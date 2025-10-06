Resumo da manhã (06.10.2025)

Na primeira parte do dia, a atenção dos investidores na região Ásia-Pacífico está voltada para as eleições no Japão, onde Sanae Takaichi venceu a disputa pela liderança do Partido Liberal Democrático (LDP). O índice JP225 subiu 4,60%, atingindo um recorde de 48.100 pontos.

Principais conclusões Na primeira parte do dia, a atenção dos investidores na região Ásia-Pacífico está voltada para as eleições no Japão, onde Sanae Takaichi venceu a disputa pela liderança do Partido Liberal Democrático (LDP). O índice JP225 subiu 4,60%, atingindo um recorde de 48.100 pontos.

Na primeira parte do dia, a atenção dos investidores na região Ásia-Pacífico está voltada para as eleições no Japão, onde Sanae Takaichi venceu a disputa pela liderança do Partido Liberal Democrático (LDP). O índice JP225 subiu 4,60%, atingindo um recorde de 48.100 pontos.

Takaichi é considerada a candidata com a agenda fiscal e monetária mais expansionista entre os cinco candidatos do PLD que disputavam a sucessão do primeiro-ministro Shigeru Ishiba, conhecido por suas posições hawkish.

Relatos sugerem que Takaichi pode nomear Minoru Kihara como secretário-chefe do Gabinete e reintegrar Toshimitsu Motegi como ministro das Relações Exteriores. O cargo de ministro das Finanças permanece vago, aumentando a sensibilidade do mercado.

O iene caiu entre 0,9% e 1,2%, com o USDJPY a ganhar 0,90%, para 150,400. Os mercados começaram a precificar uma política fiscal expansionista e um ritmo mais lento de aumentos das taxas pelo Banco do Japão.

O ouro subiu 1,20%, para um novo recorde de US$ 3.920 por onça.

O petróleo também abriu em alta após uma decisão moderada da OPEP+ de aumentar ligeiramente a produção no próximo mês — muito abaixo dos receios anteriores. A análise do fim de semana sugere que o aumento é menos da metade do que foi inicialmente discutido.

O indicador de inflação do Instituto de Melbourne subiu +0,4% m/m (anteriormente −0,3%), elevando a taxa anual de 2,8% para 3,0%. Os dados complicam as expectativas de novos cortes nas taxas pelo RBA no curto prazo. O encerramento do governo dos EUA já dura mais de uma semana, atrasando a divulgação de alguns dados económicos e aumentando o ruído político. A Casa Branca alertou para possíveis demissões se as negociações continuarem paralisadas, embora os mercados ainda prevejam um corte de 25 pontos base na taxa do Fed neste mês com alta probabilidade.

Um impasse prolongado pode aumentar o nervosismo, mas o impacto a curto prazo continua a ser principalmente operacional.

Os banqueiros alertam para a alavancagem nas «tesourarias corporativas de Bitcoin». Cerca de 190 empresas cotadas detêm coletivamente cerca de 1,01 milhões de BTC, grande parte financiada através de dívida ou emissão de ações. Os banqueiros temem que uma queda nos preços possa desencadear vendas forçadas ou aquisições.

Este material é uma comunicação de marketing na aceção do artigo 24.º, n.º 3, da Diretiva 2014/65 / UE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 15 de maio de 2014, sobre os mercados de instrumentos financeiros e que altera a Diretiva 2002/92 / CE e Diretiva 2011/61/ UE (MiFID II). A comunicação de marketing não é uma recomendação de investimento ou informação que recomenda ou sugere uma estratégia de investimento na aceção do Regulamento (UE) n.º 596/2014 do Parlamento Europeu e do Conselho de 16 de abril de 2014 sobre o abuso de mercado (regulamentação do abuso de mercado) e revogação da Diretiva 2003/6 / CE do Parlamento Europeu e do Conselho e das Diretivas da Comissão 2003/124 / CE, 2003/125 / CE e 2004/72 / CE e do Regulamento Delegado da Comissão (UE ) 2016/958 de 9 de março de 2016 que completa o Regulamento (UE) n.º 596/2014 do Parlamento Europeu e do Conselho no que diz respeito às normas técnicas regulamentares para as disposições técnicas para a apresentação objetiva de recomendações de investimento, ou outras informações, recomendação ou sugestão de uma estratégia de investimento e para a divulgação de interesses particulares ou indicações de conflitos de interesse ou qualquer outro conselho, incluindo na área de consultoria de investimento, nos termos do Código dos Valores Mobiliários, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 486/99, de 13 de Novembro. A comunicação de marketing é elaborada com a máxima diligência, objetividade, apresenta os factos do conhecimento do autor na data da preparação e é desprovida de quaisquer elementos de avaliação. A comunicação de marketing é elaborada sem considerar as necessidades do cliente, a sua situação financeira individual e não apresenta qualquer estratégia de investimento de forma alguma. A comunicação de marketing não constitui uma oferta ou oferta de venda, subscrição, convite de compra, publicidade ou promoção de qualquer instrumento financeiro. A XTB, S.A. - Sucursal em Portugal não se responsabiliza por quaisquer ações ou omissões do cliente, em particular pela aquisição ou alienação de instrumentos financeiros. A XTB não aceitará a responsabilidade por qualquer perda ou dano, incluindo, sem limitação, qualquer perda que possa surgir direta ou indiretamente realizada com base nas informações contidas na presente comunicação comercial. Caso o comunicado de marketing contenha informações sobre quaisquer resultados relativos aos instrumentos financeiros nela indicados, estes não constituem qualquer garantia ou previsão de resultados futuros. O desempenho passado não é necessariamente indicativo de resultados futuros, e qualquer pessoa que atue com base nesta informação fá-lo inteiramente por sua conta e risco.