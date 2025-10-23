Resumo da manhã (23.10.2025)

Principais conclusões As notícias mais relevantes do mercado previstas para esta manhã

Os futuros do S&P 500 estão a valorizar esta manhã, enquanto o Nikkei 225 caiu 1,3%, refletindo o sentimento negativo na Ásia após as quedas durante a noite em Wall Street. O Nifty da Índia está em alta (+0,7%) após relatos de uma possível redução nas tarifas dos EUA sobre produtos indianos. Os contratos DAX e Euro Stoxx 50 estão a ser negociados ligeiramente em baixa.



O USD está claramente a dominar a sessão da manhã, fortalecendo-se em relação aos principais pares após vários dias de correção; o JPY continua a ser o mais fraco do G10, USDJPY 152,41 (+0,28%).



O WTI sobe para 60,80 USD por barril (+2,46%), continuando os seus ganhos após o anúncio de novas sanções dos EUA às empresas russas Rosneft e Lukoil e pressão sobre a Índia e a UE para limitar as importações de petróleo russo. Os EUA impuseram novas sanções ao petróleo russo (Rosneft, Lukoil, subsidiárias); Trump sugere que as restrições têm como objetivo forçar Putin a ser racional nas negociações de paz com a Ucrânia.



O ouro cai para 4091 USD/onça, permanecendo relativamente próximo dos níveis de encerramento de ontem, enquanto o mercado aguarda os dados do IPC dos EUA na sexta-feira.



Trump mantém planos de se reunir com o presidente chinês Xi e espera um acordo sobre comércio, matérias-primas e soja; as relações com Putin permanecem tensas após tentativas frustradas de negociações em Budapeste e no Alasca.



A Tesla registou receitas trimestrais recorde (28,1 mil milhões de dólares, +12% em termos homólogos) e um fluxo de caixa livre recorde (3,99 mil milhões de dólares), com entregas recorde de veículos (497 099 unidades, +7% em termos homólogos) e fortes implantações de armazenamento de energia (12,5 GWh, +81% em termos homólogos); as margens operacionais foram mais baixas devido a custos e tarifas mais elevados.



A SAP desapontou em termos de receita (9,08 mil milhões de euros contra os 10,61 mil milhões de euros esperados) e ficou ligeiramente abaixo das previsões de EPS (1,72 euros contra 1,73 euros), mas o forte crescimento dos serviços em nuvem (+27% a/a) sustenta o potencial de longo prazo; a empresa continua a integrar IA. O que acompanhar hoje? Hoje, o CBRT deve anunciar a sua decisão sobre as taxas de juro, os dados sobre as reservas de gás natural dos EUA serão divulgados e o relatório sobre as vendas a retalho do Canadá será publicado.

O mercado está a acompanhar os detalhes de novas sanções contra a Rússia, a resposta da Índia à pressão dos EUA sobre as importações de petróleo e o progresso nas negociações comerciais entre Trump e Xi.

O foco provavelmente permanecerá nas ações da Tesla e da SAP após os seus relatórios de lucros e na reação das empresas de commodities e energia às novas sanções dos EUA.



