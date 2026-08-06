Um dos principais investidores e presumíveis beneficiários do boom da IA, a japonesa SoftBank, divulgou os seus resultados relativos ao segundo trimestre de 2026. Apesar de um crescimento das receitas acima das expectativas, o preço das ações registou uma queda acentuada após a divulgação, com perdas superiores a 4%. A razão prendeu-se com uma deterioração significativa não só nos lucros globais, mas também na sua qualidade. Análise técnica da SoftBank (D1) Apesar das valorizações muito voláteis, a tendência de alta tem-se mantido. A procura conseguiu regressar rapidamente acima da EMA200 durante as duas últimas correções. Fonte: xStation5 Dados financeiros Receitas: 2,02 biliões de ienes contra expectativas de cerca de 1,92 biliões de ienes. Crescimento superior a 10% em termos homólogos.

Lucro bruto: Aumentou para 1,05 triliões de ienes, acima das expectativas de cerca de 955 mil milhões de ienes, registando também um aumento de cerca de 10% em termos homólogos.

Lucro líquido: Foi aqui que a empresa revelou fraqueza, e não apenas uma vez. Caiu para 347,3 mil milhões de ienes, face aos 421,8 mil milhões de ienes do ano anterior, o que representa uma descida superior a 17%. O diabo está nos detalhes A avaliação e a estimativa do lucro «verdadeiro» em relação à avaliação são particularmente difíceis para empresas de investimento como a SoftBank. O facto de a empresa investir em «IA», ou pelo menos tentar obter exposição a esta área, não facilita de forma alguma esta tarefa. Mesmo assim, a análise detalhada dos resultados revela uma realidade de lucros de qualidade cada vez mais inferior. A principal questão reside no aumento maciço dos custos de vendas e administrativos, bem como nas despesas relacionadas com as flutuações cambiais. Os custos de vendas e administrativos subiram quase 70% em termos homólogos, atingindo 1,28 biliões de ienes, enquanto os custos financeiros duplicaram para 328 mil milhões de ienes. Os lucros da SoftBank encontram-se atualmente no fogo cruzado: Por um lado, a empresa suporta todo o peso da sua estratégia de negócio, incluindo os custos crescentes no segmento de «Computação de IA».

Por outro lado, devido à extrema volatilidade do iene, os custos de cobertura estão a exercer pressão sobre as margens e os retornos. Isto reflete-se nas receitas do segmento acima mencionado, que aumentaram até 30 % em termos de dólares americanos, mas apenas 17 % em ienes. Dois indicadores-chave para uma empresa de investimento, o valor líquido dos ativos (NAV) e o rácio empréstimo/valor (LTV), não revelam lucros, mas sugerem que muitas alegações sobre tensões entre os credores das empresas de IA não são corroboradas pelos dados. Fonte: SoftBank Group Corp. O NAV quase duplicou desde o final do terceiro trimestre de 2025, atingindo cerca de 70 biliões de ienes. Ao mesmo tempo, o LTV desceu de um pico local de cerca de 20 % para cerca de 13 %. Isto significa que, apesar do crescimento dos ativos, a alavancagem mantém-se baixa. Tudo isto demonstra que, apesar do enorme aumento no valor dos investimentos da empresa, tal não se está a traduzir em lucros reais para a empresa, muito pelo contrário. Será isto negativo para o setor? Os resultados fracos, ou pelo menos dececionantes, da SoftBank não têm necessariamente de significar um fracasso para a própria IA, nem mesmo para a SoftBank. Os resultados mais fracos da SoftBank podem ser consequência de decisões de investimento específicas, próprias da empresa e da sua carteira, e não de todo o setor. O fraco desempenho da SoftBank pode indicar uma má alocação por parte da própria empresa, uma alocação que pode estar errada não só em termos de orientação, mas que também pode ser afetada por uma concentração excessiva pela qual a própria SoftBank é responsável. Mesmo no caso da SoftBank, um declínio na rentabilidade não significa necessariamente que a tese de investimento tenha falhado. As empresas de investimento têm, normalmente, um horizonte temporal mais alargado e uma maior tolerância à falta de rentabilidade pontual, desde que a estratégia de investimento seja fundamentalmente justificada.

Henrique Tomé Analista XTB Henrique Tomé é analista de mercados financeiros, trader e investidor, com especialização em análise macroeconómica e no impacto desta nas diferentes classes de ativos. As suas análises e perspetivas sobre a evolução económica têm sido destacadas e reconhecidas por meios de referência nacionais e internacionais, incluindo o Financial Times. É formado em Finanças e Contabilidade e possui uma pós-graduação em Mercados Financeiros e Gestão de Risco pela Nova SBE. Mais sobre o analista

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