados do terceiro trimestre de 2025 da Netflix mostram uma empresa que enfrenta desafios operacionais.
O aumento dos custos, os riscos fiscais e o abrandamento do crescimento do número de assinantes em mercados-chave podem afetar a avaliação da empresa nos próximos meses. No entanto, o sucesso do segmento de publicidade, a forte oferta de conteúdos e a expansão dos eventos ao vivo são motivos para um otimismo cauteloso. Os investidores irão, sem dúvida, acompanhar de perto para ver se a Netflix consegue manter o envolvimento dos utilizadores e executar os seus ambiciosos planos de crescimento num ambiente de mercado cada vez mais competitivo.
Gráfico das ações da Netflix(NFLX.US) com destaque para o preço em pre-market após as quedas seguidas da apresentação de resultados. Fonte: xStation5
