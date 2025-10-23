Resultados IBM: fraco crescimento e expectativas piores

Principais conclusões Resultados acima do consenso, mas as ações caíram mais de 7% após o fechamento do mercado

Terceira teleconferência consecutiva sobre resultados recebida com frieza

Receita de US$ 16,33 mil milhões, crescimento de 9% em relação ao ano anterior

Receita de infraestrutura aumentou 17%, consultoria apenas 3,3%

Margem operacional atingiu as expectativas de 58,7%

Mercado desapontado com o crescimento lento em software/consultoria e orientações cautelosas

Empresas de investimento mantêm recomendações moderadamente positivas, mas aumentam as preocupações com a taxa de crescimento

A IBM divulgou ontem os seus resultados, que à primeira vista pareciam sólidos. A receita e o lucro por ação superaram as expectativas do mercado, e o fluxo de caixa livre aumentou significativamente em relação ao ano anterior. Apesar disso, a reação dos investidores foi decididamente negativa. Durante o pregão regular, o preço das ações caiu e, no pregão após o fechamento da bolsa, as quedas ultrapassaram 7%. Este é o terceiro trimestre consecutivo em que a conferência sobre os resultados financeiros termina em decepção. A receita do último trimestre totalizou US$ 16,33 mil milhões, representando um aumento de mais de 9% em relação ao ano anterior e superando claramente a estimativa consensual de cerca de US$ 16,1 mil milhões.

O segmento de infraestrutura merece destaque especial, com um crescimento de até 17%, demonstrando a resiliência das linhas de negócios tradicionais.

A consultoria teve um desempenho muito mais modesto, com um crescimento de apenas 3,3%.

A empresa também atendeu às expectativas de uma margem operacional de 58,7%, e o lucro ajustado por ação subiu para US$ 2,65, superando as previsões.

O fluxo de caixa livre cresceu para US$ 2,37 mil milhões, marcando uma melhoria de 15% em relação ao mesmo período do ano passado. Então, por que a reação fraca? O mercado ficou particularmente desapontado com a taxa de crescimento em software e consultoria, áreas que os investidores consideram campos naturais para expansão e criação de margens mais altas nos próximos anos. Além disso, chamou a atenção uma mudança sutil, mas significativa, na redação do comentário da administração. O crescimento da receita deste ano foi descrito como «pelo menos 5%», em vez do anterior «mais de 5%». Essa formulação foi interpretada como uma redução de facto das previsões e aumentou as preocupações de que o crescimento da receita possa não acelerar como esperado anteriormente. A maioria dos bancos de investimento mantém as suas recomendações em níveis moderadamente positivos. Ao mesmo tempo, os analistas estão cada vez mais a sinalizar preocupação com a fraca taxa de crescimento em segmentos-chave. A IBM continua a ser uma empresa com ativos poderosos, um amplo portfólio de tecnologia e uma marca reconhecível. No entanto, a empresa envelhecida está cada vez mais a lutar com as exigências do mercado altamente dinâmico e agressivo de hoje, onde os investidores esperam uma aceleração consistente, especialmente nos segmentos de software e serviços. Sem evidências claras de aceleração sustentada do crescimento nessas áreas, cada superação subsequente do consenso pode não ser suficiente para reverter a narrativa negativa em torno da empresa.

