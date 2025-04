Resultados da Tesla referentes ao 1º trimestre 2025 🔎📌

Receitas : 19,3 mil milhões de dólares, -9% em relação ao ano anterior (devido sobretudo ao menor volume do Modelo Y e aos actuais incentivos aos preços)

: 19,3 mil milhões de dólares, -9% em relação ao ano anterior (devido sobretudo ao menor volume do Modelo Y e aos actuais incentivos aos preços) Resultados por ação (GAAP): USD 0,12 (-71 % YoY); ganhos por ação (não-GAAP): 0,27 USD (-40 %)

USD 0,12 (-71 % YoY); ganhos por ação (não-GAAP): 0,27 USD (-40 %) Resultado operacional: 0,4 mil milhões de dólares; margem operacional: 2,1 % (-343 pb em relação ao ano anterior), uma vez que a pressão dos preços/mix e os gastos com I&D em IA compensaram a redução dos custos das matérias-primas

As entregas de veículos caíram 13 % para 337 mil unidades. No entanto, as esperanças dos investidores são decididamente mantidas pela visão da tecnologia FSD e do Robotaxi. O FSD (Supervisionado) já está a funcionar na China e a quilometragem acumulada da frota ultrapassou os 4 mil milhões de quilómetros.

A título de curiosidade, a Tesla informou que os novos Cybertrucks saem autonomamente da linha de produção para os estaleiros logísticos nos EUA. Entretanto, o Robotaxi “Cybercab” deverá entrar em produção em série em 2026, com um piloto em Austin em junho de 2025.

Impacto dos direitos aduaneiros na atividade da Tesla

A administração referiu que irá rever as perspectivas para 2025 no segundo trimestre, assim que a nova realidade da política comercial dos EUA se cristalizar. O regresso da margem operacional do AF-25 a um território de um dígito médio dependerá da recuperação do volume do Modelo Y, da evolução dos direitos aduaneiros e do ritmo de implantação da energia.

Simultaneamente, a direção da empresa confirmou que os novos modelos mais baratos continuam a estar previstos para o primeiro semestre de 2025. A Tesla também planeia instalar robôs Optimus para auxiliar a produção nas suas fábricas a partir do próximo ano. De um modo geral, a administração continua otimista quanto às perspectivas da empresa e aos próximos lançamentos de produtos.

As pressões competitivas no mercado dos veículos eléctricos reflectem-se nos resultados do gigante da tecnologia. As receitas do sector automóvel diminuíram 20%, enquanto o segmento de Geração e Armazenamento de Energia valorizou, aumentando 67% em relação ao ano anterior para 2,7 mil milhões de dólares.

: as receitas de armazenamento aumentaram 67% e as margens crescentes apontam para o segundo motor de lucro da Tesla, embora as pesadas despesas com a IA estejam atualmente a pesar nos SG&A/R&D.: 10,4 GWh (↑ 154 % YoY) - quarto recorde TTM consecutivo.: 362 615 unidades (-16 % YoY): 336 681 unidades (-13 % YoY); Modelo 3/Y = 96 % do total.: 67 316 pontos de carregamento (+17 % em relação ao ano anterior).

As ações da Tesla (TSLA.US) valorizam 0,50% nas negociações after-hours, apesar dos resultados mais fracos em relação ao ano anterior. No entanto, as esperanças dos investidores são sustentadas pelas perspectivas optimistas da empresa.

O relatório do primeiro trimestre da Tesla mostrou uma redefinição deliberada da rentabilidade à medida que se prepara para o próximo ciclo de produtos. As receitas caíram 9% em relação ao ano anterior, para 19,3 mil milhões de dólares, o EPS GAAP desceu para 0,12 dólares e a margem operacional diminuiu para 2,1%. Os resultados foram causados por volumes mais baixos do Modelo Y e pela continuação dos descontos nos preços, que acabaram por superar as poupanças de material. Do lado positivo, o cash flow regressou a território positivo (0,7 mil milhões de dólares). A liquidez da empresa está agora a um nível recorde (+USD 37 mil milhões) antes dos lançamentos planeados para os próximos meses.

Fonte: xStation 5