Resultados trimestrais da Boeing mostram um forte prejuízo nas contas da empresa

A Boeing Co. (BA.US) divulgou hoje os resultados do 4º trimestre de 2024, revelando perdas substanciais e desafios operacionais à medida que a empresa continua os seus esforços de reconstrução e reestruturação sob a liderança do Diretor Executivo Kelly Ortberg. Os resultados reflectem o impacto dos problemas de fabrico, das disputas laborais e dos contratempos dos programas de defesa, ao mesmo tempo que destacam a atenção da empresa para a reorganização fundamental e as melhorias no controlo de qualidade. Há pouco impacto sobre a ação dos preços pré-mercado, uma vez que os lucros foram pré-anunciados na semana passada.

Resultados do quarto trimestre de 2024 da Boeing: Receita: 15,24 mil milhões de dólares contra 16,45 mil milhões de dólares previstos

Perda básica por ação: $5,90 vs $3,07 esperados

Fluxo de caixa livre ajustado: -$4,10 mil milhões vs -$4,17 mil milhões esperados

Fluxo de caixa operacional: -3,45 mil milhões de dólares

Total da carteira de encomendas: 521,34 mil milhões de dólares Desempenho do segmento: Receitas de aviões comerciais: 4,76 mil milhões de dólares

Receitas de Defesa, Espaço e Segurança: 5,41 mil milhões de dólares (-20% em relação ao ano anterior) contra 6,29 mil milhões de dólares previstos

Receitas dos Serviços Globais: 5,12 mil milhões de dólares (+5,6% em relação ao ano anterior) contra 5,08 mil milhões de dólares previstos

Prejuízo operacional da Defesa, Espaço e Segurança: 2,27 mil milhões de dólares contra 697,4 milhões de dólares previstos

Lucro operacional dos Serviços Globais: $998 milhões Actualizações estratégicas: O programa 737 retomou a produção com planos de aumento gradual da taxa

O programa 787 atingiu uma taxa de produção de cinco por mês

A primeira entrega do 777-9 ainda está prevista para 2026

Não foram fornecidos objectivos financeiros para 2025

Anunciou 17.000 cortes de empregos

Angariou mais de 24 mil milhões de dólares em acções

Terminou o ano com 26,3 mil milhões de dólares em dinheiro e títulos de curto prazo

Pagou antecipadamente 3,5 mil milhões de dólares de dívida com vencimento em maio Comentário do CEO: Kelly Ortberg enfatizou o progresso da empresa na reestruturação, observando que a Boeing está “a preparar-se para o caminho a seguir, continuando a fazer investimentos nos nossos negócios principais, ao mesmo tempo que racionaliza a nossa carteira”. Reconheceu que a correção da disfunção cultural será “uma viagem de vários anos” e destacou os esforços para reduzir a burocracia e melhorar a agilidade na tomada de decisões. Revisão da carteira: A potencial venda da unidade de navegação da Jeppesen, com um valor estimado de 6 a 8 mil milhões de dólares

Concentração nos investimentos principais e racionalização da carteira

Implementação de medidas de controlo de qualidade reforçadas

Reestruturação operacional para suportar níveis de produção mais elevados

Abordagem dos programas de defesa que estão a perder dinheiro Boeing BA.US (Intervalo D1) As ações da empresa estão a ser negociadas acima dos níveis da retração de Fibonacci nos 23,6% e da SMA de 30 períodos. Os compradores poderão voltar a testar os máximos de dezembro, enquanto que os vendedores poderão voltar a testar a marca dos $171,7, que coincide com a SMA de 50 períodos.

