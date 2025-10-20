Resumo da manhã (20.10.2025)

Principais conclusões .

Os índices de Wall Street apresentaram negociações mistas na sexta-feira. A sessão abriu com perdas, impulsionadas principalmente pelos receios em torno dos bancos regionais dos EUA , o que acabou por levar a uma queda no índice de pequena capitalização Russell 2000 .



apresentaram negociações mistas na sexta-feira. A sessão abriu com perdas, impulsionadas principalmente pelos , o que acabou por levar a uma queda no índice de pequena capitalização . As preocupações no setor bancário regional surgiram após a divulgação de casos de fraude de empréstimos na Zions Bancorporation e na Western Alliance .



e na . Posteriormente, a notícia de que Donald Trump indicou que não planeia impor tarifas elevadas à China, juntamente com as negociações comerciais em curso e a expectativa de uma reunião com o presidente chinês na cimeira da APEC no final de outubro, ajudou a melhorar o sentimento do mercado.



O S&P 500 e o Nasdaq acabaram por ganhar pouco mais de 0,5% na sexta-feira, enquanto o Russell 2000 caiu 0,6%.



Hoje, os futuros dos índices estão a avançar, com o US500 a subir 0,34% e o US100 a subir 0,5% .



a subir e o a subir . Na Europa , os índices subiram, impulsionados pelo otimismo em torno do orçamento francês e pelos fortes resultados das empresas defensivas. O primeiro-ministro francês Lecornu sobreviveu a duas votações de confiança no governo.



, os índices subiram, impulsionados pelo otimismo em torno do orçamento francês e pelos fortes resultados das empresas defensivas. O primeiro-ministro francês Lecornu sobreviveu a duas votações de confiança no governo. Os rendimentos do Tesouro dos EUA caíram para 4,0%, perto do seu nível mais baixo desde setembro do ano passado, em meio a crescentes expectativas de cortes nas taxas de juros e ansiedade persistente em relação aos bancos regionais dos EUA.



O EURUSD está a recuperar após uma forte retração no final da sexta-feira, com o par sendo negociado acima de 1,1670.



O presidente Donald Trump realizou uma chamada telefónica com Vladimir Putin para discutir os termos para o fim da guerra na Ucrânia, o que provocou uma queda nos preços do petróleo devido às expectativas de aumento da oferta.



Simultaneamente, ocorreu uma reunião entre Trump e Zelensky, na qual Trump teria novamente pressionado o presidente ucraniano a aceitar a perda de alguns territórios em troca de um cessar-fogo. Trump ainda está a considerar o fornecimento de mísseis Tomahawk à Ucrânia.



O petróleo bruto mostrou pouca reação à violação do cessar-fogo no Médio Oriente, onde Israel acusou o Hamas de ataques, levando ao bombardeamento da Faixa de Gaza. No entanto, um novo cessar-fogo entrou em vigor esta manhã.



O Banco do Japão sinalizou a possibilidade de um maior aperto da política monetária, caso as previsões económicas melhorem. A reunião do banco está marcada para o final deste mês. Simultaneamente, os acordos de coligação estão a chegar ao fim no Japão. O iene estabilizou nos últimos dias, com o par USDJPY atualmente na faixa de 150-151 .



sinalizou a possibilidade de um maior aperto da política monetária, caso as previsões económicas melhorem. A reunião do banco está marcada para o final deste mês. Simultaneamente, os acordos de coligação estão a chegar ao fim no Japão. O iene estabilizou nos últimos dias, com o par atualmente na faixa de . Os dados económicos da China revelaram-se mistos. As vendas a retalho em setembro cresceram 3,0% em relação ao ano anterior (y/y), ligeiramente acima da previsão de 2,9% , mas uma desaceleração em relação ao ritmo anterior de 3,4% y/y. A produção industrial recuperou mais fortemente para 6,5% y/y, excedendo a previsão de 5,0% e o nível anterior de 5,2% y/y.

revelaram-se mistos. As vendas a retalho em setembro cresceram em relação ao ano anterior (y/y), ligeiramente acima da previsão de , mas uma desaceleração em relação ao ritmo anterior de y/y. A produção industrial recuperou mais fortemente para y/y, excedendo a previsão de e o nível anterior de y/y. Os dados de investimento foram mais fracos. O investimento em ativos fixos no acumulado do ano (YTD) caiu 0,5% em relação ao ano anterior, abaixo da queda esperada de 0,2% e da queda anterior de 0,5% em relação ao ano anterior. Além disso, o investimento no mercado imobiliário (YTD) caiu 13,9% em relação ao ano anterior, mais acentuado do que a queda prevista de 13,1% e a queda anterior de 12,9% em relação ao ano anterior.



O PIB da China cresceu 4,8% em relação ao ano anterior, atendendo às expectativas, mas desacelerando em relação aos 5,2% anteriores. O aumento trimestral foi de 1,1% em relação ao trimestre anterior, mais forte do que a previsão de 0,8% e correspondendo ao ritmo anterior. O crescimento anual é o mais lento deste ano, em grande parte devido às tensões comerciais e aos problemas do mercado imobiliário.



As taxas de empréstimo de um ano e cinco anos da China permaneceram inalteradas em 3,0% e 3,5% , respetivamente.



e , respetivamente. Os preços dos imóveis na China caíram 0,41% em relação ao mês anterior (m/m), a queda mais rápida em 11 meses.



em relação ao mês anterior (m/m), a queda mais rápida em 11 meses. A Goldman Sachs projeta que a China manterá uma política rígida sobre metais de terras raras até 2028, quando alguns investimentos com sede nos EUA estão programados para iniciar operações de mineração.



projeta que a China manterá uma política rígida sobre até 2028, quando alguns investimentos com sede nos EUA estão programados para iniciar operações de mineração. A inflação na Nova Zelândia subiu para 3,0% a/a no terceiro trimestre, em linha com as expectativas e acima dos 2,7% a/a. Este valor está no limite superior da banda-alvo de inflação, o que pode reduzir as perspetivas de novos cortes nas taxas de juro.

Este material é uma comunicação de marketing na aceção do artigo 24.º, n.º 3, da Diretiva 2014/65 / UE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 15 de maio de 2014, sobre os mercados de instrumentos financeiros e que altera a Diretiva 2002/92 / CE e Diretiva 2011/61/ UE (MiFID II). A comunicação de marketing não é uma recomendação de investimento ou informação que recomenda ou sugere uma estratégia de investimento na aceção do Regulamento (UE) n.º 596/2014 do Parlamento Europeu e do Conselho de 16 de abril de 2014 sobre o abuso de mercado (regulamentação do abuso de mercado) e revogação da Diretiva 2003/6 / CE do Parlamento Europeu e do Conselho e das Diretivas da Comissão 2003/124 / CE, 2003/125 / CE e 2004/72 / CE e do Regulamento Delegado da Comissão (UE ) 2016/958 de 9 de março de 2016 que completa o Regulamento (UE) n.º 596/2014 do Parlamento Europeu e do Conselho no que diz respeito às normas técnicas regulamentares para as disposições técnicas para a apresentação objetiva de recomendações de investimento, ou outras informações, recomendação ou sugestão de uma estratégia de investimento e para a divulgação de interesses particulares ou indicações de conflitos de interesse ou qualquer outro conselho, incluindo na área de consultoria de investimento, nos termos do Código dos Valores Mobiliários, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 486/99, de 13 de Novembro. A comunicação de marketing é elaborada com a máxima diligência, objetividade, apresenta os factos do conhecimento do autor na data da preparação e é desprovida de quaisquer elementos de avaliação. A comunicação de marketing é elaborada sem considerar as necessidades do cliente, a sua situação financeira individual e não apresenta qualquer estratégia de investimento de forma alguma. A comunicação de marketing não constitui uma oferta ou oferta de venda, subscrição, convite de compra, publicidade ou promoção de qualquer instrumento financeiro. A XTB, S.A. - Sucursal em Portugal não se responsabiliza por quaisquer ações ou omissões do cliente, em particular pela aquisição ou alienação de instrumentos financeiros. A XTB não aceitará a responsabilidade por qualquer perda ou dano, incluindo, sem limitação, qualquer perda que possa surgir direta ou indiretamente realizada com base nas informações contidas na presente comunicação comercial. Caso o comunicado de marketing contenha informações sobre quaisquer resultados relativos aos instrumentos financeiros nela indicados, estes não constituem qualquer garantia ou previsão de resultados futuros. O desempenho passado não é necessariamente indicativo de resultados futuros, e qualquer pessoa que atue com base nesta informação fá-lo inteiramente por sua conta e risco.