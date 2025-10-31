Calendário económico: Declarações de membros da Fed em destaque (31.10.2025)

Principais conclusões Na Europa, os investidores centrar-se-ão nas vendas a retalho na Alemanha e na Suíça e nos indicadores de inflação de França, Itália e da zona euro; a publicação do IPC da zona euro não deverá alterar a política do BCE.

No Canadá, as atenções do mercado centram-se no PIB mensal, previsto em 0,0%, sem impacto nas decisões do Banco do Canadá.

Nos EUA, as atenções estarão centradas nos discursos dos responsáveis da Fed (Logan, Bostic, Hammack), que poderão confirmar que não estão previstos cortes nas taxas de juro na reunião de dezembro.

Principais dados macroeconómicos e discursos da Fed em destaque No mercado europeu de hoje, a atenção dos investidores desloca-se para os dados das vendas a retalho na Alemanha e na Suíça, bem como para os indicadores de inflação de França, Itália e de toda a zona euro. O principal evento será a publicação do IPC da zona euro, embora não se espere que os dados actuais influenciem a política do Banco Central Europeu. O BCE já concluiu o seu ciclo de flexibilização monetária e está atualmente concentrado em acompanhar a situação económica, mencionando que não irá reagir a desvios de curto prazo do objetivo de inflação de 2%. Durante a sessão dos EUA, as atenções estarão centradas no PIB mensal do Canadá. Por enquanto, estes números não deverão afetar as decisões do Banco do Canadá, que já reduziu as taxas de juro para o limite inferior e sinaliza um potencial fim do seu ciclo de flexibilização, deixando espaço para novas medidas, dependendo da evolução económica. Os investidores também acompanharão de perto os discursos dos responsáveis da Reserva Federal dos EUA, que assinalam o fim do seu período de blackout. Os discursos de Logan, Bostic e Hammack - conhecidos pela sua postura hawkish - podem confirmar que não estão planeados cortes nas taxas de juro na reunião de dezembro da Fed, influenciando o sentimento do mercado. Calendário de hoje: 08:00 Alemanha - Preços de Importação para setembro Preços de importação m/m: real 0,2%; previsão -0,2%; anterior -0,5%

Preços de Importação y/y: real -1%; previsão -1,5%; anterior -1,5% 08:00 Alemanha - Vendas a retalho para setembro Vendas a retalho s.a. m/m: real 0,2%; anterior -0,2%

Vendas a retalho n.s.a. y/y: efetivo 1,9%; anterior 1,8% 08:00 Turquia - Balança Comercial Externa (USD, setembro) Atual: -6,9 mil milhões; anterior: -4,21 mil milhões 08:00 Reino Unido - Índice de Preços da Habitação Nationwide m/m para outubro Real: 0,3%; previsão 0,0%; anterior 0,5% 08:30 Hungria - Índice de Preços no Produtor (PPI) para setembro Anterior m/m: -0,8%

Anterior y/y: 2,3% 08:30 Suíça - Vendas a retalho para setembro Vendas a retalho s.a. m/m: previsão 0,2%; anterior -0,2%

Vendas a retalho w.d.a. y/y: previsão 0.3%; anterior -0.2% 08:45 França - Preliminares da Inflação no Consumidor para outubro IPC m/m: previsão 0,1%; anterior -1%

IHPC m/m: previsão 0,1%; anterior -1,1%

IPC y/y: previsão 1,0%; anterior 1,2%

IHPC y/y: previsão 1,0%; anterior 1,1% 08:45 França - Índice de Preços no Produtor (PPI) para setembro Anterior m/m: -0,2%

Anterior y/y: 0.1% 10:00 Polónia - IPC preliminar de outubro m/m: previsão 0,4%; anterior 0,0%

y/y: previsão 2,9%; anterior 2,9% 11:00 Zona Euro - Preliminar do IHPC para outubro IHPC m/m: anterior 0,1%

IHPC subjacente m/m: anterior 0,1%

IHPC y/y: previsão 2,1%; anterior 2,2%

IHPC subjacente y/y: previsão 2,3%; anterior 2,4% 11:00 Itália - IPC preliminar de outubro m/m: previsão 0,0%; anterior -0,2%

y/y: previsão 1,6%; anterior 1,6% 13:30 Canadá - PIB mensal m/m para agosto Previsão: 0,0%; anterior: 0,2% 14:30 EUA - Discurso da Presidente do Fed de Dallas, Lorie Logan 14:45 EUA - PMI de Chicago para outubro Previsão: 42,3; anterior: 40,6 17:00 EUA - Discurso do presidente do Fed de Atlanta, Raphael Bostic 17:00 EUA - Discurso da presidente do Fed de Cleveland, Beth Hammack 18:00 EUA - Contagem de plataformas (mercado de petróleo) para a semana Atual: 420 Calendário da empresa (antes da sessão de Wall Street): Exxon Mobil Corporation

Abbvie Inc.

Chevron Corporation

Linde plc

Aon plc

