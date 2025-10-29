Resultados Meta: Será que a IA vai ser bem recebida pelo mercado? 🔎

A Meta Platforms (META.US) publicará hoje o seu relatório de resultados do terceiro trimestre do ano fiscal de 2025. As ações tiveram uma sólida puxada de mais de 6% nas últimas duas semanas, embora hoje estejam sendo negociadas sem variação. No acumulado do ano, as ações da Meta subiram 27,41% e, desde as baixas do início de abril, tiveram um aumento de 54,80%. O negócio de publicidade da empresa continua a ser o principal motor de crescimento. O mercado espera aumentos de dois dígitos tanto em volume como em receita. As previsões consensuais da FactSet e da Bloomberg apontam para US$ 49,5 mil milhões em receita trimestral. Os investidores também estarão atentos às despesas de capital (capex). A Meta tradicionalmente fornece orientações atualizadas sobre capex no terceiro trimestre e, desta vez, o mercado espera um aumento de ~40% nos gastos no próximo ano, impulsionado por pesados investimentos em centros de dados e infraestrutura de IA. Principais expectativas financeiras Receita (terceiro trimestre): US$ 49,5 mil milhões, +22% a/a – a taxa de crescimento mais rápida deste ano.

EPS: US$ 6,72, +11% a/a.

Impressões de anúncios: +10,8%; preço médio dos anúncios: +10,5%.

Margem operacional: estimada em 39%.

Capex 2025: cerca de US$ 69 mil milhões, com orientação potencial de US$ 97 a 103 mil milhões para 2026.

Utilizadores ativos diários em todo o ecossistema da Meta: 3,48 mil milhões. Investimentos em IA sob escrutínio A transformação contínua da Meta em direção à inteligência artificial está a ter um impacto crescente em seu balanço patrimonial. O capex deste ano de cerca de US$ 70 mil milhões, combinado com o financiamento privado de US$ 27 a 30 mil milhões da Blue Owl Capital e da PIMCO, destaca a magnitude das ambições da empresa. Os fundos apoiarão a expansão dos centros de dados Hyperion e projetos de desenvolvimento de IA de longo prazo. Ao contrário da Microsoft ou da Amazon, a Meta está a construir capacidade computacional exclusivamente para o seu próprio ecossistema, tornando esses investimentos estratégicos, mas também mais arriscados no caso de uma desaceleração no crescimento da receita publicitária. O que o mercado está observando Atualmente, os investidores aceitam o aumento das despesas de capital, considerando-as justificadas pelos benefícios potenciais de um maior envolvimento dos utilizadores e eficiência publicitária. No entanto, as orientações para 2026 podem testar esse otimismo. Os analistas esperam cerca de US$ 72 mil milhões em despesas de capital para 2025 e, possivelmente, mais de US$ 100 mil milhões para 2026. Perspetivas Os resultados da Meta deverão confirmar um forte fluxo de caixa impulsionado pela publicidade, mas o equilíbrio entre o investimento agressivo em IA e o crescimento dos lucros determinará a reação do mercado. Se a empresa sinalizar gastos excessivos para 2026 ou mostrar sinais de desaceleração da publicidade, as ações poderão sofrer uma correção após os ganhos recentes. Por outro lado, o progresso nas iniciativas de IA ou um maior envolvimento dos utilizadores poderão fortalecer a posição de mercado da Meta e justificar a sua elevada valorização.

Este material é uma comunicação de marketing na aceção do artigo 24.º, n.º 3, da Diretiva 2014/65 / UE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 15 de maio de 2014, sobre os mercados de instrumentos financeiros e que altera a Diretiva 2002/92 / CE e Diretiva 2011/61/ UE (MiFID II). A comunicação de marketing não é uma recomendação de investimento ou informação que recomenda ou sugere uma estratégia de investimento na aceção do Regulamento (UE) n.º 596/2014 do Parlamento Europeu e do Conselho de 16 de abril de 2014 sobre o abuso de mercado (regulamentação do abuso de mercado) e revogação da Diretiva 2003/6 / CE do Parlamento Europeu e do Conselho e das Diretivas da Comissão 2003/124 / CE, 2003/125 / CE e 2004/72 / CE e do Regulamento Delegado da Comissão (UE ) 2016/958 de 9 de março de 2016 que completa o Regulamento (UE) n.º 596/2014 do Parlamento Europeu e do Conselho no que diz respeito às normas técnicas regulamentares para as disposições técnicas para a apresentação objetiva de recomendações de investimento, ou outras informações, recomendação ou sugestão de uma estratégia de investimento e para a divulgação de interesses particulares ou indicações de conflitos de interesse ou qualquer outro conselho, incluindo na área de consultoria de investimento, nos termos do Código dos Valores Mobiliários, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 486/99, de 13 de Novembro. A comunicação de marketing é elaborada com a máxima diligência, objetividade, apresenta os factos do conhecimento do autor na data da preparação e é desprovida de quaisquer elementos de avaliação. A comunicação de marketing é elaborada sem considerar as necessidades do cliente, a sua situação financeira individual e não apresenta qualquer estratégia de investimento de forma alguma. A comunicação de marketing não constitui uma oferta ou oferta de venda, subscrição, convite de compra, publicidade ou promoção de qualquer instrumento financeiro. A XTB, S.A. - Sucursal em Portugal não se responsabiliza por quaisquer ações ou omissões do cliente, em particular pela aquisição ou alienação de instrumentos financeiros. A XTB não aceitará a responsabilidade por qualquer perda ou dano, incluindo, sem limitação, qualquer perda que possa surgir direta ou indiretamente realizada com base nas informações contidas na presente comunicação comercial. Caso o comunicado de marketing contenha informações sobre quaisquer resultados relativos aos instrumentos financeiros nela indicados, estes não constituem qualquer garantia ou previsão de resultados futuros. O desempenho passado não é necessariamente indicativo de resultados futuros, e qualquer pessoa que atue com base nesta informação fá-lo inteiramente por sua conta e risco.