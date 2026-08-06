A fraqueza das ações tecnológicas norte-americanas contrasta hoje com o desempenho relativamente mais sólido dos futuros do S&P 500 e do Dow Jones. Os futuros do Nasdaq 100 (US100) registam uma descida de 0,7%, apontando para uma rotação de capital para fora dos segmentos de maior crescimento do mercado. A principal fonte de aversão ao risco é a renovada preocupação com as valorizações das empresas que beneficiam do boom da IA.

O mercado não está a pôr em causa o crescimento contínuo do investimento em infraestruturas de inteligência artificial. Em vez disso, os investidores exigem cada vez mais que as expectativas excepcionalmente elevadas sejam acompanhadas por resultados financeiros igualmente sólidos.

A SanDisk e a Western Digital registaram quedas de quase 10% e 14%, respetivamente, nas negociações pré-mercado. Os seus resultados não corresponderam às elevadas expectativas do mercado, demonstrando que mesmo as empresas com exposição direta à crescente procura de produtos de memória e centros de dados podem enfrentar uma reação negativa acentuada perante desilusões relativamente pequenas.

A pressão estende-se por toda a cadeia de abastecimento de semicondutores. Na sequência de quedas anteriores na AMD, o Índice de Semicondutores de Filadélfia registou uma descida de 1,4%, enquanto o sentimento negativo se espalhou por todo o setor de memória. Isto sugere que os investidores encaram a questão como algo que abrange todo o setor, em vez de se limitar a alguns relatórios de resultados individuais.

A Nasdaq está novamente em risco?

O principal risco para a Nasdaq é uma compressão nos múltiplos de avaliação. Após um início forte em agosto, algumas empresas tecnológicas estavam a ser negociadas com pouca margem para erro. Nesse contexto, resultados sólidos podem não ser suficientes, os lucros e as orientações poderão ter de exceder as estimativas de consenso por uma margem significativa. A queda dos preços do petróleo e das taxas de rendibilidade das obrigações constitui um fator de apoio para a Nasdaq a médio prazo. Uma potencial reabertura do Estreito de Ormuz reduziria o risco de um choque inflacionário impulsionado pela energia, aliviando a pressão para novos aumentos das taxas de juro. Taxas de rendibilidade mais baixas também aumentam o valor atual teórico dos fluxos de caixa futuros das empresas tecnológicas.

No entanto, o efeito positivo dos desenvolvimentos geopolíticos poderá ser limitado, uma vez que algumas das notícias favoráveis já foram descontadas nos preços. O mercado está a assumir que haverá progressos nas negociações relativas ao Estreito de Ormuz, o que significa que a ausência de um acordo concreto ou uma nova escalada de tensões poderá reverter rapidamente a descida dos preços do petróleo e das taxas de rendibilidade das obrigações. O evento macroeconómico mais importante continua a ser o relatório de sexta-feira sobre o emprego não agrícola nos EUA. Um resultado mais fraco, mas não recessivo, poderá apoiar o Nasdaq, reduzindo as taxas de rendibilidade das obrigações. Por outro lado, dados mais fortes do que o esperado poderão reavivar as preocupações de que a Reserva Federal mantenha uma política monetária restritiva.

Os relatórios de resultados da Airbnb e da Warner Bros. Discovery constituirão mais um teste às condições das empresas cotadas no Nasdaq. Os investidores irão avaliar não só os resultados trimestrais, mas, mais importante ainda, as orientações, o crescimento das receitas, as margens e os comentários da administração sobre a procura dos consumidores. Na sequência das quedas da SanDisk e da Western Digital, as ações da Seagate registam uma descida de 3,6%, a Micron perde 3,7% e os ADRs da SK Hynix caem 6,2%. A Intel, a AMD e a Marvell também registam quedas de aproximadamente 1 a 1,5%. A reação do mercado sugere que os investidores não estão a questionar a procura pela infraestrutura de IA em si, mas sim se o ritmo atual de crescimento dos preços e das margens pode ser sustentado em todo o setor da memória e do armazenamento de dados.

US100 (D1)

Os futuros do Nasdaq 100, representados pelo US100, registam hoje uma queda superior a 0,7% e estão a testar a média móvel exponencial de 50 dias no gráfico diário.

Fonte: xStation5

A SanDisk apresenta resultados sólidos, mas o mercado esperava mais

A SanDisk divulgou resultados acima das estimativas de consenso e previu um maior crescimento das receitas, impulsionado pela procura por parte dos centros de dados de IA. As receitas do quarto trimestre fiscal atingiram 8,97 mil milhões de dólares, em comparação com as expectativas dos analistas de 8,39 mil milhões de dólares, enquanto o lucro por ação ajustado situou-se nos 39,25 dólares, contra a estimativa de consenso de 34,45 dólares. A receita proveniente dos centros de dados mais do que duplicou em relação ao trimestre anterior, para 2,98 mil milhões de dólares, e registou um aumento superior a 400% no ano fiscal de 2026, em comparação com o ano anterior.

As orientações da empresa indicam também que se espera que a procura se mantenha forte. A SanDisk prevê uma receita entre 10,30 mil milhões e 10,80 mil milhões de dólares para o primeiro trimestre do novo ano fiscal. O valor médio desse intervalo, 10,55 mil milhões de dólares, situa-se acima da estimativa de consenso da LSEG, de 10,47 mil milhões de dólares. Espera-se que o lucro por ação ajustado varie entre 44 e 46 dólares, em comparação com as expectativas dos analistas de 43,12 dólares.

Apesar de terem superado as previsões, as ações da SanDisk registaram uma queda de aproximadamente 9,2% nas negociações pré-mercado, caindo para 1 226,04 dólares. A Western Digital registou uma reação semelhante, com as suas ações a descerem quase 15%, para 440 dólares, apesar de a empresa também ter divulgado orientações de receitas acima do consenso da LSEG. Isto indica que, para alguns dos maiores beneficiários do boom da IA, o simples facto de superar as previsões dos analistas já não é suficiente. Os resultados têm também de exceder as elevadas expectativas do mercado, que podem não estar totalmente refletidas nas estimativas de consenso publicadas.

A magnitude da recuperação anterior elevou ainda mais a fasquia. O preço das ações da SanDisk mais do que quintuplicou em 2026, enquanto as ações da Western Digital mais do que triplicaram. Em comparação, o Índice de Semicondutores de Filadélfia valorizou-se aproximadamente 70% durante o mesmo período, enquanto o S&P 500 subiu 12,8%. Estes ganhos indicam que os investidores já tinham descontado não só uma procura sustentada, mas também um crescimento contínuo dos preços da memória, das margens e da rentabilidade. O desempenho histórico do preço das ações descreve o comportamento anterior do mercado e não determina resultados futuros.

A SanDisk procura reduzir a incerteza, passando de encomendas trimestrais para acordos plurianuais com os clientes. A empresa tem oito acordos com seis clientes, com um valor mínimo combinado de 93,9 mil milhões de dólares e um prazo médio de quatro anos. No ano fiscal que termina em julho de 2027, prevê-se que aproximadamente metade da sua produção seja vendida ao abrigo destes contratos. No ano fiscal seguinte, prevê-se que essa proporção aumente para dois terços.

Desde abril, a SanDisk assinou cinco acordos adicionais, incluindo três com novos clientes e duas prorrogações de contratos existentes. Os acordos plurianuais melhoram a visibilidade das receitas e reduzem a exposição da empresa às flutuações de curto prazo nos preços das memórias. No entanto, não eliminam o risco de que o crescimento possa começar a normalizar-se, especialmente se as margens atuais estiverem próximas de um pico cíclico.

A RBC Capital Markets destacou esta questão. De acordo com os seus analistas, os contratos de longo prazo melhoram a visibilidade do negócio da SanDisk, mas a cautela dos investidores poderá persistir, uma vez que as margens poderão estar a aproximar-se de um pico, enquanto o crescimento dos preços da memória abranda. Consequentemente, é provável que os futuros relatórios de resultados sejam avaliados não só em termos de crescimento das vendas, mas também com base na estabilidade da rentabilidade e no ritmo a que os acordos plurianuais são executados.

Outra indicação da confiança da administração é a aprovação de um programa de recompra de ações no valor de 14 mil milhões de dólares. Isto aumenta a autorização total remanescente da SanDisk para recompra de ações para 15,5 mil milhões de dólares. As recompras poderão sustentar o lucro por ação, mas não alteram o principal desafio da empresa: o mercado espera que a rápida expansão da infraestrutura de IA produza resultados financeiros que cresçam a um ritmo consistente com o aumento anterior da valorização das suas ações.

SanDisk (D1)

As ações da SanDisk poderão abrir hoje a cerca de 1 200 dólares, aproximando o preço da média móvel exponencial de 200 dias, representada pela linha vermelha. Este indicador é geralmente considerado como uma linha divisória técnica fundamental entre uma tendência de alta e uma tendência de baixa.