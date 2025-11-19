O mercado de ações americano está a tentar corrigir as quedas antes dos resultados da Nvidia, mas após ganhos iniciais, rapidamente perde impulso. No início da sessão, os futuros do NASDAQ100 sobem mais de 1,7%, mas, à medida que a sessão avança, reduzem os ganhos para apenas 0,5%. Movimentos semelhantes são observados no S&P500 e no Russell2000, que também oscilam em torno de 0,5% de ganhos no final da sessão. O Dow Jones tem um desempenho pior, limitando os ganhos a 0,2%.

Os investidores nos EUA e em todo o mundo estão a aguardar ansiosamente duas publicações importantes. A Nvidia divulgará os seus resultados após o encerramento da sessão. A gigante da IA e dos componentes está atualmente em destaque, e os resultados da empresa serão cruciais para o mercado determinar a validade contínua das avaliações das empresas de tecnologia e IA. Mesmo uma ligeira decepção pode desencadear uma correção significativa.

As atas da última reunião do FOMC também serão publicadas hoje. O mercado está convencido de que já deu o preço ao caminho real dos cortes de taxas para os próximos meses, aceitando de certa forma a ausência de um corte em dezembro. Um comentário inesperado ou uma mudança de postura podem provocar um ajuste das avaliações e expectativas do mercado. Dados sobre comércio e petróleo também chegaram dos EUA. O défice comercial está a diminuir lenta mas consistentemente desde meados do ano, após um aumento significativo no início da presidência de Donald Trump.

Os stocks de petróleo caíram significativamente acima das expectativas, mas, inesperadamente, os stocks de gasolina aumentaram.

A Alphabet divulgou seu novo modelo de IA, que surpreendeu positivamente investidores e analistas. O preço das ações da gigante subiu cerca de 3%.

Sentimentos contraditórios são observados nas sessões europeias, onde os investidores não depositam tanta esperança na IA. O equilíbrio do sentimento é equilibrado. As bolsas de valores no Reino Unido e na Itália caíram cerca de 0,5%. O CAC40 manteve o seu curso em torno da abertura. O DAX teve um desempenho melhor, com um aumento de 0,2%. O líder em crescimento acabou por ser o WIG20, subindo quase 2%.

No Reino Unido, a inflação continua a aumentar, apesar do crescimento económico insignificante. O IPC aumentou 0,4% em relação ao mês anterior.

No mercado de commodities agrícolas, a oferta está a aumentar. O cacau caiu mais de 5%, o café e a soja cerca de 2%.

No segmento de commodities energéticas, o petróleo está mais barato em mais de 2%, principalmente antes da publicação dos stocks de petróleo dos EUA. O NATGAS, no entanto, está a subir mais de 4%.

O mercado de metais preciosos permanece estável. O ouro subiu pouco menos de 0,5%. A platina e a prata estão a subir 1,5% e 1%, respetivamente.

O mercado de criptomoedas continua em colapso. O mercado em geral está a passar por mais um dia de quedas significativas. A Bitcoin caiu abaixo dos 90 000 dólares pela primeira vez desde maio, perdendo mais de 4% só hoje. O Ethereum está a ter um desempenho ainda pior, perdendo 7% e parando nos 2880 dólares.

No mercado cambial, entre as principais moedas, o dólar reina hoje, fortalecendo-se em relação à maioria dos pares. O maior aumento é observado em relação ao iene, que perde 0,8%, seguido de perto pela libra, com uma perda de 0,5%. O euro-dólar cai cerca de 0,2%. Entre as moedas menores, os dólares da Nova Zelândia e da Austrália estão notavelmente desvalorizados, com uma queda de 1% e 0,6% em relação ao dólar, respectivamente.

